Los seis cambios que planea implementar Ferrari para dar pelea en la Fórmula 1

Ferrari estudia cambios en el vehículo para dar un salto de calidad en el campeonato de la Fórmula 1

En medio de una pausa inusual en el calendario de la Fórmula 1, Ferrari comenzó a delinear siete cambios técnicos y estratégicos con los que busca acortar la distancia frente a sus principales rivales y recuperar protagonismo en la temporada. Según informó The Race, la escudería de Maranello enfrenta el desafío de equiparar el rendimiento de su monoplaza SF-26 frente a los avances de Mercedes y el crecimiento de McLaren, mientras espera la definición de nuevas oportunidades de desarrollo que podrían modificar el escenario competitivo.

El primer cambio clave gira en torno a la unidad de potencia. De acuerdo con el sitio especializado, el equipo italiano detectó una diferencia de aproximadamente 20 caballos de fuerza (bhp) respecto a la planta motriz de Mercedes. Esta situación llevó a Ferrari a depositar expectativas en el sistema de Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Actualización (ADUO, por sus siglas en inglés), cuya reglamentación será revisada el 9 de abril por la Comisión de la Fórmula 1. El objetivo es obtener autorización para introducir una mejora en el motor que permita reducir la brecha de potencia.

Un segundo aspecto fundamental se centra en la optimización de la gestión energética. El día 22 de abril, Lewis Hamilton y Charles Leclerc compartirán tareas al volante durante la jornada de filmación en el circuito de Monza, donde podrán recorrer hasta 200 kilómetros. El trazado italiano fue elegido por su exigencia en términos de administración de energía, lo que permitirá validar múltiples actualizaciones previstas para el Gran Premio de Miami.

El otro cambio consiste en la introducción de un nuevo piso revisado para el SF-26, previsto originalmente para Bahrein y que ahora debutará en Monza durante la mencionada jornada. Esta pieza busca incrementar la carga aerodinámica del vehículo, un factor considerado esencial para competir en igualdad de condiciones en pistas de alta velocidad. The Race precisó que la cancelación de las carreras en Sakhir y Jeddah forzó a Ferrari a reestructurar su cronograma de mejoras, abandonando la estrategia de implementar pequeños avances graduales.

El cuarto cambio está vinculado a ajustes aerodinámicos adicionales y reducción de peso. Algunas de estas modificaciones se evaluarán en Monza, mientras que otras, orientadas a la gestión de la refrigeración, se incorporarán en la cita de Miami. Estos retoques forman parte de las recomendaciones de Loic Serra, actual responsable técnico del equipo, quien prioriza la evolución por etapas frente a la introducción de grandes paquetes de actualizaciones.

Como siguiente cambio, Ferrari tiene previsto reintroducir los alerones halo que aparecieron durante los entrenamientos en China y que debieron ser retirados por no cumplir con la normativa del material exigido. La escudería espera que, tras subsanar este detalle, estos elementos puedan instalarse en el monoplaza para optimizar la seguridad y el rendimiento aerodinámico.

*El revolucionario alerón “Macarena”

La sexta y última variante está relacionada con el desarrollo de la ala trasera “Macarena” versión 2. Según detalla The Race, el equipo trabaja contra reloj para finalizar una especificación que sea más liviana y que incorpore modificaciones aerodinámicas respecto al prototipo inicial, el cual no ofreció la estabilidad necesaria durante las pruebas en China. El objetivo es evaluar esta nueva ala en Monza y, en función de los resultados, decidir su utilización en el Gran Premio de Canadá. Para Miami, la decisión dependerá del formato sprint y las condiciones de la pista.

A lo largo del proceso, Ferrari se mantiene flexible sobre la elección de las configuraciones de ala trasera, alternando entre la versión tradicional empleada en las primeras competencias y la nueva “Macarena”, según las características del circuito. Esta versatilidad podría resultar determinante en escenarios como Montecarlo, donde las exigencias técnicas difieren notablemente de otras pistas.

La pausa en el calendario permitió a Ferrari analizar en profundidad el desempeño de su proyecto tras las primeras tres carreras del año. El análisis interno confirmó que, si bien el SF-26 mostró un nivel competitivo en carga aerodinámica, la diferencia de potencia con sus rivales directos limita el acceso a los puestos de privilegio. Según la información de The Race, la escudería italiana confía en que la combinación de estas medidas le permitirá recortar distancias y volver a luchar por el podio a partir de las próximas competencias.

Por otra parte, Ferrari también tiene programadas pruebas de neumáticos para lluvia en colaboración con Pirelli. A partir del 9 de abril, el conjunto italiano tiene previsto utilizar el circuito de Fiorano para evaluar el compuesto “super intermedio” que se proyecta para 2027. Esta acción no solo representa una apuesta tecnológica, sino también la posibilidad de obtener datos valiosos sobre el comportamiento del monoplaza en condiciones adversas.