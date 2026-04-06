Quién es Lautaro Pereyra, el primer juvenil al que Coudet hizo debutar en River Plate: “Va a resaltar”

Lautaro Pereyra debutó en la Primera de River con 18 años (@RiverPlate)

Lautaro Pereyra fue una de las grandes novedades en la victoria de River Plate por 3-0 sobre Belgrano de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Apertura. El juvenil de 18 años debutó de manera oficial en la Primera División del Millonario al ingresar a los 39 minutos del segundo tiempo en el Estadio Monumental. Eduardo Coudet, que alcanzó su cuarto triunfo al hilo, le dio la confianza para estrenarse en su primera convocatoria y destacó sus cualidades en la conferencia de prensa.

Pereyra, quien nació en Florida, Buenos Aires, en 2008, fue uno de los ocho juveniles seleccionados por el Chacho Coudet para la mini pretemporada en el predio de Cardales durante la fecha FIFA, un selecto grupo que integró tras destacarse en la Reserva dirigida por Marcelo Escudero desde mediados de 2025 y consolidarse como titular durante la temporada 2026.

El entrenador del Millonario optó por otorgar al joven atacante de 18 años la posibilidad de integrar el banco de suplentes y sumar sus primeros minutos oficiales contra el Pirata. “Lo vi en la Reserva como segundo atacante. Me llamó la atención técnicamente y las resoluciones rápidas. Si a eso le podemos agregar que sea jugador físico, que es una característica de jugador de River, ser técnico. Si le agregamos lo físico, que pueda jugar por izquierda, segunda punta, va a resaltar de ese lugar”, explicó el Chacho Coudet en conferencia de prensa sobre lo que le llamó la atención de Lautaro Pereyra.

Lautaro Pereyra puede jugar de segunda punta, enganche o recostado sobre la banda izquierda (@RiverPlate)

El recorrido de Pereyra en inferiores se consolidó a partir del segundo semestre de 2025. Desde entonces, amplió su influencia en el juego ofensivo al asumir roles tanto de enganche como de extremo. Su manejo técnico y visión para retroceder hasta la mitad de la cancha le permiten contribuir en la construcción de juego, lo que fue decisivo para atraer la atención del cuerpo técnico de Coudet.

Durante su última etapa en Reserva, Pereyra convirtió un gol —anotado este año frente a Gimnasia de Mendoza— y registró tres asistencias en los últimos cinco encuentros, reafirmando su perfil de enganche clásico con llegada al área y capacidad para asociarse con los delanteros. Sus 176 centímetros de estatura, pie derecho dominante y tendencia a desplazarse desde la banda izquierda hacia el centro lo distinguen de otros mediocampistas ofensivos que emergieron en la cantera durante los últimos años. El dorsal 25, asignado para su estreno en el banco de suplentes, lo identificará no solo en el torneo local, sino también en la lista de la Copa Sudamericana.

Lautaro Pereyra firmó contrato por primera vez con River hace algunas semanas hasta diciembre de 2028 (River Plate)

Hace algunas semanas, Lautaro Pereyra firmó por primera vez su contrato profesional con River Plate, el cual tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. Además de su debut en primera, el joven de 18 años también fue incluido en la lista de buena fe de 50 futbolistas de cara a la Copa Sudamericana.

El grupo de juveniles inscriptos se divide en tres categorías. Por un lado, aquellos que ya debutaron en Primera y actualmente alternan en Reserva, como Agustín De La Cuesta, Juan Cruz Meza, Cristian Jaime, Thiago Acosta y Agustín Obregón. En un segundo escalón, aparecen los que participaron en la reciente mini pretemporada en Cardales con el plantel profesional, entre ellos Valentín Lucero, Lucas Silva, Maximiliano Soria y el mencionado Pereyra, quienes dejaron una impresión positiva en el cuerpo técnico.

Un tercer grupo lo componen chicos que aún no tuvieron contacto con la Primera División por cuestiones de edad, como Santiago Espíndola, Lucas Flores, Felipe Esquivel, Ángel Susano, Ignacio Zaballa, Brian Gutiérrez, Jonathan Spiff, Thiago Salvatierra y Matías Unyicio.

River Plate debutará en el certamen internacional el miércoles a partir de las 21:30 contra Blooming de Bolivia. Luego del encuentro contra Racing por el Torneo Apertura, recibirá a Carabobo de Venezuela el 15/4 en el Monumental. Algunos días más tarde disputará el Superclásico contra Boca Juniors.