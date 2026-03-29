Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Japón de F1: de su buena largada al ingreso del Auto de Seguridad que lo complicó

Colapinto corrió por primera vez en Suzuka (Prensa Alpine)

Franco Colapinto acabó 16º en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en la tercera fecha de la temporada. El piloto argentino de 22 años por primera vez corrió en el Autódromo de Suzuka y tuvo una aceptable performance con su Alpine A526.

El bonaerense largó desde el puesto 15 con neumáticos medios. Tuvo otra buena partida ante el mal arranque de Nico Hülkenberg (Audi) y se defendió bien de Carlos Sainz (Williams). En la tercera vuelta el pilarense dio cuenta de Gabriel Bortoleto (Audi) al final de la recta principal y en el ingreso a la primera curva.

Luego, Franco intentó acercarse a Liam Lawson (Racing Bulls) y tuvo un buen ritmo pues mejoró dos veces su tiempo de vuelta con 1m36s549 en el quinto giro y 1m36s509 en el séptimo.

La lucha entre Lawson e Isack Hadjar (Red Bull) le permitió a acercarse al neozelandés. Pero Colapinto en la vuelta 18ª ingresó a boxes, le colocaron neumáticos duros (los que más tardan en degradarse) y regresó a pista en la 18ª colocación. Pese un problema con el turbo de su motor Mercedes, Franco lo pudo superar a Sergio “Checo” Pérez (Cadillac).

Franco fue logrando la mejor adherencia con sus gomas y clavó un crono de 1m35s624 en la 21ª ronda. En la siguiente, Oliver Bearman (Haas) lo superó, pero llegó pasado, despistó y golpeó contra las defensas. El inglés estuvo a nada de pegarle a Colapinto, que venía con la batería baja y eso fue reflejado con las luces de advertencia. La carrera se neutralizó y el argentino ganó un puesto (16º) por el ingreso a los boxes de Alex Albon (Williams).

*El accidente de Bearman que casi chocó a Colapinto

Como en China, la neutralización lo perjudicó a Colapinto, ya que venía buscando su mejor ritmo con los neumáticos frescos. Mala suerte para el pilarense, pero se trata de alternativas de carrera que son aleatorias.

En el reinicio, el oriundo de Pilar quiso dar cuenta de Carlos Sainz (Williams) y volvió a mostrar un buen ritmo con registros de 1m35s555 y 1m34s760. Si bien llegó a quedar a cuatro décimas del español, este volvió a acelerar y le sacó entre 1,4 segundos y 1,5 al argentino.

Luego de 53 vueltas Colapinto cruzó la meta en la 16ª posición. Cumplió con una labor aceptable con lapsos de buen ritmo, superaciones y otra buena largada. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, culminó séptimo y volvió a sumar buenos puntos para Alpine en el Campeonato de Constructores.

Fue un fin de semana difícil para Franco que en los dos primeros días de actividad tuvo un auto que manifestó subvirancia (N. de la R: el coche gira menos de lo que el piloto indica con el volante) en la parte delantera de su auto.

La telemetría arrojó que el mejor tiempo de Colapinto en la carrera fue de 1m34s512 en la vuelta 41. En tanto que Gasly marcó 1m33s691 en el 39º giro. Recién van tres fechas de 22 (confirmadas), aunque habrá que ver si se recuperan los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente.

La carrera fue ganada por Kimi Antonelli, que con su Mercedes logró su segunda victoria seguida. Con 19 años y 216 es el líder del campeonato más joven en la historia. Batió la marca de Sebastian Vettel de 2010 con 23 años. El italiano fue escoltado por Oscar Piastri (McLaren), que pudo largar su primera carrera en el año, y Charles Leclerc (Ferrari), que como en Australia completó el podio.

Se viene una pausa de más de un mes ya que la próxima fecha será el 3 de mayo con el Gran Premio de Miami, otro escenario desconocido para Franco Colapinto que buscará una mejor actuación en el escenario urbano de la Florida.