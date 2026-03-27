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Francisco Cerúndolo cayó ante Alexander Zverev y no pudo avanzar a semifinales del Miami Open

El argentino tuvo un rendimiento muy por debajo de sus partidos anteriores y el número 4 del mundo lo arrolló: le ganó 6-1 y 6-2 en apenas 1 hora y 5 minutos

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Francisco Cerúndolo cayó ante un Alexander Zverev superior (Fuente: REUTERS/Tingshu Wang)
Francisco Cerúndolo cayó ante un Alexander Zverev superior (Fuente: REUTERS/Tingshu Wang)

Francisco Cerúndolo no pudo extender su gran semana en el Miami Open y quedó eliminado en los cuartos de final: el alemán Alexander Zverev se impuso por 6-1 y 6-2, en apenas una hora y cinco minutos.

El argentino, que venía de lograr un resonante triunfo ante el Top 10 ruso -y ex número 1 del mundo- Daniil Medvedev y de brillar frente al francés Ugo Humbert (34°), no logró encontrar respuestas ante un rival que dominó de principio a fin y que mostró un nivel muy sólido en todas las facetas del juego.

Desde el inicio, Zverev (número 4 del mundo) impuso condiciones con su servicio y su potencia desde el fondo de la cancha. Cerúndolo (19°), en cambio, se mostró incómodo, sin lograr sostener intercambios largos ni encontrar variantes que le permitieran equilibrar el desarrollo.

El alemán quebró rápidamente en dos ocasiones y en menos de 20 minutos ya estaba 5-0 arriba. Sin sobresaltos, administró la ventaja y se quedó con el primer set.

Lejos de reaccionar en el segundo parcial, el argentino continuó con dificultades para sostener su saque y para contrarrestar la potencia y la regularidad de su rival. Zverev volvió a quebrar en los primeros games y la diferencia ya se hizo irremontable. Un dato que retrata lo que fue el partido: Cerúndolo no tuvo un solo break point a favor.

Francisco Cerúndolo estuvo lejos de su mejor versión (Fuente: Reuters)
Francisco Cerúndolo estuvo lejos de su mejor versión (Fuente: Reuters)

Sin fisuras, Zverev cerró el set y el partido, con lo que selló su clasificación a las semifinales. Su próximo rival será el italiano Jannik Sinner (número 2 del mundo), quien arrolló al estadounidense Frances Tiafoe (20°) por 6-2 y 6-2 en otro de los cruces de cuartos.

Más allá de la derrota, el balance del torneo para el argentino es positivo. Su victoria ante Medvedev y su acceso a cuartos de final por cuarta vez consecutiva en Miami reflejan su capacidad para competir de igual a igual en torneos de máxima exigencia.

Para Cerúndolo será momento de dar vuelta la página y enfocarse en lo que viene, con la gira europea sobre polvo de ladrillo como próximo gran objetivo en el calendario, una superficie donde suele mostrar su mejor versión y que ya le arrojó sonrisas en el tramo inicial de la temporada: en febrero, Fran conquistó su primer título en el Argentina Open con un tenis de alto vuelo. Su desafío, en adelante, será reencontrarse con ese nivel y buscar su mejor ubicación histórica en el ranking ATP.

Zverev, que venía de eliminar al estadounidense Martin Damm Jr (133°), al croata Marin Cilic (49°) y al francés Quentin Halys (111°), se posicionó como serio candidato al título con una actuación dominante.

Alexander Zverev fue más y avanzó a semis en Miami (Fuente: REUTERS/Henry Romero)
Alexander Zverev fue más y avanzó a semis en Miami (Fuente: REUTERS/Henry Romero)

Este viernes, Sasha buscará el boleto a la final del segundo Masters 1000 del año ante Sinner, quien lo derrotó en los últimos seis enfrentamientos. El partido comenzará a las 20.00 (hora de Argentina).

Previamente, a partir de las 16.00, se jugará el otro cruce de semifinales entre el checo Jiri Lehecka (22°) y el francés Arthur Fils (31°), las dos sorpresas de la presente edición del torneo.

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