El dueño de un histórico equipo de béisbol hizo una oferta para comprar las acciones de Alpine en la Fórmula 1

Steve Cohen, propietario de la franquicia New York Mets de la MLB, busca adquirir una parte de la escudería de Fórmula 1 Alpine (Credit: Brad Penner-Imagn Images)

El empresario estadounidense Steve Cohen ha presentado una oferta superior a los 600 millones de dólares para adquirir el 24 por ciento de las acciones del equipo de Fórmula 1 Alpine. La operación, revelada por el portal PlanetF1.com, implica el posible desembarco del dueño de los New York Mets en la estructura que actualmente pertenece en parte a Otro Capital, un fondo que había comprado esa participación en diciembre de 2023.

El interés de Cohen se suma a una puja en la que participan al menos otros dos grupos interesados en la porción minoritaria de Alpine, escudería que tiene como pilotos principales al argentino Franco Colapinto y al francés Pierre Gasly. La noticia destaca la magnitud de la cifra ofrecida y la relevancia del perfil del inversor estadounidense, cuya fortuna personal supera los 23.000 millones de dólares. Cohen es conocido tanto por su historial en fondos de inversión como por la adquisición de los New York Mets en 2020, franquicia en la que ha invertido sumas récord para reforzar la plantilla. Su posible llegada a la Fórmula 1 podría abrir nuevas oportunidades comerciales y de patrocinio para el equipo con base en Enstone, Reino Unido.

Otro Capital había ingresado en el accionariado de Alpine con una inversión de 218 millones de dólares a fines de 2023, valorando entonces al equipo en unos 900 millones. Entre los socios de ese fondo figuran celebridades como Ryan Reynolds y Michael B. Jordan, con el objetivo inicial de potenciar la exposición mediática y las oportunidades de negocio para el equipo que representa a Renault en la máxima categoría del automovilismo.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, los pilotos principales de Alpine (REUTERS/Albert Gea)

Sin embargo, según detalla el mencionado medio, ese plan no se concretó como se esperaba. La frustración de la casa matriz francesa llevó a que Renault activara su derecho a forzar la venta anticipada de la participación minoritaria, pese a que los documentos de la operación original sólo permitían la salida voluntaria de Otro Capital después de septiembre de 2026. Esta jugada aceleró el proceso y atrajo a múltiples interesados.

Entre los ofertantes, además de Cohen, aparece un consorcio integrado por Christian Horner y MSP Capital Partners, estos últimos conocidos por su anterior presencia como accionistas minoritarios de McLaren. También se ha reportado el interés de Mercedes-Benz AG, que habría presentado una oferta aproximada de 552 millones de dólares. La puja de Cohen, según fuentes citadas por PlanetF1.com, sería la más elevada y posiciona al empresario como principal candidato a quedarse con la participación.

Las ofertas recibidas han elevado la valoración de Alpine a cerca de 2.500 millones de dólares, lo que supondría una ganancia de aproximadamente 400 millones para Otro Capital en menos de tres años. Esta escalada refleja el crecimiento del valor de los equipos de Fórmula 1 desde la popularización global de la categoría, impulsada por nuevos mercados y audiencias jóvenes.

Flavio Briatore confirmó que Mercedes inició conversaciones para una posible compra de las acciones de Alpine

El posible ingreso de Cohen genera expectativas tanto en el plano financiero como en el deportivo. La apuesta del empresario por desarrollar rápidamente el potencial de los New York Mets es vista como un antecedente relevante para el futuro de Alpine, que busca un socio activo capaz de aportar inversión y visión estratégica.

No obstante, la situación también plantea desafíos regulatorios y comerciales. La oferta de Mercedes-Benz AG ha despertado inquietudes por posibles conflictos de interés, dado que la automotriz alemana ya cuenta con un equipo propio en la grilla. Según expresó el portal especializado en automovilismo, la propuesta de Mercedes incluía la exploración de “sinergias” y eficiencias operativas, aunque existen dudas sobre la compatibilidad de estos acuerdos con las regulaciones financieras de la F1 y la posible dilución de la marca Alpine.

El equipo Alpine ha atravesado una etapa de cambios internos en los últimos años. Steve Nielsen fue designado director general en septiembre de 2025, tras una serie de reemplazos en la cúpula. La gestión de Flavio Briatore como responsable operativo y la decisión de abandonar la fabricación de motores propios para optar por el suministro de unidades de potencia de Mercedes marcaron un viraje estratégico para la escudería.

Christian Horner es otro de los interesados en adquirir una parte de Alpine (REUTERS/Maxim Shemetov)

De acuerdo con PlanetF1.com, la intención de la Renault Group es conservar el control mayoritario sobre el equipo y encontrar un socio que contribuya activamente al desarrollo deportivo y comercial, en contraposición a un inversor meramente financiero como ha sido Otro Capital. Esta preferencia se explica por la necesidad de afrontar los retos de competencia y adaptación en un entorno donde los valores de mercado y las exigencias técnicas evolucionan rápidamente.

Vale destacar que la operación aún debe sortear varios pasos regulatorios, incluyendo la aprobación final de Renault y la validación por parte de las autoridades de la Fórmula 1. Mientras tanto, la expectativa en el paddock crece ante la posibilidad de que el equipo con base en Enstone sume a uno de los empresarios más influyentes del deporte estadounidense.