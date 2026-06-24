Honduras

Gobierno de Honduras y sector privado acuerdan garantizar abastecimiento y estabilidad de precios de productos básicos

Una alianza estratégica entre Banasupro y diez empresas del sector privado buscan asegurar el abastecimiento de alimentos y otros productos esenciales

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Algunos locales de Banasupro quedarán fuera del nuevo esquema de abastecimiento por auditorías.
Algunos locales de Banasupro quedarán fuera del nuevo esquema de abastecimiento por auditorías.

El Gobierno de Honduras presentó una alianza entre Banasupro y 10 empresas privadas para asegurar el suministro de productos básicos en su red de distribución y aplicar descuentos de hasta 10% en algunos artículos, según informaron las autoridades durante un anuncio en Casa de Gobierno.

En la comparecencia participaron autoridades de Banasupro, representantes empresariales y funcionarios del Ejecutivo. Según las autoridades, el convenio busca sostener la disponibilidad de productos de primera necesidad y facilitar el acceso de los consumidores a precios competitivos.

Uno de los puntos del acuerdo es la aplicación de descuentos de hasta 10% en determinados productos, con el objetivo de reducir el impacto económico en los hogares y ampliar las opciones de ahorro.

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Cómo funcionará el abastecimiento

El gerente general de Banasupro, Aarón Reaños, señaló que la alianza abre una nueva etapa para la institución y refuerza su papel en la estrategia oficial de acceso a productos esenciales.

De acuerdo con las autoridades, el abastecimiento se fortalecerá de manera progresiva en los distintos puntos de venta de la institución, con mecanismos de planificación logística para asegurar una distribución eficiente y evitar interrupciones en el suministro.

La iniciativa también contempla controles para prevenir prácticas que afecten la disponibilidad de productos, como el acaparamiento o las compras irregulares que generan escasez temporal en algunos establecimientos.

Las autoridades indicaron que el proceso de distribución contará con mecanismos de transparencia y supervisión para monitorear la llegada de productos a los centros de venta y verificar que los beneficios del programa lleguen a los consumidores.

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Adalid Irías advierte que el aumento de la canasta básica en Honduras está vinculado a la inestabilidad de los mercados internacionales. (Foto: Redes sociales)
Adalid Irías advierte que el aumento de la canasta básica en Honduras está vinculado a la inestabilidad de los mercados internacionales. (Foto: Redes sociales)

Alcance de la iniciativa

Como parte del proceso de reorganización institucional, algunos establecimientos de Banasupro no serán incorporados de inmediato al nuevo esquema de abastecimiento por auditorías y revisiones administrativas en curso.

Las autoridades señalaron que esos puntos de venta serán fortalecidos e integrados una vez que concluyan los procesos de evaluación correspondientes.

La alianza reúne a empresas de distintos sectores productivos de Honduras, entre ellos alimentos, productos agrícolas, lácteos, aceites, azúcar, café y otros bienes de consumo masivo.

Según la perspectiva oficial, la participación del sector privado busca asegurar una cadena de suministro más sólida, sostener la estabilidad de los mercados internos y contribuir a la disponibilidad permanente de productos básicos.

Las autoridades de Honduras indicaron que el abastecimiento en Banasupro se fortalecerá de forma progresiva con planificación logística para evitar interrupciones.
Las autoridades de Honduras indicaron que el abastecimiento en Banasupro se fortalecerá de forma progresiva con planificación logística para evitar interrupciones.

Las autoridades hondureñas consideran que la coordinación entre el sector público y el privado permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales problemas de abastecimiento y sostener el acceso a productos esenciales sin variaciones significativas en los precios.

El acuerdo también apunta a fortalecer la confianza de la población en la red de tiendas de Banasupro, creada para facilitar el acceso a alimentos y bienes básicos a precios accesibles, en especial para los sectores de menores ingresos.

Representantes del Gobierno señalaron que esta colaboración forma parte de una estrategia más amplia para modernizar la operación de Banasupro, optimizar sus procesos de compra y distribución y ampliar su capacidad de atención en distintas regiones del país.

En conjunto, la alianza entre el Gobierno y el sector privado representa un intento por fortalecer la cadena de abastecimiento de productos básicos y estabilizar los precios en el mercado interno, en un contexto de presión sobre el costo de vida.

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