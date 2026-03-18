El indignante error durante la despedida a Marcelo Araujo que causó sorpresa entre familiares y amigos

Los amigos y familiares despidieron a Marcelo Araujo (Fotografía: RSFotos)

La despedida de los restos de Marcelo Araujo estuvo envuelta en una polémica tras un error administrativo. En la mañana del martes en el cementerio de Chacarita, familiares, colegas y amigos se congregaron para darle el último adiós al periodista que marcó una era en los relatos deportivos por TV, pero mientras esperaban la llegada del coche fúnebre con sus restos mortales, el vehículo se equivocó y trasladó el cuerpo directamente al crematorio, lo que privó a sus allegados de la posibilidad de un último encuentro.

La sorpresa entre los asistentes a la despedida fue total cuando advirtieron que el féretro no pudo ser llevado a la capilla del cementerio para una oración final. José Almozny, histórico periodista deportivo, quien compartió la carrera con Araujo y fue parte del último adiós, dio detalles de lo sucedido: “Estábamos todos en Chacarita. El féretro fue por detrás y nunca lo vimos. Nos asombramos porque nunca nos había pasado algo así”, dijo.

“A todos nos extrañó. Esperábamos el féretro, estábamos frente a la escalinata, donde hay dos puertas. Ahí siempre ponen el cajón. De repente vino uno y dijo ‘ya está’. Todos lo miramos y dijimos: ‘¿ya está qué?’. Todos esperábamos que alguien dijera unas palabras. Nos quedamos todos sorprendidos. Siempre en estos casos hay un homenaje“, agregó Almozny.

Pese a la confusión que se generó en el momento, los familiares y amigos de Araujo improvisaron una despedida sin el féretro con los resto de Araujo: formaron una ronda y le dedicaron un aplauso en silencio, en reconocimiento a la trayectoria del periodista. Entre los presentes que fueron al cementerio, estuvieron personalidades como la empresaria Claudia Villafañe, periodistas que compartieron trabajo con el histórico relator como Alejandro Apo, Marcelo Benedetto, Fernando Niembro, Miguel Ángel “Tití” Fernández, Martín Liberman, Raúl Rivello (su productor durante años), el productor Mario Chela y una de las hijas del relator, ya que la otra vive en los Estados Unidos.

La emoción de los amigos de Araujo en su último adiós en el cementerio de Chacarita (Fotografía: RSFotos)

Araujo falleció en la madrugada del lunes internado en el Hospital Italiano, según confirmó Fernando Pacini, su amigo y comentarista en la etapa de Fútbol para Todos, en una emisión radial de La Red. Pacini calificó a Araujo como “noble y generoso”, y destacó su influencia en la manera de narrar los partidos de la Primera División. El relator consolidó su lugar en la historia del periodismo deportivo al formar una pareja reconocida con Enrique Macaya Márquez en el ciclo Fútbol de Primera. El programa comenzó el 4 de agosto de 1985 y se mantuvo al aire durante 25 años, primero en ATC (actual TV Pública), luego en Canal 9 y, finalmente, en El Trece. Fue ideado por Carlos Ávila y producido por Torneos y Competencias, con dirección de Juan Cruz Ávila.

El periodista había dado sus primeros pasos junto a Fernando Niembro, a quien conoció en el Círculo de Periodistas Deportivos. Ambos formaron luego una escuela destinada a capacitar a nuevas generaciones de periodistas. Además, integró también la tira radial Sport 80 y colaboró con distintos programas en La Red.

La trayectoria de Araujo está marcada por un estilo rupturista e innovador que introdujo frases memorables en el léxico del fútbol televisado. Entre sus expresiones más recordadas figuran: “¿Estás crazy, Macaya?” y “¡Si lo hacés me voy!”, que trascendieron la pantalla y se instalaron en la memoria colectiva de los aficionados. Desde la narrativa de partidos de la selección argentina en Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 98 y Corea-Japón 2002, sus relatos marcaron momentos clave del deporte nacional.

Uno de sus hitos radica en haber sido la voz que gritó el último gol de Diego Maradona con la selección argentina durante el debut contra Grecia en el Mundial de EEUU 1994. Otro relato que quedó grabado en los hinchas fue el gol de Martín Palermo, en el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate del 9 de mayo de 1999 por el Torneo Clausura. Mientras Araujo daba una información, cortó de manera abrupta sus dichos para relatar el 2-1 en favor del equipo de Carlos Bianchi: “776.420 pesos la recaudación para una nueva edición del Superclásico del Fútbol Argentino... Marteeeeeeen... Gooooooooool”.

Marcelo Araujo murió a los 78 años

Los compañeros y colegas de Araujo recordaron la impronta particular del relator. Walter Nelson le dedicó palabras emotivas: “Es muy triste, a mí me toca muy de cerca por todo lo que vivimos con él, con Macaya, con Fabbri y con toda una banda maravillosa en una época de oro del fútbol”, dijo en radio La Red. Elio Rossi y expresó su pesar: “No hubo ninguno igual a Marcelo. No habrá ninguno. El ‘estás crazy’ fue el primer asomo. No habrá ninguno igual. Fue maravilloso. Fue un tipo muy generoso”. A su vez, Niembro evocó la larga relación profesional que los unió: “Realmente no es un día feliz. Me aparecen mil imágenes en tantos lugares con Marcelo, que realmente lamento mucho lo que pasó. Fue una carrera de casi 30 o 40 años juntos”.

Araujo, nacido en Villa Crespo y fanático de Atlanta, dejó una huella indeleble para la TV en Argentina asociada al fútbol grande del país. Sus apodos a figuras como “El Burrito” para Ariel Ortega o “El Torero” para Juan Román Riquelme, se volvieron distintivos de su estilo. Su modo de relatar partidos modeló a una generación de profesionales que hoy lideran las grandes transmisiones en Argentina y en el ámbito internacional.