La batalla interna que sacude a Alpine en medio de los rumores sobre la venta del equipo de Colapinto en la F1

Flavio Briatore blanqueó que Mercedes es uno de los interesados por quedarse con la parte accionaria de Otro Capital (Crédito: Reuters/Hamad I Mohammed)

La tensión interna en Alpine, marcada por los enfrentamientos entre Renault y Otro Capital por la venta de acciones, mantiene en vilo a la Fórmula 1 y podría redefinir el mapa de alianzas en la máxima categoría. La incertidumbre gira en torno al 24 % del capital de la escudería, que el fondo estadounidense busca vender, justo cuando los resultados deportivos y el interés inversor alcanzan uno de sus puntos más altos, según el portal francés l’Informé.

El contrato firmado entre Renault y Otro Capital otorga actualmente al grupo francés un derecho de veto sobre cualquier transacción que involucre la porción minoritaria, pero ese control expirará después del 13 de septiembre de 2026. Esta condición le ha permitido a Renault rechazar ofertas como la que lideró Christian Horner, ex jefe de Red Bull, quien tuvo el respaldo de Flavio Briatore, asesor destacado de Alpine de la F1, y presentó una valuación de USD 2.500 millones para toda la compañía, según detalló la fuente especializada en actualidad e investigación económica. La cifra contrasta notablemente con los USD 900 millones de la entrada inicial del fondo en 2023.

Una fuente próxima a las negociaciones indicó a l’Informé que la postura de François Provost, director general de Renault y encargado directo del proceso, se basa en priorizar la estabilidad organizacional para evitar caer en los errores del pasado: “Provost entiende que la estabilidad es clave para el éxito en la F1”. Este rechazo inicial a Horner, motivado por el temor de alterar la estructura interna, terminó por distanciar profundamente a los dos bloques: “La reunión de noviembre en París fue muy tensa, fue un infierno. Desde entonces, Provost y Alec Scheiner (cofundador de Otro Capital) no volvieron a hablar".

Pierre Gasly y Franco Colapinto ya sumaron puntos en 2026 (Crédito: EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

Esta disputa llegará a un punto de inflexión en septiembre, cuando Renault perderá su derecho de veto. A partir de entonces, Otro Capital podrá avanzar en la venta sin la aprobación del socio mayoritario. Mientras tanto, el fondo estadounidense, cuya capacidad financiera creció significativamente tras recaudar USD 1.200 millones en febrero, planea lanzar una subasta en el cierre del verano boreal para maximizar el precio de la operación.

La presión para adquirir la participación minoritaria de Alpine atrajo a inversores de peso: desde Mercedes, pasando por Otmar Szafnauer —ex director de Alpine— hasta Steve Cohen, dueño de los New York Mets y fundador de los fondos SAC Capital Advisors y Point72. El medio galo indicó que Mercedes figura como el socio prioritario para Renault, en un contexto de reconfiguración industrial tras el repliegue del grupo francés en el desarrollo propio de motores.

Durante la rueda de prensa oficial de la FIA en el Gran Premio de China, Flavio Briatore confirmó la seriedad de las conversaciones con la marca alemana: “Sé que se trata de una negociación con Mercedes, no con Toto (Wolff, director de las Flechas Plateadas), sino con Mercedes”, afirmó. Subrayó que existen “tres o cuatro compradores potenciales” y precisó que “las negociaciones se realizan de manera directa con Otro Capital: ”Son las acciones de este fondo de cobertura estadounidense llamado Otro. Quieren vender el 24% y hay varios candidatos dispuestos a cerrar el trato”.

Actualmente, Mercedes provee piezas a tres escuderías, entre ellas Alpine, aunque fuentes del sector citadas por The Race sugieren que la intención del fabricante alemán sería reducir la cantidad de clientes. El acercamiento entre ambos se traduciría en una mejora técnica y un acuerdo formal para el suministro de motores, bases esenciales para el desarrollo del chasis A526 en Enstone, Inglaterra.

Mercedes se mostró interesado en convertirse en inversor de Alpine, según precisaron diferentes fuentes

“La posibilidad de adquirir una participación en Alpine le daría una posición más sólida en uno de sus equipos clientes. Esto aportaría un mayor respaldo financiero a dicha asociación, especialmente si se tiene en cuenta que el suministro de motores a clientes no genera muchos beneficios en la Fórmula 1 debido a los estrictos límites de precios establecidos en el reglamento”, indicaron en The Race.

Los valores que se manejan para la venta del 24 % varían entre los USD 550 millones ofrecidos por Mercedes y los USD 600 millones que estaría dispuesto a pagar Steve Cohen, de acuerdo con la información de l’Informé. La capitalización de la escudería alcanzaría así entre USD 2.000 y 2.500 millones, cifras impulsadas por el creciente atractivo de la Fórmula 1. Para Renault, el objetivo es mantener el control y elegir al socio “que mejor se adapte a su proyecto en F1”. “Siempre tendremos voz después de septiembre, el grupo sigue siendo mayoritario. Ningún comprador invertirá sin un acuerdo formal con el accionista de control, ni siquiera en el mundo impredecible de la Fórmula 1”, aseguró una fuente interna.

Otro Capital, que cuenta con figuras públicas como Ryan Reynolds y Michael B. Jordan, aguarda el momento para vender en las mejores condiciones, convencido de que “sus acciones siguen aumentando de valor”, tal como evaluó un especialista entrevistado por el sitio periodístico. “Solo hay once escuderías de F1 y Alpine es la única oportunidad disponible para entrar en los paddocks, aunque sea como minoritario”, concluyó.

Christian Horner fue despedido de Red Bull en la parte final de 2026 (Crédito: Reuters/Jakub Porzycki)

Por otro lado, el nombre de Christian Horner resurgió tras su salida de Red Bull en 2025, cuando buscó regresar a la Fórmula 1 como líder de un consorcio inversor. En declaraciones divulgadas por The Independent, Horner explicó: “Siento que tengo asuntos pendientes en la Fórmula 1. No terminó como me hubiera gustado. Pero no voy a volver por cualquier cosa. Solo voy a volver por algo que pueda ganar”. Su oferta por la participación de Otro Capital alcanzaba los USD 600 millones, una valuación acorde con el interés creciente de grandes actores, entre ellos MSP Sports Capital, y con el contexto de alza de precios dentro de la categoría.

Horner dejó en claro su ambición: “No quiero volver al paddock a menos que tenga algo que hacer. Extraño el deporte, extraño a la gente, extraño el equipo que construí. Tuve 21 años increíbles en la Fórmula 1. Tuve una gran carrera, gané muchas carreras, campeonatos y trabajé con algunos pilotos, ingenieros y socios increíbles. No necesito volver. Podría detener mi carrera ahora”.

En términos deportivos, Alpine comenzó a revertir la tendencia negativa que arrastraba desde la temporada anterior, cuando fue el último equipo en puntuar. En el primer Gran Premio del año, Pierre Gasly logró ingresar al top 10, lo que en palabras de la dirección de Renault representa “una mejora respecto al año pasado”. Estos resultados han colocado a la escudería en la zona media de la parrilla y al centro de la atención de potenciales inversores. Incluso, Franco Colapinto sumó una unidad (en China) y el team francés está quinto en el campeonato de constructores, por detrás de Mercedes, Ferrari, McLaren y Haas.

Vale remarcar que la Fórmula 1 inició un receso de más de un mes, luego del Gran Premio de Japón del domingo 29 de marzo. La cancelación de los GP de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente frenó la actividad en abril y todo se reanudará el primer fin de semana de mayo en Miami.