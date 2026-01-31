Deportes

La tajante frase de Christian Horner sobre su futuro en la Fórmula 1 tras ser señalado como posible comprador de Alpine

El directivo británico reconoció que tiene “asuntos pendientes” en la Máxima y advirtió que en caso de volver pretende hacerlo como socio de una escudería

Christian Horner habló sobre su deseo de volver a la Fórmula 1

Christian Horner es una de las figuras más rutilantes en el siglo XXI de la Fórmula 1. A pesar de su polémica salida de Red Bull luego de 20 años al mando, su nombre fue relacionado inmediatamente a múltiples escuderías, principalmente con Alpine. El directivo británico está en negociaciones para convertirse en accionista del equipo francés y lanzó una contundente postura respecto a un hipotético regreso al Gran Circo.

En una de las primeras entrevistas que brindó tras su escandalosa marcha del team con sede en Milton Keynes, Horner profundizó en la posibilidad de volver a participar de manera directa en la Máxima. “Siento que tengo asuntos pendientes en la Fórmula 1. No terminó como me hubiera gustado. Pero no voy a volver por cualquier cosa. Solo voy a volver por algo que pueda ganar”, comentó en una intervención en el Salón Europeo del Automóvil de Dublín, según difundió el portal británico The Independent.

Inmediatamente, el ex jefe de Red Bull hizo hincapié en su búsqueda de un proyecto importante para retornar a la categoría reina: “No quiero volver al paddock a menos que tenga algo que hacer. Extraño el deporte, extraño a la gente, extraño el equipo que construí. Tuve 21 años increíbles en la Fórmula 1. Tuve una gran carrera, gané muchas carreras, campeonatos y trabajé con algunos pilotos, ingenieros y socios increíbles. No necesito volver. Podría detener mi carrera ahora”.

Alpine y Flavio Briatore confirmaron que Christian Horner está en la carrera para convertirse en nuevo accionista del equipo francés

Por su parte, Christian Horner dejó en claro que una reintegración en la F1 estaría ligada a un importante cargo dentro de la cúpula dirigencial de una escudería. “Solo volvería por la oportunidad adecuada de trabajar con gente excelente y en un entorno donde la gente quiera ganar, y compartan ese deseo. Me gustaría ser socio, en lugar de solo un empleado, pero ya veremos cómo se desarrolla. No tengo prisa. No necesito hacer nada”, destacó, según informó el medio mencionado.

Por último, Horner hizo hincapié en los múltiples rumores que lo vinculan con otros equipos en la F1: “Lo fascinante es que dejé Red Bull el 8 de julio, y esta es la primera vez que hablo con alguien (en los medios). Creo que he estado yendo a todos los equipos de Fórmula 1, desde la parte trasera de la parrilla, pasando por la media, hasta la delantera. Y parece que hay un deseo de: ‘¿Qué voy a hacer? ¿Adónde voy a ir?’. La realidad es que hasta la primavera no puedo hacer nada (debe cumplir un plazo determinado de seis meses para volver a trabajar en otro equipo de la F1). Es muy halagador seguir vinculado a todos estos equipos".

Christian Horner busca regresar a la Fórmula 1 después de su salida de Red Bull, donde fue jefe y CEO durante 20 años

Tanto Alpine como su asesor ejecutivo, Flavio Briatore, confirmaron en las últimas semanas que Horner está en negociaciones con el consorcio Otro Capital, el cual posee el 24% de las acciones del equipo. El 76% restante le pertenece a Grupo Renault.

Conozco a Christian desde hace muchos años. Hablo con Christian de todos modos, pero esto no tiene nada que ver conmigo. Primero hay que comprar a Otro Capital (sus acciones), y después Renault tiene que aceptar al comprador, y después vemos qué pasa. Pero no hay ningún vínculo conmigo, porque él está negociando con Otro, no está negociando con nosotros”, comentó Briatore durante el evento de presentación de la decoración del monoplaza A526, según mencionó el medio especializado The Race.

Alpine elevó un comunicado oficial después de las crecientes especulaciones sobre “posibles interesados ​​en invertir en el equipo”. La escudería francesa aclaró que “no es ningún secreto que Otro Capital ha mantenido conversaciones preliminares para vender su participación en el equipo”, además de hacer mención a que “el equipo recibe contactos regulares de posibles inversores”.

En este contexto, Alpine confirmó lo que previamente había deslizado Flavio Briatore: “Uno de los interesados ​​es un grupo de inversores, entre los que también se encuentra Christian Horner”. No obstante, siguiendo la línea de las afirmaciones del empresario italiano, dejaron en claro que “Cualquier contacto o conversación se realiza con los accionistas actuales, Otro Capital (24%) y Renault Group (76%), no directamente con Flavio Briatore ni con el equipo”.

El grupo empresarial Otro Capital -donde participan con los actores Ryan Reynolds y Michael B. Jordan y los jugadores de los Kansas City Chiefs Patrick Mahomes y Travis Kelce- compró su participación en la escudería a cambio de 200 millones de euros (USD 216 millones) en junio de 2023 bajo una valoración total de Alpine que escalaba a unos USD 900 millones. Dos años más tarde, la revista Forbes estimó que la escudería tiene un valor aproximado de USD 2.450 millones, y la porción del consorcio norteamericano asciende a USD 588 millones.

