Ryan Reynolds es uno de los dueños de Alpine, la escudería de Colapinto: las otras celebridades que también son inversores

Ryan Reynolds, el reconocido actor de Hollywood que interpreta a Deadpool, es accionista en Alpine (REUTERS/Caitlin Ochs)

La Fórmula 1 es un mercado extremadamente global, al igual que ocurrió con otros deportes en los últimos años. Las escuderías no solo se limitan a ser empresas automotrices, sino que sus propietarios también vienen de otros ámbitos, desde jugadores de fútbol hasta actores de Hollywood, como es el caso de Ryan Reynolds. El actor canadiense, que tiene a Deadpool como uno de sus personajes más reconocidos e icónicos y también es dueño del club Wrexham de Gales, en el año 2023 se convirtió en accionista de Alpine, team que acaba de anunciar a la flamante incorporación de Franco Colapinto como piloto de reserva. Al mismo tiempo, dentro del conglomerado que invierte en la entidad francesa se encuentran: Trent-Alexander Arnold, Juan Mata, Patrick Mahomes, Anthony Joshua, Rory McIlroy, Alexander Zverev, entre otros.

A pesar de que Grupo Renault, histórico nombre que llevó la escudería en la Máxima, sigue siendo la pata más fuerte de la mesa de Alpine y la que tiene la palabra final a la hora de tomar las decisiones, en junio de 2023 vendió el 24% de las acciones a The Investor Group, el cual está conformado por Otro Capital, RedBird Capital Partners y Maximum Effort Investments, este último precisamente liderado por Reynolds y Rob McElhenny. La inversión que realizaron los dos actores junto a los diferentes propietarios fue de aproximadamente 200 millones de euros.

En contra partida, la cifra es considerablemente mayor al monto económico que desembolsó el protagonista principal de Deadpool y McElhenny para la compra del Wrexham, la cual se concretó a cambio de 2.5 millones de dólares en noviembre de 2020. ¿Sus resultados? Se consagró campeón de la quinta división y logró el ascenso a la League Two (cuarta categoría), algo que supone un gran salto en el profesionalismo dentro del fútbol inglés. Como no podía ser de otra manera, los festejos del plantel se llevaron a cabo en la ciudad de Las Vegas.

El Wrexham, el equipo del cual es propietario Ryan Reynolds (AP Foto/Jon Super)

Por otra parte, apareció el explosivo incremento de los ingresos a partir del merchandising -multiplicó el número de abonos y la venta de camisetas- y patrocinio, todo esto de la mano de la serie de Disney llamada “Welcome to Wrexham” (ganadora de un Emmy), la cual cuenta el proceso de adquisición de los actores y cómo se fueron adentrando en el día a día del club que tuvo un meteórico ascenso a la fama. De hecho, según informó The Atheltic, el club facturó un total de 7 millones de euros, cinco veces más que años anteriores. A su vez, el valor del mercado de la institución aumentó más de 8 millones de dólares.

Al mismo tiempo, el aforo del estadio Racecourse Ground, con capacidad de 15.500 espectadores, sobrepasa los 200 mil personas por temporada. A esto se suma la cantidad de audiencia que ganó en los Estados Unidos después de la relevancia que ganó el documental en el país, ya que los partidos del conjunto galés suele ser mayor a los encuentros de Los Angeles Galaxy y el Manchester United. Con el fin de seguir fomentando el crecimiento de la institución, realizaron una gira por el país de América del Norte en la pretemporada, donde jugaron una serie de amistosos contra equipos de la MLS y el Chelsea.

Los Dragones Rojos, que es uno de los equipos más antiguos del mundo con 160 años, se convirtió en una potencia global desde la adquisición de la dupla Reynolds-McElhenny. “Ninguno de los que estamos en esto es por el dinero. Queremos construir algo sostenible. Nos encanta el deporte. Nos encanta contar historias a través del deporte. Tienes que manejarlo como un negocio, pero principalmente con negocios como este, solo estás tratando de hacerlos pagar. Creo que este es un club que puede llegar muy lejos, con suerte en poco tiempo. Creemos que Wrexham puede ser una potencia mundial", declaró en su arribo al club de Gales.

Franco Colapinto será piloto de reserva de Alpine, a la expectativa de lo que suceda con Jack Doohan (REUTERS/Hannah Mckay)

Y en Alpine la estrategia que buscaron replicar fue similar. Pese a que los resultados deportivos no fueron los esperados, ya que la escudería francesa apenas pudo llegar al sexto lugar en el Campeonato de Constructores en las últimas dos temporadas. Sin embargo, realizó diferentes movidas de marketing que le permitieron dar un impulso económico en todo el mundo, y principalmente en los Estados Unidos. Durante el Gran Premio de Bélgica, que se disputó el 28 de julio, tres días después que se estrenó “Deadpool y Wolverine”, la tercera película de la trilogía, la escudería francesa utilizó un livery especial en su monoplaza. Allí, el diseño de la pintura del auto fue de color rojo y negro, similar al traje del personaje de Ryan Reynolds, y también tuvo un detalle en amarillo de tres rasguños.

El futbolista español Juan Mata con la camiseta del Manchester United (Reuters/John Sibley)

Aunque los dos actores no fueron los únicos que se embarcaron en el negocio de la Fórmula 1. Otras de las estrellas que formaron parte del grupo inversor fueron los futbolistas Juan Mata, ex Chelsea y Manchester United, y Trent Alexander-Arnold, quien es una de las máximas figuras del Liverpool. Precisamente, Pie de Ángel, que también sumó a su hermano Tyler dentro de Alpine, contó que siempre fue fanático de la Máxima y visitó el paddock durante el Gran Premio de Gran Bretaña en ediciones anteriores. Al mismo tiempo, el lateral derecho está vinculado con RedBird Capital Partners, quien también tiene un porcentaje en Fenway Sports Group, propietarios del club inglés en el que juega y con acciones en el Milan de Italia y el Toulouse de Francia.

El livery especial que utilizó Alpine por la película de Deadpool

El livery especial que utilizó Alpine durante el GP de Bélgica en 2024

Otros nombres que tienen peso en el mundo del deporte y que también tienen injerencia en el grupo inversor son las estrellas de la NFL del Kansas City Chiefs Patrick Mahomes y Travis Kelce. Ambos se consagraron campeones del Super Bowl en dos ocasiones, aunque el primero fue elegido dos veces como MVP. Por su parte, el segundo también es reconocido por ser la pareja de la cantante Taylor Swift.

Taylor Swift y Travis Kelce (Foto Mike Frey-Imagn Images)

“La incorporación de estos atletas internacionales ganadores de campeonatos e inversores deportivos reforzará la asociación estratégica de Otro Capital con Alpine en la F1, combinando experiencia de primera calidad en diferentes áreas del ecosistema deportivo e impulsando el alcance de Alpine a un mundo de nuevos aficionados. Los nuevos inversores ayudarán a impulsar el conocimiento global de Alpine y complementarán aún más las contribuciones de Otro Capital en áreas como medios de comunicación, patrocinio, venta de entradas, hospitalidad, gestión de derechos comerciales, licencias y merchandising”, remarcó en su momento el comunicado oficial de la escudería de la Fórmula 1.