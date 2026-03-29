El gesto de Max Verstappen a Pierre Gasly durante su pelea en el GP de Japón de la Fórmula 1: “¡Hasta luego!”

El neerlandés de Red Bull realizó un llamativo movimiento con la mano cuando fue adelantado en la recta principal

Pierre Gasly y Max Verstappen protagonizaron una intensa lucha durante prácticamente todo el Gran Premio de Japón. El piloto de Alpine logró un enorme resultado al terminar séptimo luego de soportar la presión del Red Bull. El neerlandés, que acrecienta cada vez más su malestar con la Fórmula 1, realizó un llamativo gesto en una de las maniobras en las que el corredor francés lo adelantó en la recta principal.

Luego de la reanudación de la carrera en Suzuka en la vuelta 28 tras la aparición del Safety Car que provocó Oliver Bearman al destrozar su Haas, hecho que perjudicó a la actuación del argentino Franco Colapinto (16°), Verstappen persiguió a Gasly hasta el final de la competición. En uno de los tantos ataques que realizó el tetracampeón de la categoría, logró superar al francés en la curva 16.

Sin embargo, su Red Bull se quedó sin la potencia de la batería eléctrica y el Alpine pudo recuperar la posición fácilmente en la recta principal ante un Verstappen indefenso. En el momento en el que Gasly lo pasó, el neerlandés soltó el volante y realizó gestos con la mano para saludar a su excompañero en el team con sede en Milton Keynes.

“Era prácticamente imposible. Quiero decir, puedes pasar, pero luego no tienes batería para la siguiente recta. Entonces, para que puedas conseguir eso... Es lo que sucedió una vez que lo intenté, porque de lo contrario te quedas detrás todo el tiempo. Así que lo intenté. Y luego me recuperó en las rectas, así que estaba como: ‘¡Hasta luego!’. Pensé: ‘Intentaré hacerlo de vuelta en tres vueltas cuando mi batería esté llena’”, comentó Verstappen luego de la carrera en una entrevista con ESPN.

“Esta pista de todos modos es difícil de pasar pero, por supuesto, por cómo tenemos que manejar la batería, probablemente sea aún más difícil. Es extremadamente ineficiente usar la batería en un lugar diferente al normal. Es un poco doloroso”, agregó Max sobre las dificultades para adelantar en la nueva era de la F1.

Pierre Gasly, por su parte, también bromeó sobre la intensa presión a la que fue sometido por parte de Verstappen. “Hacia el final, el retrovisor era demasiado pequeño para que entrara el coche entero de Max”, comentó entre risas en diálogo con la cadena francesa Canal+.

“Todos sabemos que Max nunca se rinde, y durante 28 vueltas estuvo metiendo mucha presión. Éramos fuertes en diferentes partes de la vuelta, así que eso hizo que mi vida no fuera nada fácil. En cada vuelta, llegando a la curva 16, asegurándome en la curva 1, aprovechando los huecos después del primer sector... En la curva 11 él era bastante fuerte, así que tuve que gestionar de manera inteligente la batería cada vez que veía que se acercaba. Creo que en general lo manejamos muy bien, pero definitivamente fue muy intenso”, añadió posteriormente con Motorsport.

En esta misma línea, analizó: “No todos los fines de semana tengo la oportunidad de pelear con un cuatro veces campeón del mundo, y me alegra estar en una posición para hacerlo con él. Creo que definitivamente disfruté la carrera, porque añade esa presión extra, hay más en juego, sabes contra quién estás luchando, y sé que también saco lo mejor de mí en este tipo de carreras”.

Verstappen persiguió a Gasly gran parte del GP de Japón (REUTERS/Issei Kato)

“Tuvimos que defendernos de Max, que nos presionó mucho durante 25 vueltas. Tuvimos que defendernos mucho y eso no es fácil contra un tetracampeón del mundo, así que me alegro de que pudiéramos mantener la posición y asegurar algunos puntos importantes. Ha sido un fin de semana positivo para el equipo y no estamos muy lejos de algunos de los equipos más rápidos que nos preceden”, añadió Gasly.

El séptimo puesto que logró el francés en Suzuka supuso una buena cosecha para Alpine, que escaló al quinto puesto en el Campeonato de Constructores al igualar a Red Bull. Tras el parate en abril por las cancelaciones de las carreras en Baréin y Arabia Saudita, la Fórmula 1 volverá a tener actividad a principios de mayo con el Gran Premio de Miami.