Video: Franco Colapinto sorprendió e hizo running por las calles del circuito de Mónaco de la Fórmula 1

Franco Colapinto corrió por las calles de Mónaco (TikTok: jopmc16)

Franco Colapinto sorprendió a sus vecinos monegascos, ya que apareció corriendo por las mismas calles del tradicional circuito urbano que es sede de los Grandes Premios desde 1929, en la precuela de la Fórmula 1, y que tendrá una nueva edición el próximo 7 de junio.

Un video publicado en las redes sociales (TikTok: jopmc16) dio cuenta de la presencia del piloto argentino haciendo running en el mismo lugar donde correrá con su Alpine A526 en dos meses. Cabe recordar que Colapinto reside en Mónaco desde el año pasado, así que puede decirse que la próxima carrera en el Principado hará de “local”.

En las imágenes, el corredor bonaerense de 22 años aparece ingresando en una de las curvas que lleva al sector que precede al túnel. Puede observarse cómo es la mano y contramano del tramo indicado. Sirve para ver cómo es la circulación antes y después de la carrera. Un detalle: puede verse el armado de la valla de contención sobre un guardarraíl.

Casi la mitad de los pilotos actuales de F1 han hecho de Mónaco su residencia principal, motivados principalmente por la posibilidad de conjugar un estilo de vida exclusivo con beneficios fiscales y una privacidad prácticamente inigualable. La concurrencia de estrictas leyes de confidencialidad, un entorno seguro, clima privilegiado y proximidad a conexiones internacionales convierte a este principado en el referente residencial para la élite del automovilismo, como informó Motorsport.

Dentro de los 22 pilotos que componen la actual parrilla de la F1, nueve —incluidos Charles Leclerc, Max Verstappen, Lewis Hamilton y Lando Norris— además del propio Colapinto, optaron por establecerse en este enclave de apenas dos kilómetros cuadrados. Esta tendencia se ve reforzada por la presencia de leyendas retiradas como Nico Rosberg, David Coulthard y Jenson Button, así como figuras clave en los equipos, como el jefe de Mercedes, Toto Wolff, quienes también han fijado residencia en el Principado.

Franco Colapinto con el Alpine A525 el año pasado, en el mismo sector donde fue filmado en el video haciendo running (@AlpineF1Team)

El caso de Mónaco resulta singular por su densidad social y económica. A pesar de albergar solo a 40.000 habitantes, un tercio de los residentes son millonarios. Esta concentración sitúa al principado entre las localidades con mayor exclusividad global, lo que repercute directamente en el precio de las propiedades: en determinadas zonas, el costo de las viviendas puede duplicar al de Mayfair, uno de los barrios más caros de Londres.

Para beneficiarse de las exenciones fiscales en Mónaco, los residentes deben acreditar una liquidez de, al menos, medio millón de libras y permanecer en el territorio seis meses y un día cada año. No obstante, una excepción relevante la representan los ciudadanos franceses, impedidos legalmente de acceder a estos beneficios a raíz de un pacto bilateral entre Francia y el Principado.

El atractivo fiscal, si bien fundamental, es solo uno de los factores determinantes para los pilotos. En palabras de Lando Norris, el componente económico tuvo peso: “‘Es algo que muchos pilotos hacen, especialmente considerando cómo pueden cambiar las cosas en este deporte’”, declaró el vigente campeón mundial en su momento a Motorsport.

El factor privacidad es uno de los grandes diferenciales de Mónaco para los residentes de alto perfil. La legislación local restringe la fotografía profesional a menos que cuente con autorización estatal, lo que reduce la presión mediática habitual en el mundo del deporte y el espectáculo. Además, la vigilancia, respaldada por una de las tasas de policía por habitante más altas del mundo junto a un sistema integral de video seguridad, ha consolidado a este pequeño Estado como uno de los más seguros a nivel internacional.

El microclima de la región aporta un incentivo adicional. Con más de 300 días de sol anuales, las temperaturas invernales rara vez descienden de 10 °C, mientras que en verano suelen situarse en torno a los 30 °C. Las condiciones favorecen deportes al aire libre como el ciclismo y el running, muy valorados por los pilotos para su preparación física y el video de Colapinto es un ejemplo. También se lo vio al propio Leclerc pedaleando luego de ganar en 2024.