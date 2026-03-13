Briatore confirmó que Mercedes negocia la compra de Alpine: el detrás de escena del tema que mantiene en vilo a la F1

En el marco del Gran Premio de China, Flavio Briatore confirmó de manera oficial que Mercedes mantiene conversaciones para comprar acciones de Alpine. El asesor ejecutivo del equipo reveló detalles de las negociaciones: aseguró que la marca alemana es la interesada y no el jefe del equipo Toto Wolff, como se especificó en un principio. Una posible integración de las Flechas Plateadas al team con sede en Enstone podría derivar en una importante alianza entre ambas escuderías en la Fórmula 1.

Desde que Otro Capital –grupo empresarial que cuenta con importantes figuras como los actores Ryan Reynolds y Michael B. Jordan entre sus propietarios– puso en venta el 24% de sus acciones de Alpine, aparecieron fuertes nombres interesados. El primero en tocar la puerta fue Christian Horner, ex líder de Red Bull. Sin embargo, la irrupción de Mercedes en las tratativas podría torcer el futuro del equipo galo.

“Cada día es una situación nueva. No sé cuál es la última. Pero lo que digo es que sé que se trata de una negociación con Mercedes, no con Toto, sino con Mercedes”, confirmó Briatore en la última rueda de prensa oficial de la FIA.

El empresario italiano aseguró que “tenemos tres o cuatro compradores potenciales” y dejó en claro que las negociaciones se realizan de manera directa con Otro Capital. “No olviden que estamos hablando de las acciones de Otro, nada que ver con Alpine. Son las acciones de este fondo de cobertura estadounidense llamado Otro. Quieren vender el 24% y hay varios candidatos dispuestos a cerrar el trato”, agregó Flavio Briatore.

El directivo italiano de 75 años negó, al mismo tiempo, tener intenciones de comprar él esas acciones. “No, no, no, no. Solo estoy observando. Solo estoy viendo qué pasa y observando lo que ocurre. Por nuestra parte, no tenemos comunicación con Toto en este momento. Así que, si alguien compra las acciones, estaremos muy contentos”, afirmó Briatore según transcribió la FIA.

Flavio compartió la rueda de prensa con los jefes de Audi (Jonathan Wheatley) y Red Bull Racing (Laurent Mekies). En ese marco, le preguntaron si podía “garantizar” que Mercedes no ejercerá “ninguna influencia en el funcionamiento del equipo” ni “en las votaciones en organismos como la Comisión de la F1″ si compra acciones de Alpine: “Red Bull ya es pionera en esto desde hace 10 o 15 años, lo que sea. Como te digo, Mercedes, un grupo está buscando comprar el 24% de Otro. Normalmente, en una empresa, el 75% decide y el 25% es un mero espectador, y esa es la realidad. No sé si Jonathan está contento o no. Da tu opinión”.

Briatore le dio el pie, en ese contexto, a Wheatley: “Este deporte tiene una gobernanza muy, muy clara. No veo ningún conflicto de intereses ni preocupaciones por nuestra parte en absoluto. Para ser sincero, solo estoy observando, comiendo palomitas y disfrutando del espectáculo”.

Flavio Briatore confirmó que Mercedes inició conversaciones para una posible compra de las acciones de Alpine

Según informó el portal especializado The Race, Mercedes evalúa tener más peso dentro del Gran Circo. “La posibilidad de adquirir una participación en Alpine le daría una posición más sólida en uno de sus equipos clientes. Esto aportaría un mayor respaldo financiero a dicha asociación, especialmente si se tiene en cuenta que el suministro de motores a clientes no genera muchos beneficios en la Fórmula 1 debido a los estrictos límites de precios establecidos en el reglamento”, destacó el medio mencionado.

Sin embargo, un hipotético acuerdo entre Mercedes y Otro Capital para quedarse con las acciones de Alpine estaría lejos de ser una realidad. Al mismo tiempo, más allá de que el team alemán está evaluando las alternativas posibles, la compra sería a partir de un “arreglo puramente financiero” y no para que el team de Enstone se convierta en una escudería satélite, como ocurre en la alianza entre Red Bull y Racing Bulls.

Actualmente, Mercedes le provee piezas a otras tres escuderías (McLaren, Williams y Alpine, que se sumó en 2026), aunque el objetivo en el corto plazo sería reducir su número de clientes. “Una adquisición por parte de Alpine significaría que el equipo propiedad de Renault tendría entonces un vínculo más sólido con Mercedes, lo que haría lógico que continuara la colaboración como cliente”, afirmó The Race.

Mercedes buscaría tener una mayor participación dentro de la F1 con una escudería "aliada" (REUTERS/Mark Peterson)

La valoración de la participación que Otro Capital mantiene en Alpine ronda los 1.800 y 2.000 millones de euros. No obstante, según reveló el diario The Telegraph, la venta de sus acciones tiene que ser autorizada por el Grupo Renault, actual propietario del 76 por ciento del equipo. El consejero delegado de la marca francesa es François Provost, mientras que Flavio Briatore también sigue de cerca la situación.

Esta movida estratégica de Wolff y Mercedes se produce en medio de la intención de Horner, despedido de Red Bull durante el verano europeo pasado tras dos décadas en el cargo, de regresar a la Fórmula 1. El británico, de 52 años, confirmó que siente tener “asuntos pendientes” con el deporte, pero matizó que solo contemplaría una vuelta en calidad de socio, no como directivo contratado.

Los rumores de la venta de Alpine crecieron en el marco del Gran Premio de China. El equipo francés tuvo un rendimiento dispar entre sus pilotos en el primer día de actividad: Pierre Gasly largará 7° en la carrera Sprint, mientras que Franco Colapinto hará lo propio en el 16° puesto. El argentino tuvo problemas con el monoplaza y no pudo completar una buena actuación.

La Sprint se realizará el sábado 14 de marzo a las 00:00 (hora argentina). Más tarde, a partir de las 04:00, se realizará la clasificación general. En el cierre de la actividad en el Circuito Internacional de Shanghái, la carrera principal comenzará a las 04:00 del domingo 15.