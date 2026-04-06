Deportes

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

El entrenador del Millonario alcanzó su cuarto triunfo al hilo en su primer ciclo en el elenco de Núñez

Guardar
Eduardo Chacho Coudet, entrenador de River Plate (Fotobaires)
Eduardo Chacho Coudet, entrenador de River Plate (Fotobaires)

Eduardo Coudet tuvo un magnífico inicio como director técnico de River Plate que le permitió marcar un hito estadístico en los registros de la institución. El elenco del Chacho venció de forma contundente por 3-0 a Belgrano de Córdoba en el Estadio Monumental por la fecha 13 del Torneo Apertura y alcanzó su cuarta victoria consecutiva para consolidarse en la pelea por los primeros puestos tanto en la zona B como en la tabla anual.

El registro de un entrenador del Millonario ganando los primeros cuatro partidos al hilo es una marca que no se lograba desde hace 37 años. El dato diferencial que robustece este récord emergió tras la comparación histórica que dio a conocer el estadígrafo y el periodista del Grafico Web, Silvio Maverino: la última vez que un director técnico debutante de River consiguió ganar sus primeros cuatro compromisos oficiales fue en 1989, durante la Liguilla Pre-Libertadores bajo la conducción del histórico Reinaldo Mostaza Merlo, uno de los grandes ídolos de la institución.

En aquel entonces, River superó a Argentinos Juniors (1-0 y 4-0) y a Deportivo Español (1-0 y 1-0), estableciendo un punto de referencia que, hasta ahora, ningún sucesor había igualado en el club. Hay una particularidad con otro peso pesado en el club: Ramón Díaz. El riojano comenzó con cuatro triunfos en fila en la temporada 2012-13: venció sucesivamente a San Martín de San Juan, Belgrano, Estudiantes de La Plata y Tigre. Sin embargo, estos no fueron sus primeros partidos en el club y formaban parte del arranque de su tercer ciclo en el banco de suplentes millonario.

Mostaza Merlo era el único entrenador debutante en River que ganó sus primeros cuatros partidos (Télam)
Mostaza Merlo era el único entrenador debutante en River que ganó sus primeros cuatros partidos (Télam)

La seguidilla actual de éxitos comenzó con un 2-1 ante Huracán en Parque Patricios, siguió con victorias por 2-0 frente a Sarmiento de Junín y a Estudiantes de Río Cuarto, y quedó sellada este fin de semana tras el 3-0 sobre Belgrano de Córdoba, en el cual se produjo el debut en Primera División del juvenil Lautaro Pereyra.

En el enfrentamiento frente al Pirata, los goles fueron obra de Tomás Galván, quien se destacó con un doblete, y de Facundo Colidio, que cortó una racha negativa de 26 encuentros sin marcar. El desarrollo del juego estuvo marcado por la tenencia y el dominio evidente de River.

Galván abrió el marcador a los 35 minutos al aprovechar un rebote dentro del área, mientras que, en la segunda mitad, Colidio anotó de cabeza tras un centro de Juan Cruz Meza. El mediocampista ofensivo sentenció el resultado tras recibir un pase filtrado de Aníbal Moreno y definir ante la salida de Thiago Cardozo.

*El compacto de la victoria de River sobre Belgrano

Creo que hicimos un muy buen partido, después es tiempo y trabajo. También, comprender que nos tenemos que adaptar a lo que se nos presente. Necesitábamos en casa hacer un buen juego como lo hemos hecho. Y hay que tratar de seguir mejorando cosas en el tiempo, y trabajando y preparándonos para dar lo mejor”, destacó Coudet en conferencia de prensa.

En esta misma línea, argumentó: “Lo más importante es que el equipo genere muchas situaciones, es para lo que trabajamos y lo que intentamos hacer cada partido. Y es muy importante la competencia interna, eso es lo que va a elevar los niveles individuales. Me pone contento, independientemente de quién haga los goles, que podamos ir creciendo a nivel individual y que podamos mejorar. Vimos una mejora muy grande desde lo futbolístico. Es a lo que apuntamos cuando tuvimos 15 días de trabajo”.

El calendario inmediato presenta importantes desafíos para el equipo de Eduardo Coudet. Este miércoles, River debutará en la Copa Sudamericana como visitante ante Blooming de Bolivia, en un encuentro programado para las 21:30. En el ámbito doméstico, el conjunto viajará a enfrentar a Racing el próximo domingo y, luego, disputará el Superclásico ante Boca Juniors el 19 de abril.

Temas Relacionados

Eduardo Chacho CoudetRiver PlateReinaldo Mostaza MerloTorneo AperturaRamón DíazBelgrano

Últimas Noticias

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Sergio Luna brilló en las selecciones juveniles junto a Diego, al punto que hubo partidos en los que lució la casaca N° 10 y Pelusa utilizó la 9. Menotti lo declaró intransferible y en Bolivia se convirtió en ídolo: “Allá hice el clic, si lo hubiera hecho antes, me hubiera ido mejor”

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

El 6 de abril de 1986, River Plate se impuso por 2 a 0 sobre Boca con goles del 10 “millonario”. Los recuerdos de una jornada histórica

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El Timao perdió como local por el gol de Alexandro Bernabei y la directiva comunicó la salida del entrenador, a días del debut en la Libertadores

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

Arnaldo Sialle fue hospitalizado de urgencia durante el partido ante Real Pilar y, tras recibir el alta médica, se fue de Flandria por la mala campaña en la Primera B

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

Un nuevo título para el tenis argentino en el Challenger Tour: Facundo Díaz Acosta festejó en Sao Leopoldo

Venció al boliviano Hugo Dellien por 5-7, 6-2 y 6-4 en la final. Es el trofeo 451 para el país en el segundo escalón del tenis internacional y el octavo en el año

Un nuevo título para el tenis argentino en el Challenger Tour: Facundo Díaz Acosta festejó en Sao Leopoldo
DEPORTES
Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

Un nuevo título para el tenis argentino en el Challenger Tour: Facundo Díaz Acosta festejó en Sao Leopoldo

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares, centrada en la guerra en Irán

Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares, centrada en la guerra en Irán

Seguridad: el nuevo eje político de América Latina

China es el principal beneficiario estratégico de la guerra de Irán

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

EN VIVO | Irán informó que el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Majid Khademi, murió en un ataque aéreo