8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

River Plate sigue soplando los nubarrones que terminaron con el segundo ciclo de Marcelo Gallardo al frente del plantel: sumó su cuarta victoria consecutiva gracias a un contundente 3-0 ante Belgrano de Córdoba en el Monumental por el Torneo Apertura. Y el arquitecto detrás de este cambio de aire es Eduardo Coudet: su equipo jugó el mejor partido de su incipiente era ante el Pirata, y los tres puntos consolidaron su ubicación como escolta de Independiente Rivadavia en el Grupo B.

Más: desde Reinaldo Carlos Merlo en 1989 que un técnico de River no iniciaba su camino con cuatro éxitos en fila. Todos síntomas que entusiasman a los hinchas de cara a los desafíos en 2026, que el miércoles ofrece el inicio de la Copa Sudamericana ante Blooming en Bolivia.

“Creo que hicimos un muy buen partido, después es tiempo y trabajo. También, comprender que nos tenemos que adaptar a lo que se nos presente. Necesitábamos en casa hacer un buen juego como lo hemos hecho. Y hay que tratar de seguir mejorando cosas en el tiempo, y trabajando y preparándonos para dar lo mejor”, buscó el Chacho darle el tono exacto a la victoria.

El encuentro quedó marcado por los dos primeros tantos de Tomás Galván en el club que lo formó y por el regreso a la red de Facundo Colidio, quien no celebraba desde junio y venía siendo resistido.

“Lo más importante es que el equipo genere muchas situaciones, es para lo que trabajamos y lo que intentamos hacer cada partido. Y es muy importante la competencia interna, eso es lo que va a elevar los niveles individuales. Me pone contento, independientemente de quién haga los goles, que podamos ir creciendo a nivel individual y que podamos mejorar. Vimos una mejora muy grande desde lo futbolístico. Es a lo que apuntamos cuando tuvimos 15 días de trabajo”, amplió.

Otras definiciones de Coudet

¿Rotará en el debut en la Sudamericana ante Blooming?

“Dejame disfrutar un poquito, ni llegué a casa. Siempre trato de poner a los que mejor estén en cada partido. En el fútbol hay injusticias también, los entrenadores podemos equivocarnos, pero vamos a tratar de embocar los equipos pensando en lo que podemos generar y de acuerdo a los rivales. Por eso a veces cambio de nombres a pesar de haberlo hecho bien”.

El buen partido de los chicos, como Subiabre, Lautaro Pereyra o Juan Cruz Meza

“En esta idea de encontrar volantes de juego, que puedan tener juego por dentro como cambio de aceleraciones, son características que no tenemos mucho. Tuvimos 15 días de trabajo, los chicos se han visto muy bien, no les regalo nada a nadie. Se lo merecen y hay que seguir trabajando. Intentamos entrenar como jugamos. Cuando lo tienen claro... Se ha visto una diferencia desde lo físico, que no pasa por estar mejor físicamente, sino porque cuando estás más fresco de la cabeza podés reaccionar mejor cuando perdés. Necesitamos esa parte física para poner tantos jugadores de buen pie”.

Lautaro Pereyra, el primer juvenil al que hizo debutar en River

“Lo vi en la Reserva como segundo atacante. Me llamó la atención técnicamente y las resoluciones rápidas que tiene. Si a eso le podemos agregar que sea jugador físico, que pueda jugar por izquierda, o segunda punta, va a resaltar en ese lugar. Lo mismo Juan Cruz (Meza), que ya había jugado; que aprendan a jugar en distintas posiciones. Lo que es técnico no se lo enseño yo, ya lo traen. Sí el posicionamiento. Juan Cruz estaba jugando como doble 5 y también lo puede hacer como un 8 clásico. Entonces hay que marcarles algunas cosas a los jóvenes, que tienen poco trabajo en Primera, porque en Primera se juega a otro ritmo.

Ian Subiabre: su nivel, por qué salió y su look platinado

“No creo que el pelo sea homenaje. Lo único que le voy a decir es que con el tiempo se te hace la pileta arriba. Ya me pondré el pasto yo también, je. Salió por un golpe en el gemelo, pero en el entretiempo, más allá de las ganas, creímos que iba a poder continuar. Tiene unas condiciones tremendas. Son chicos del club que tienen el ADN de River. Hay que tratar de que jueguen liberados, que asuman las responsabilidades defensivas u ofensivas. Y son jugadores muy técnicos que nos van a ayudar. No me gusta resaltar los nombres puntuales, pero ya que viene al caso, me gustaría resaltar el caso de Colidio. Viene trabajando muy bien, con muchísimas ganas y me pone muy contento que haya podido convertir.

Sus gestos a Lautaro Rivero. ¿Se enojó porque no se hacía amonestar para limpiarse de amarillas y estar ante Boca?

“Me tendría que controlar un poquito. No puedo decir qué pasaba. Lautaro tenía un temita que lo voy a matar. Era una indicación que no ejecutaba jeje. Después todo salió bien. No hay problema, lo vivo con mucha intensidad, es mi manera de ser. Nunca quiero evidenciar a un jugador, solo lo vivo de esa manera. Me pone muy contento que hayan hecho un gran partido y que haya salido todo bien. No hay que creer que estamos tan bien, sino que podemos estar mejor”.

Su reconocimiento a Colidio

“Facundo para mí es segunda punta, me gusta jugar con dos delanteros siempre. Estoy seguro de que es un jugador que va a andar muy bien y la gente lo va a aplaudir. A todos nos han puteado. No hay misterios ni secretos, la única realidad es laburar. No enojarse con la gente es fundamental. Y la gente lo entendió así, él festejó el gol con la gente y la gente se lo reconoció. En River es así, está la exigencia, hay que jugar bien al fútbol y ganar. Y en algún momento te toca que la exigencia te golpea en el hombro y te dice: ‘Es para vos’. Todo es trabajo y humildad, este grupo tiene trabajo y humildad y puede jugar bien al fútbol”.