Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la F1: la agenda de la temporada tras el GP de Japón y la cancelación de 2 carreras

Franco Colapinto en el GP de Japón (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

Franco Colapinto terminó en el puesto 16 el Gran Premio de Japón en lo que fue su primera vez en el mítico circuito de Suzuka de la Fórmula 1. El oriundo de Pilar tuvo un difícil fin de semana y, tras una buena largada en la que logró avanzó dos lugares (del 15° al 13°), no tuvo suerte con el ingreso del Safety Car pocos giros después de su ingreso a cambiar neumáticos y no pudo recuperar esas posiciones.

Más allá de su posición final, el piloto argentino de Alpine logró salir ileso del que fue el accidente del fin de semana en suelo japonés: Oliver Bearman intentó sobrepasarlo en la vuelta 22 y terminó colisionando contra el muro de la curva 13.

El piloto argentino se estrenó en el circuito urbano de Albert Park en Melbourne y acabó en el 14° lugar el Gran Premio de Australia que coronó a George Russell. Después de un error de Alpine antes de la largada, que derivó en una sanción que lo retrasó por tener que hacer un Stop and Go en boxes, el oriundo de Pilar logró cerrar un buen trabajo en su estreno oficial en este 2026.

El inicio fue con todo. Gracias a una increíble maniobra, a puro reflejos, Colapinto evitó colisionar contra el Racing Bulls de Liam Lawson, que quedó detenido en la largada. A pesar de eso, y del mencionado retraso que tuvo por tener que ingresar a los pits, el 43 logró manejar el rendimiento de los neumáticos y giró durante más de 45 vueltas con las mismas gomas que largó (duras). En ese interín, soportó los embates de Carlos Sainz y su Williams, que no logró superarlo y así mantuvo su ubicación para llegar a la bandera de cuadros en el trazado australiano.

Colapinto en su salida de los boxes durante el GP de Japón (REUTERS/Franck Robichon)

En la segunda fecha en Shanghai, logró su mejor resultado en Alpine luego de terminar en el 10° lugar el Gran Premio de China. El piloto argentino, que volvió a tener una salida fantástica y ganó seis lugares, llegó a estar en el puesto 2, pero luego se logró recuperar con un gran manejo y sumo su primer punto desde su llegada al equipo francés.

El trabajo del oriundo de Pilar fue destacadísimo. Con grandes defensas sobre Esteban Ocon, que lo tocó en la salida de boxes y lo pudo complicar. Por suerte para el argentino, su A526 no sufrió graves problemas y pudo pelear para ganar su lugar en el top 10 de la Máxima.

¿Cómo sigue el calendario para Colapinto? Ahora habrá un largo parate, de más de un mes sin carreras. Es importante recordar que el calendario sufrió un cambio cuando la Federación Internacional del Automóvil (FIA) junto a la F1 cancelaron los Grandes Premio de Baréin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente.

FIA comunicó que la determinación de suspender ambas rondas responde al conflicto bélico actual. “El Gran Premio de Bahréin y Arabia Saudita no tendrá lugar en abril debido a la situación actual en Medio Oriente, junto a las rondas de F2, F3 y F1 Academy”, anunció el ente regulador.

La suspensión también afecta a las demás competencias que debían disputarse en las mismas sedes y fechas. La F1 subrayó que “pese a haber considerado otras opciones, no habrá reemplazos para las pruebas canceladas en abril”. De esta manera, habrá un receso que se ampliará hasta el fin de semana del 3 de mayo, cuando se correrá el GP de Miami, que tendrá la segunda prueba Sprint del calendario.

RESULTADOS DE COLAPINTO LA FÓRMULA 1 EN 2026

1- Gran Premio de Australia: terminó en el puesto 14

2- Sprint del Gran Premio de China: acabó en el 14° lugar

3- Gran Premio de China: logró el puesto 10

4- Gran Premio de Japón: terminó en el 16° lugar

CALENDARIO DE LA FÓRMULA 1 EN 2026

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril (CANCELADA)

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

7- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13.00

8- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17.00

9- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13.00

10- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17.00

11- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10.00

12- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00

13- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00

14- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 8.00

15- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00

16- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00

17- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00

18- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00

19- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint