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“¿Estás crazy, Macaya?” y “¡Te lo devoraste!”: las frases de Marcelo Araujo que marcaron una época en el fútbol argentino

El periodista falleció a sus 78 después de marcar una era en las transmisiones deportivas

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Falleció Marcelo Araujo, el relator deportivo que definió un estilo en la televisión argentina y dejó expresiones grabadas en la memoria de generaciones de hinchas. Su muerte, a los 78 años, ocurrió la madrugada del lunes en el Hospital Italiano, tras una carrera en la que su voz narró los momentos más emblemáticos del fútbol local y de la selección nacional. Su prestigio se explica tanto por su impronta rupturista en pantalla como por el vínculo emocional que estableció con el público, patrón que lo mantuvo vigente durante más de treinta años.

La presencia de Araujo en la pantalla comenzó a consolidarse a partir de 1985 como conductor de Fútbol de Primera, ciclo ideado por Carlos Ávila y producido por Torneos y Competencias para la señal ATC (hoy, TV Pública), al que luego se sumaron Canal 9 y ElTrece. El formato se mantuvo durante 25 años, con Araujo y Enrique Macaya Márquez conformando una dupla fundamental para la difusión del fútbol nacional en televisión abierta. “Le puso la voz a la televisión”, recordó Fernando Niembro, otro de sus grandes colegas

Fue en ese espacio donde frases como “¿Estás crazy, Macaya?”, “¿Yo estoy crazy?” y “¡Si lo hacés me voy!” llegaron a popularizarse entre los televidentes. La primera, lanzada en tono de humor a su compañero, y la segunda, convertida en parte del folclore tras su reacción en el gol de Medero en el triunfo de Boca sobre Platense en la cancha de Independiente. Su expresión de “¡Lo que te comiste!” después de un gol que falló Hernán Crespo en un Superclásico también se guarda en la memoria de los hincas.

Otras de sus frases más divertidas sucedió durante un clásico entre Argentina y Brasil disputado en el Monumental. Antes de que Rivaldo ejecute un tiro libre que posteriormente terminó en gol, Marcelo Araujo soltó: “Como dice que sabe, dice que hace. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos... Rivaldo. El partido está uno a uno”.

Relatando al combinado nacional albiceleste también se recuerda una frase contra Uruguay. “¡Otra más en el palo! ¡Qué culo que tienen los yorugua!”, comentó después de un centro del Burrito Ortega. En ese mismo partido, lanzó otras de sus icónicas frases después de una fuera de juego mal cobrado: “¿De dónde Pose era adelantado? ¡De acá, posición adelantada, de acá!”.

El periodista, que marcó una época en los relatos de la mano de Fútbol de Primera, falleció a los 78 años

El impacto de Marcelo Araujo se explica no solo por la presencia constante en las pantallas, sino por el modo en que sus frases y ocurrencias resignificaron la experiencia del “relato”. Episodios como el “Sharaaappp que se viene el gol de River” durante la final de la Copa Libertadores 1996, en la antesala del gol de Hernán Crespo cuyo equipo fue dirigido por Ramón Díaz y resultó campeón en el estadio Monumental, demostraron su facilidad para instalar expresiones espontáneas que rápidamente se volvían parte del patrimonio afectivo de los aficionados.

Uno de los hitos en su trayectoria fue la narración del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate el 9 de mayo de 1999, encuentro de recordación colectiva no solo por el resultado sino por su frase “776.420 la recaudación para una nueva edición del Superclásico del Fútbol Argentino... Marteeeeeeen...Gooooooooool”, referida al gol de Martín Palermo por el Torneo Clausura. Este registro, compartido por hinchas de todas las edades, se convirtió en marca registrada.

La carrera de Araujo incluyó la cobertura de partidos de la selección argentina, entre ellos los mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002. Su relato del “último gol de Diego Maradona” en el triunfo 4-0 ante Grecia en el debut en Norteamérica quedó como uno de los momentos cumbre de la crónica televisiva.

Marcelo Araujo falleció a sus
Marcelo Araujo falleció a sus 78 años

Fanático de Atlanta y oriundo de Villa Crespo, Araujo revolucionó la narrativa de los partidos también con la introducción de apodos que superaron la pantalla: a Ariel Ortega lo llamó “El Burrito”, y a Juan Román Riquelme, “El Torero”, creando imágenes que se instalaron en el imaginario del hincha e incluso trascendieron los relatos originales.

Marcelo Araujo compartió sus primeros pasos junto a Fernando Niembro en el Círculo de Periodistas Deportivos, relación de la que surgió luego una escuela para la formación de colegas. Asimismo, integró la producción Sport 80, punto de encuentro de figuras relevantes de su tiempo.

Las transmisiones de Araujo marcaron el ritmo y el tono que actualmente caracteriza a la narración del fútbol argentino. Su regreso como voz principal en Fútbol para Todos confirmó su influencia sostenida, facilitando el acceso a nuevas generaciones que identifican en su estilo una referencia insoslayable.

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