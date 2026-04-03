El divertido encuentro de Franco Colapinto con una figura del deporte argentino: “Qué fe que te tengo”

El piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto, sonríe mientras comparte un momento distendido en un restaurante, preparándose para un desafío junto al tenista Francisco Cerundolo.

La Fórmula 1 se adentró en un receso inusual de cinco semanas en la temporada 2026 producto de la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente. Franco Colapinto aprovechó su tiempo libre para disfrutar de una cena con otra figura del deporte argentino: Francisco Cerúndolo. El encuentro entre ambos deportistas albicelestes tuvo lugar en Mónaco, donde reside el piloto de Alpine y el tenista ubicado en el puesto 20 del ranking ATP competirá en el Masters 1000 de Montecarlo.

El propio corredor de 22 años de la escudería francesa se encargó de retratar el encuentro al publicar una imagen en sus redes sociales en la que se lo vio acompañado de Cerúndolo en una cena. “Ahora sí, ‘tamo ready para pegarle a unas pelotitas. Qué fe que te tengo, papu. Daleee, daleee. Vamos Fran Cerúndolo”, fue el mensaje en tono de broma que escribió Colapinto.

Esta escena, con Fran Cerúndolo degustando una hamburguesa y sonriendo, sumó rápidamente reacciones de admiradores que elogiaron la camaradería entre ambos representantes del deporte argentino. Ambos mantienen una amistad desde hace algunos meses e, incluso, participaron de campañas publicitarias juntos.

Franco Colapinto volverá a competir en la F1 a principios de mayo en el Gran Premio de Miami (REUTERS/Jakub Porzycki)

Fran Cerúndolo se encuentra en Mónaco para participar del Masters 1000 de Montecarlo, donde debutará en la primera ronda contra el griego Stéfanos Tsitsipás. El argentino, que se asentó en el puesto 20 del ranking ATP, llega al torneo europeo luego de una destacada actuación en el Masters 1000 de Miami: perdió en los cuartos de final contra el alemán Alexander Zverev. A lo largo de la cita en los Estados Unidos se impuso sobre su compatriota Thiago Agustín Tirante, el ruso Daniil Medvédev y el francés Ugo Humbert.

Por su parte, Colapinto vive en Mónaco desde el año pasado. El receso de la F1 le permitió al piloto disfrutar de unos días libres. Incluso, en los últimos días se lo vio al pilarense corriendo por las calles del Principado en el mismo lugar en el que se disputa el circuito urbano que alberga desde 1929 el Gran Premio de Mónaco, considerado uno de los más prestigiosos del calendario internacional. Videos compartidos en redes sociales lo muestran trotando por características curvas del trazado, donde se observan preparativos para la próxima edición de la carrera, programada para el 7 de junio.

La residencia de Colapinto en el Principado de Mónaco, que mantiene desde el año pasado, lo integra a una comunidad selecta de pilotos activos y figuras históricas de la Fórmula 1. Nueve de los 22 pilotos que conforman la actual parrilla —incluidos Charles Leclerc, Max Verstappen, Lewis Hamilton y Lando Norris— eligieron fijar domicilio en ese enclave de apenas dos kilómetros cuadrados. Esta preferencia responde a factores como privacidad, seguridad, ventajas fiscales y una calidad de vida exclusiva.

Franco Colapinto corrió por las calles de Mónaco

En el plano deportivo inmediato, la próxima participación de Colapinto será en el Gran Premio de Miami en principios de mayo, luego de un paso por Japón donde finalizó 16º con el Alpine A526 en el Circuito Internacional de Suzuka. Durante aquella jornada, un fotógrafo taiwanés destacó desde sus redes un gesto cálido del piloto con niños minutos antes de la carrera, testimonio de “su personalidad distendida y 100% humana”.

El piloto bonaerense mantiene desde hace tiempo una relación cercana con otros deportistas de élite argentinos y suele concretar reuniones periódicas en Europa. Antes de este encuentro con Cerúndolo, Colapinto fue noticia por compartir el anuncio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: el próximo 26 de abril girará por las calles de Palermo al mando del Lotus E20, el monoplaza que pilotaron Kimi Räikkönen y Romain Grosjean en la temporada 2012. Para esa ocasión, el vehículo lucirá los colores de Alpine, equipo actual del argentino.