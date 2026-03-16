Los icónicos relatos de Marcelo Araujo: del gol de Palermo a River al “pegale Diego” en el último grito de Maradona en un Mundial

El periodista, que marcó una época en los relatos de la mano de Fútbol de Primera, falleció a los 78 años

Murió Marcelo Araujo y en su partida volvieron al recuerdo icónicos relatos que marcaron la carrera de uno de los relatores deportivos que marcaron una época en la Argentina. A sus 78 años, el periodista que nació en Villa Crespo y murió durante la madrugada del lunes en el Hospital Italiano, dejó un tendal de expresiones que quedarán para siempre en el corazón de los fanáticos de todos los clubes y de la selección argentina.

En su largo historial al frente de los relatos de los partidos de Boca Juniors y River Plate para Fútbol de Primera, el programa que marcó agenda desde los 80’s y durante los 90 en la televisión argentina, son varios los épicos episodios al frente del micrófono en compañía de Enrique Macaya Márquez, otro histórico del periodismo deportivo local. Y uno de ellos se produjo durante un Superclásico.

Entre sus gritos de gol más recordados por los hinchas del Xeneize está el de Martín Palermo en el duelo que se jugó en La Bombonera el 9 de mayo de 1999 por el Torneo Clausura de ese año. Mientras estaba diciendo cuánto había sido el ingreso por venta de tickets, a Araujo lo sorprendió una media vuelta del número 9 que venció al arquero de los Millonarios Roberto Bonano. “776.420 la recaudación para una nueva edición del Superclásico del Fútbol Argentino... Marteeeeeeen...Gooooooooool”, fue la frase que quedó en la memoria colectiva de los aficionados del fútbol.

Otro sucedió años antes, en el marco de la definición del Apertura 1996, que celebró River de la mano de Ramón Díaz como entrenador gracias a una gran definición del chileno Marcelo Salas. “Salas y River campeón, River campeón, River campeón, gooooool”, dijo Marcelo en el duelo ante Vélez que coronó al conjunto de Núñez en el torneo local.

El 21 de junio de 1994 Argentina venció 4-0 a Grecia en el Mundial con tres goles de Batistuta y uno de Maradona, el último del 10 en una Copa del Mundo

Sin dudas, uno de los gritos que más compartieron los argentinos de Araujo fue el que Diego Maradona le convirtió a Grecia por el estreno del Mundial USA 94 en Boston. “Estaba anotando acá que tenía todo borroneado”, comenzó diciendo en el relato. “Pegale Diego, Diego, Diego, golazo… Goooool…. Gracias por darme bola, Diego. Grande tanque, el más grande”, concluyó en su relato al frente de la transmisión de Canal 13. Sumado a ese, uno que también quedó para la memoria fue el de Claudio Caniggia a Brasil en los octavos de final de la Copa del Mundo en Italia 90. “Ahora o nunca, bebé”, fue la frase que impuso el periodista que se crió siguiendo al club de sus amores, Atlanta, y que se formó en el Círculo de Periodistas Deportivos antes de comenzar a trabajar en el medio.

Por último, otras dos ocurrencias marcaron su trayectoria y la historia del fútbol argentino: el día que dejó de relatar por el increíble gol de Medero ante Platense para el triunfo de Boca en la cancha de Independiente. “Si lo hace me voy”, dijo mientras el número 2 del Xeneize iba sorteando rivales del Calamar y dejó en soledad a Macaya. Sumado a eso, los de River también se acuerdan del famoso “Sharaaappp que se viene el gol de River” durante la final de la Copa Libertadores 1996 previa al tanto de Hernán Crespo que decretó la victoria del equipo de Ramón en el Monumental.

El recordado gol de Crespo en la final de la Copa Libertadores 96 ante América de Cali