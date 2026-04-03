Los planes de las escuderías de la Fórmula 1 para aprovechar el mes de abril sin actividad

La Fórmula 1 no tendrá actividad en abril por la cancelación de las carreras en Baréin y Arabia Saudita (REUTERS/Jakub Porzycki)

La Fórmula 1 atravesará un inusual receso durante abril por las cancelaciones de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita por los conflictos bélicos en Medio Oriente. A pesar de que la atención se centrará en la reunión entre la FIA y los equipos para debatir modificaciones en el flamante reglamento que generó una fuerte polémica y causó el malestar general de los pilotos, las escuderías aprovecharán el mes sin carreras para continuar con el desarrollo de sus monoplazas.

A diferencia de los parones forzados de verano e invierno, donde la FIA impone el cierre absoluto de las fábricas, este receso permitirá que todas las áreas técnicas sigan funcionando a pleno, según informó el sitio oficial de la F1. El personal de investigación, desarrollo, diseño y producción continuará con sus tareas, y los túneles de viento, así como los simuladores, pueden operar sin restricciones durante las 24 horas.

No obstante, la planificación de las escuderías durante el receso varía. Alpine, por ejemplo, realizará una exhibición en Buenos Aires de la mano de Franco Colapinto el próximo 26 de abril, en lo que promete ser una jornada histórica para el piloto y el país. Ferrari, Mercedes y McLaren, por su parte, rodarán en pista para probar nuevas piezas para el vehículo. Otros teams, como Williams y Aston Martin, contarán con un tiempo libre de competición trascendental para solucionar sus problemas y dar un salto en su rendimiento.

El receso no supone inactividad total en pista. Pese a la suspensión de los grandes premios, durante abril se programaron jornadas de pruebas con neumáticos a cargo del proveedor: tras el Gran Premio de Japón, los equipos Red Bull y Racing Bulls colaboraron con Pirelli en Suzuka para el desarrollo de nuevos compuestos. En una de las primeras jornadas el rookie Arvid Lindblad protagonizó un accidente.

Los equipos aprovecharán para desarrollar nuevas piezas en los monoplazas (REUTERS/Go Nakamura)

Por su parte, Ferrari encabezará en Fiorano una prueba específica de neumáticos de lluvia del 9 al 10 de abril, mientras que Mercedes y McLaren participarán en Nürburgring el 14 y 15 de abril en evaluaciones destinadas a compuestos para pista seca. El circuito alemán no acogía a la Fórmula 1 desde 2020. Según informó el portal especializado The Race, la escudería italiana desarrollará seis mejoras durante los ensayos del mes, con el foco puesto en piezas como el alerón trasero rotatorio conocido como “Macarena” y ajustes aerodinámicos y de la unidad de potencia.

El director del equipo Williams, James Vowles, puntualizó que su escudería utilizará este período para corregir errores cometidos en el desarrollo del monoplaza de cara al inicio del campeonato y orientará la producción específicamente a incrementar el rendimiento futuro. “Necesitamos cada hora para volver a estar en ventaja cuando regresemos a Miami,” subrayó el ingeniero, según replicó la F1.

“Está claro que no hemos empezado la temporada como queríamos, así que este periodo nos sirve para evaluar qué es lo que realmente podemos cambiar. Sin bajas, podemos confiar en que la producción se puede reorientar hacia el rendimiento futuro; parte de ello puede llegar en Miami, parte después”, argumentó Vowles.

Un aspecto técnico relevante destacado por el director de Williams fue el sobrepeso en el monoplaza, algo que reduce considerablemente su rendimiento. “No es ningún secreto que tenemos sobrepeso. De nuevo, los avances se producirán durante ese período de tiempo, asegurándonos de que podamos reducir la masa del coche de forma razonable,” manifestó. El detalle numérico de la posición de Williams —novena en el Campeonato de Constructores con solo dos puntos acumulados—, sirve de ejemplo de la necesidad de utilizar este paréntesis competitivo para la revisión a fondo del desempeño reciente y la preparación de programas de mejora.

Williams fue una de las grandes decepciones en el arranque de la temporada de la F1 (REUTERS/Issei Kato)

Durante este receso, los pilotos y equipos aprovechan la oportunidad para analizar los datos recabados en las pruebas de Australia, China y Japón y buscar aprendizajes de cara a las próximas regulaciones. Los pilotos de Williams, por ejemplo, participarán en jornadas intensivas de simulador y sus rutinas incluirán prácticas continuas de paradas en boxes junto al equipo, según anunció Vowles. Además, se prioriza el entrenamiento físico. “Obviamente, la pretemporada de este año fue muy corta, así que es una buena oportunidad para que todos puedan entrenar bien”, reconoció Oscar Piastri de McLaren.

“Pero básicamente es más tiempo para prepararnos. Creo que hemos aprendido mucho en las primeras carreras, y aún queda mucho por aprender, así que nos da un poco más de tiempo para analizar las cosas, sentarnos, asimilarlo e intentar volver más fuertes para Miami”, agregó el australiano.

El campeonato de la Fórmula 1 se reanudará el 1 de mayo en Estados Unidos para el Gran Premio de Miami. Además de que los equipos aprovecharán el intervalo de tiempo para perfeccionar estrategias, desarrollar tecnología y afinar su rendimiento tras los primeros grandes premios del año, la atención también estará puesta en los posibles cambios en el reglamento.