El plan de Christian Horner para comprar Alpine y lograr su regreso a la F1: la inversión de USD 600 millones detrás del acuerdo

El ex director de Red Bull apunta a sumarse a la escudería de Colapinto y Gasly en su apuesta de volver a la Máxima

Flavio Briatore y Christian Horner.
Flavio Briatore y Christian Horner. ¿Trabajarán juntos en Alpine? (REUTERS/Jakub Porzycki)

El interés por una participación en Alpine, el equipo que tiene como piloto titular al argentino Franco Colapinto atrajo a figuras destacadas de la Fórmula 1 e inversores institucionales, entre ellos al ex jefe todopoderoso de Red Bull Christian Horner, quien a mediados de 2025 fue despedido de la estructura luego de un conflicto interno que se hizo famoso dentro de la Máxima. La potencial operación, que todavía es incierta y en negociaciones, podría marcar un giro relevante para el futuro competitivo de la escudería, dado su actual desempeño y la valoración creciente que experimentan los equipos de la categoría, sobre todo en vísperas de la nueva temporada con el cambio de reglamento técnico que podría cambiar la lista de candidatos a pelear por los puntos en el campeonato.

Fuentes citadas por Sky News, según el artículo que firmó Mark Kleinman, estimaron que cualquiera de los acuerdos sobre la mesa situaría el valor de Alpine entre USD 2.000 y 2.500 millones, una cifra respaldada por el interés de actores como MSP Sports Capital. Además, desde Alpine se aclaró que las conversaciones y acercamientos involucran a los actuales accionistas, Otro Capital (poseedor del 24 %) y Renault Group (titular del 76 %), y no con el consejero ejecutivo Flavio Briatore ni directamente con el equipo.

En las últimas semanas, Alpine confirmó que Horner y su consorcio de inversores manifestaron su intención de adquirir la participación de Otro Capital (USD 600 millones, apróximadamente). La posibilidad de este movimiento toma forma en un contexto difícil para el equipo, aunque con un futuro esperanzador: la estructura con sede en Enstone finalizó el Mundial de 2025 en el décimo y último puesto, con apenas 22 puntos (todos gracias a Pierre Gasly), sumados en 24 carreras, frente a los 833 puntos que logró McLaren, el campeón de la temporada. A la espera del comienzo de la temporada, muchos posicionan a la escudería de origen francés como una de las candidatas a luchas por estar a la cabeza del segundo pelotón detrás de Mercedes, Red Bull, Ferrari y McLaren.

Desde el entorno inversor, la operación se interpretaría como un paso inicial en el intento de reposicionar a Alpine en la élite del automovilismo, dado su rezago en el último torneo. Una fuente consultada señaló la probabilidad de que Horner busque, en última instancia, controlar el equipo en el que logre participar, aunque la postura de Renault respecto a ceder la mayoría accionaria no está clara.

MSP Sports Capital es un actor protagonista en el escenario de los fondos de inversión deportivos y tiene experiencia previa en Fórmula 1. Durante el último otoño, se desprendió de su participación en McLaren Racing, como parte de un acuerdo que valoró la escudería británica en aproximadamente USD 4.400 millones. Dicha operación permitió a Mumtalakat, el fondo soberano de Bahréin, y a CYVN Holdings de Abu Dabi, adquirir el 30 % restante de McLaren.

Briatore junto a Colapinto y Gasly en la presentación del nuevo Alpine (REUTERS/Albert Gea)

En 2020, MSP Sports Capital lideró la adquisición de un 15 % inicial en McLaren Racing, inversión que supuso una valoración de unos USD 690 millones. Este flujo de capital resultó fundamental para apuntalar las finanzas del grupo McLaren durante la crisis sanitaria. Más recientemente, la apreciación del valor de la empresa refleja tanto el robustecimiento de su posición financiera como el destacado desempeño deportivo.

El atractivo que generan los activos vinculados a la Fórmula 1 no es exclusivo de Alpine ni de McLaren. Según financistas deportivos citados por Sky News, el interés inversor se mantiene sólido, como evidencia el anuncio de Aston Martin de su intención de vender su parte en el Grand Prix Team bajo una valoración cercana a los 3.000 millones de dólares, aunque ese acuerdo no se hizo público hasta la fecha.

MSP Sports Capital y Christian Horner mantuvieron su reserva ante las solicitudes de comentarios planteadas por el sitio británico. Horner, con dos décadas al frente de Red Bull Racing y un récord de seis títulos de constructores y ocho de pilotos, con cuatro repartidos entre Sebastian Vettel y Max Verstappen, evalúa distintas alternativas para regresar a la F1. La integración de nuevos socios de capital, que incluiría tanto a inversionistas individuales como a oficinas familiares y fondos institucionales, acompaña este proceso de exploración estratégica.

Por ahora, no se precisó la identidad de otros posibles financiadores involucrados en las conversaciones, ni la probabilidad de que MSP Sports Capital concrete su participación junto a Horner. Cabe recordar que el ex jefe acordó con Red Bull una indemnización millonaria cercana a los 80.000.000 de libras esterlinas (más de 90 millones de euros). Se trató de una cifra que responde tanto a los años restantes de su contrato (que expiraba a finales de 2030) como a las cláusulas de no competencia incluidas en el acuerdo. Ese tiempo ya se terminó.

