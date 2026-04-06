El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

Eduardo Chacho Coudet, entrenador de River Plate (Fotobaires)

Eduardo Coudet tuvo un magnífico inicio como director técnico de River Plate que le permitió marcar un hito estadístico en los registros de la institución. El elenco del Chacho venció de forma contundente por 3-0 a Belgrano de Córdoba en el Estadio Monumental por la fecha 13 del Torneo Apertura y alcanzó su cuarta victoria consecutiva para consolidarse en la pelea por los primeros puestos tanto en la zona B como en la tabla anual.

El registro de un entrenador del Millonario ganando los primeros cuatro partidos al hilo es una marca que no se lograba desde hace 37 años. El dato diferencial que robustece este récord emergió tras la comparación histórica que dio a conocer el estadígrafo y el periodista del Grafico Web, Silvio Maverino: la última vez que un director técnico debutante de River consiguió ganar sus primeros cuatro compromisos oficiales fue en 1989, durante la Liguilla Pre-Libertadores bajo la conducción del histórico Reinaldo Mostaza Merlo, uno de los grandes ídolos de la institución.

En aquel entonces, River superó a Argentinos Juniors (1-0 y 4-0) y a Deportivo Español (1-0 y 1-0), estableciendo un punto de referencia que, hasta ahora, ningún sucesor había igualado en el club. Hay una particularidad con otro peso pesado en el club: Ramón Díaz. El riojano comenzó con cuatro triunfos en fila en la temporada 2012-13: venció sucesivamente a San Martín de San Juan, Belgrano, Estudiantes de La Plata y Tigre. Sin embargo, estos no fueron sus primeros partidos en el club y formaban parte del arranque de su tercer ciclo en el banco de suplentes millonario.

Mostaza Merlo era el único entrenador debutante en River que ganó sus primeros cuatros partidos (Télam)

La seguidilla actual de éxitos comenzó con un 2-1 ante Huracán en Parque Patricios, siguió con victorias por 2-0 frente a Sarmiento de Junín y a Estudiantes de Río Cuarto, y quedó sellada este fin de semana tras el 3-0 sobre Belgrano de Córdoba, en el cual se produjo el debut en Primera División del juvenil Lautaro Pereyra.

En el enfrentamiento frente al Pirata, los goles fueron obra de Tomás Galván, quien se destacó con un doblete, y de Facundo Colidio, que cortó una racha negativa de 26 encuentros sin marcar. El desarrollo del juego estuvo marcado por la tenencia y el dominio evidente de River.

Galván abrió el marcador a los 35 minutos al aprovechar un rebote dentro del área, mientras que, en la segunda mitad, Colidio anotó de cabeza tras un centro de Juan Cruz Meza. El mediocampista ofensivo sentenció el resultado tras recibir un pase filtrado de Aníbal Moreno y definir ante la salida de Thiago Cardozo.

*El compacto de la victoria de River sobre Belgrano

“Creo que hicimos un muy buen partido, después es tiempo y trabajo. También, comprender que nos tenemos que adaptar a lo que se nos presente. Necesitábamos en casa hacer un buen juego como lo hemos hecho. Y hay que tratar de seguir mejorando cosas en el tiempo, y trabajando y preparándonos para dar lo mejor”, destacó Coudet en conferencia de prensa.

En esta misma línea, argumentó: “Lo más importante es que el equipo genere muchas situaciones, es para lo que trabajamos y lo que intentamos hacer cada partido. Y es muy importante la competencia interna, eso es lo que va a elevar los niveles individuales. Me pone contento, independientemente de quién haga los goles, que podamos ir creciendo a nivel individual y que podamos mejorar. Vimos una mejora muy grande desde lo futbolístico. Es a lo que apuntamos cuando tuvimos 15 días de trabajo”.

El calendario inmediato presenta importantes desafíos para el equipo de Eduardo Coudet. Este miércoles, River debutará en la Copa Sudamericana como visitante ante Blooming de Bolivia, en un encuentro programado para las 21:30. En el ámbito doméstico, el conjunto viajará a enfrentar a Racing el próximo domingo y, luego, disputará el Superclásico ante Boca Juniors el 19 de abril.