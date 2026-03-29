La sorpresiva afirmación de Pierre Gasly tras lograr el sexto puesto en el GP de Japón que expuso el presente de Colapinto en la F1

Pierre Gasly terminó séptimo en el GP de Japón

El Gran Premio de Japón 2026 marcó un nuevo avance para Pierre Gasly y la escudería Alpine, tras obtener el séptimo puesto y alcanzar los 15 puntos en el campeonato individual de Fórmula 1. El piloto francés describió al monoplaza A526 como “el mejor auto que he tenido en mi carrera”, destacando el rendimiento y la evolución del equipo durante la temporada y exponiendo el presente de Franco Colapinto, quien finalizó en el puesto 16.

El propio Gasly analizó la carrera y remarcó la dificultad para gestionar neumáticos bajo presión de otros pilotos, en especial durante la segunda mitad, cuando tuvo que concentrarse para mantener el ritmo frente a Max Verstappen.

“Fue una carrera muy intensa de principio a fin y estoy muy contento con el séptimo puesto y con sumar más puntos para el campeonato. Fue una muy buena carrera, gestionada a la perfección por el equipo. Fue como tener dos fases distintas antes y después del coche de seguridad. Por lo que hemos visto hasta ahora esta temporada, las carreras han estado llenas de acción, así que probablemente esperábamos un coche de seguridad o un coche de seguridad virtual en algún momento”, indicó en declaraciones recogidas por L’Equipe.

Pierre Gasly y Max Verstappen lucharon durante varias vueltas del GP de Japón (REUTERS/Issei Kato)

Y explicó: “Durante la primera parte de la carrera, estábamos abriendo una buena ventaja sobre los coches que venían detrás. Después del coche de seguridad, tuvimos que defendernos de Max (Verstappen), que nos presionó mucho durante 25 vueltas. Eso no es fácil contra un tetracampeón del mundo, así que me alegro de que pudiéramos mantener la posición y asegurar algunos puntos importantes. Ha sido un fin de semana positivo para el equipo y no estamos muy lejos de algunos de los equipos más rápidos que nos preceden. El coche tiene una base sólida, así que tenemos que mantenernos motivados y seguir trabajando duro para alcanzar a los que están por delante”.

“Hacia el final, el retrovisor era demasiado pequeño para que cupiera el coche entero de Max (Verstappen) (risas). Fue una carrera larga, con mucha presión. Al principio, me sentía bastante cómodo con los neumáticos medios. Pero ha habido muchos coches de seguridad desde el inicio de la temporada, y sabía que iba a pasar en algún momento. La segunda mitad fue un poco diferente. Verstappen me presionó mucho, y tuve que concentrarme mucho para ser lo más rápido posible y no cometer errores. Estaba muy, muy cerca y un poco mejor que yo con los neumáticos duros. Al final, conseguí mantenerlo detrás para asegurar el 7º puesto”, sostuvo en diálogo con Canal +.

Tras el paso por Suzuka, el piloto de 30 años señaló que el auto mejoró notablemente a lo largo del fin de semana y permitió consolidar la posición de Alpine entre los equipos que persiguen a Mercedes, McLaren y Ferrari.

“Por ahora, es el mejor coche que he tenido en mi carrera, quizás junto con el AlphaTauri 2021 (9º en la clasificación con 110 puntos) . Creo que tenemos una buena base sobre la que trabajar. Estoy bastante satisfecho de ver que, durante los primeros fines de semana, el coche parece funcionar bien; estamos logrando encontrar rendimiento en todos los aspectos. Sabemos dónde tenemos limitaciones y dónde necesitamos trabajar”, expresó.

“En general, es una buena señal. El equipo ha hecho un trabajo realmente bueno; hemos progresado mucho durante todo el fin de semana. Hemos logrado crear una buena ventaja sobre (Liam) Lawson, que terminó 18 segundos por detrás, y estamos a 7 segundos de la Ferrari de Hamilton. Si seguimos presionando, espero que podamos alcanzar al grupo de cabeza”, concluyó el piloto francés.

En contraste con el desempeño de Gasly, Franco Colapinto finalizó en el puesto 16. El piloto argentino experimentó dificultades desde la clasificación, no pudo entrar en la zona de puntos y se vio afectado por el ingreso del auto de seguridad, sin lograr aproximarse al ritmo de su compañero ni capitalizar las oportunidades de la estrategia.

El futuro inmediato de la Fórmula 1 estará marcado por un receso extenso, ya que el calendario no tendrá competencias en abril debido a la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente. La próxima cita oficial será el Gran Premio de Miami, pautado para el primer fin de semana de mayo.

*El resumen de la carrera