Política

El Gobierno minimiza el conflicto y busca bajar la tensión entre Bullrich y Adorni, pero persiste el malestar

En Casa Rosada no le dan entidad a las diferencias, aunque descartan un acuerdo entre la senadora y Karina Milei. En el entorno de la ex ministra hay bronca por la desmentida en redes sociales

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Patricia Bullrich Manuel Adorni
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich

“No fue descoordinación”, aseguró a Infobae un integrante de la mesa política el día después de que la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunciara la postergación del informe de gestión a cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien la desmintió minutos después a través de un mensaje en X.

Aunque en el oficialismo niegan que haya existido desencuentros, la sucesión de mensajes contradictorios volvió a exponer las tensiones internas dentro del reducido círculo. Sin embargo, en el Gobierno buscan bajarle el tono a la polémica.

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En Casa Rosada aseguran que la publicación en redes sociales del ministro coordinador solo buscó aclarar que no fue una decisión tomada por la Jefatura de Gabinete y sostienen que nunca buscó confrontar con Bullrich. No obstante, subrayan que no hubo ningún acuerdo entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la senadora por el tema. Desde el entorno de la legisladora, en cambio, insisten en que hubo comunicación entre ambas dirigentes.

Hasta el cierre de esta nota, Bullrich y Adorni no habían vuelto a hablar, aunque terceros sí mantuvieron contactos con la legisladora. “Hoy hablamos con Pato (Bullrich). Todo aclarado. El tuit de Manuel fue para dejar claro que él está a disposición del Senado, no es que se bajó”, precisó una fuente en tema. “Manuel está a disposición. El mensaje no fue contra Patricia ni contra nadie, solo salió a aclarar en medio de operaciones”, planteó otra voz del entorno.

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La foto de la Mesa Política. Manuel Adorni, Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Lule Menem, Martín Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo e Ignacio Devitt
La foto de la Mesa Política. Manuel Adorni, Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Lule Menem, Martín Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo e Ignacio Devitt

Lo cierto es que pese a los esfuerzos del Poder Ejecutivo, desde el entorno de la exministra no escondieron el malestar que generó la desmentida y cuestionaron con dureza el accionar del funcionario. “La idea era sacar el tema de agenda para que se olviden de su existencia y que el nuevo equipo pueda trabajar, pero realmente no se puede tener a alguien así”, se expidieron ante este medio desde reducido círculo de la legisladora.

Casi en paralelo, desde Balcarce 50 aseguran que hasta que no llegue la notificación formal, el funcionario mantiene sus planes de presentarse el jueves 2 de julio como estaba previsto. “Lo operaron fuente. No tenían los votos y nadie quería escucharlo en el Senado. No iba a quedar como un cagón y como el autor de la movida”, explicaron desde su entorno, que ratificó la disposición del funcionario a brindar el informe de gestión cuando la Cámara Alta así lo disponga.

“Ellos, que no llegaron a los dos tercios, y no quieren escuchar al Jefe de Gabinete... La idea es esperar a que termine la fecha límite de presentación de preguntas por parte de los senadores”, precisaron desde la administración libertaria. El plazo vence esta tarde, por lo que el oficialismo aguardará algunas horas antes de resolver.

Pese a los esfuerzos por desmentir las diferencias internas con Bullrich, quien no se priva de hacer públicos sus contrapuntos con el Poder Ejecutivo, en particular por el caso Adorni, Karina Milei tomó un rol más activo en la actividad legislativa de la Cámara Alta cuando el pasado martes recibió a senadores de LLA en tres tandas.

Patricia Bullrich y Karina Milei
La senadora Patricia Bullrich junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

La jefa de bloque se ausentó de la jornada de reunionismo que incluía además la presencia del ministro coordinador, criticado por la oposición y cuestionado por los aliados. En un nuevo gesto de respaldo, la funcionaria volvió a mostrarse junto al funcionario de su riñón. Incluso cerró la jornada con una nueva foto junto a él durante el discurso del mandatario en la Fundación Faro.

Según supo Infobae de fuentes presentes, la menor de los Milei intentó reordenar la tropa que lidera formalmente la exJuntos por el Cambio y entre chipás, tortas y cafés, la funcionaria les recordó a los senadores que responden políticamente a La Libertad Avanza y al presidente Javier Milei.

En el oficialismo garantizan que los senadores respaldaron al ministro coordinador, que ganó tiempo con la jugada legislativa que instrumentó el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien, junto a los aliados, logró postergar el intento de la oposición de interpelarlo. A eso se sumó luego la decisión de Bullrich de aplazar el informe de gestión.

Con una nueva sesión en el Senado prevista para mañana, y pese al nuevo proyecto del PRO, presentado por el jefe de bloque Martín Goerling para interpelar con posible moción de censura a Adorni, en Balcarce 50 garantizan que la oposición no cuenta con los dos tercios de los votos necesarios para habilitar su tratamiento sobre tablas y dar lugar al debate.

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