Los detalles del revolucionario “alerón Macarena” que Ferrari llevará al GP de Japón de la Fórmula 1

*El revolucionario alerón Macarena

El revolucionario alerón Macarena presentado por Ferrari en la pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin, y que usó en la única práctica libre en China, volverá a ser usado por la Scuderia de Maranello en el Gran Premio de Japón. Hubo otro novedoso recurso aerodinámico, que fue objetado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

La Rossa se encuentra en una fase intensiva de desarrollo aerodinámico para cerrar la brecha con Mercedes, tras comprobar en la segunda fecha de la temporada que aún enfrenta desequilibrios técnicos decisivos, en especial por la gestión del cierre del alerón delantero en relación al trasero, lo que afectó el rendimiento global de la SF-26, el coche de Ferrari en el presente ejercicio.

El sistema empleado por Ferrari en el alerón trasero permite que el flap superior del alerón rote unos 180 grados, cambiando radicalmente la gestión del flujo aerodinámico en carrera. El nombre de Macarena es porque su movimiento recuerda a la canción del grupo español Los del Río y el baile con los brazos al aire para escenificar el funcionamiento del nuevo alerón.

Sin embargo, la prueba china resultó importante, ya que puso de relieve la necesidad de encontrar el momento preciso para el cierre del ala, que hace girar sus dos flaps sobre su eje, dado que surgieron problemas de equilibrio aerodinámico al reaccionar el ala móvil delantera mucho más rápido. Según Autosport, el alerón abatible se encuentra solo en su primera fase de desarrollo, y hasta que la versión estándar funcione correctamente, no se podrán introducir nuevas mejoras.

Por eso el mencionado medio especializado y Motorsport, informaron que el alerón Macarena será empleado nuevamente por el team italiano en la competencia que se desarrollará en el histórico Autódromo de Suzuka del 27 al 29 de marzo.

Los mini alerones en el Halo de las Ferrari que fueron objetadas por la FIA

Por otro lado, respecto de la solución de los mini alerones en el Halo utilizada durante la práctica en China, tras conversaciones entre Ferrari y la FIA, se tomó la decisión de retirar la pieza antes del evento principal del sábado, según constaba en los documentos oficiales compartidos por ambas entidades.

La SF-26 mostró signos alentadores, manteniéndose a la par de los monoplazas de Mercedes en los dos primeros sectores del circuito de Shanghái, aunque sufrió un déficit de casi tres décimas de segundo por vuelta en la recta principal en su análisis del ritmo de carrera. La diferencia calculada por la dirección deportiva de Ferrari ante el rendimiento de Mercedes se explica en parte por la potencia de sus rivales: se estima que el motor 067/6 de Ferrari pierde entre 20 y 25 caballos de fuerza en regímenes altos.

El motivo está vinculado a factores tanto técnicos como normativos. El uso de una relación de compresión en caliente superior a 16:1 favorece al equipo alemán, pues hasta el 1 de junio la normativa de la FIA solo considera las mediciones a temperatura ambiente. Además, el combustible diseñado por Petronas otorga una ventaja térmica al favorecer la combustión en esos parámetros, mostrando cómo la combinación de motor, combustible y una turbina de mayor tamaño contribuye al dominio de Mercedes, que aplicó el denominado “super clipping” para recargar batería sin penalizar la velocidad máxima.

Ferrari completó el podio con Lewis Hamilton este domingo en China, donde Mercedes logró el 1-2 con Kimi Antonelli y George Russell.

Se espera que en Miami, para el 4 de mayo, Ferrari presente un paquete relevante de actualizaciones con el objetivo de capitalizar cualquier escenario en el que los monoplazas puedan explotar su potencial técnico en igualdad de condiciones reguladas.