Deportes

Los icónicos relatos de Marcelo Araujo: del gol de Palermo a River al “pegale Diego” en el último grito de Maradona en un Mundial

El histórico relator, que marcó una época en las transmisiones deportivas, dejó momentos únicos para los fanáticos del fútbol

Guardar
El periodista, que marcó una época en los relatos de la mano de Fútbol de Primera, falleció a los 78 años

Murió Marcelo Araujo y en su partida volvieron al recuerdo icónicos relatos que marcaron la carrera de uno de los relatores deportivos que marcaron una época en la Argentina. A sus 78 años, el periodista que nació en Villa Crespo y murió durante la madrugada del lunes en el Hospital Italiano, dejó un tendal de expresiones que quedarán para siempre en el corazón de los fanáticos de todos los clubes y de la selección argentina.

En su largo historial al frente de los relatos de los partidos de Boca Juniors y River Plate para Fútbol de Primera, el programa que marcó agenda desde los 80’s y durante los 90 en la televisión argentina, son varios los épicos episodios al frente del micrófono en compañía de Enrique Macaya Márquez, otro histórico del periodismo deportivo local. Y uno de ellos se produjo durante un Superclásico.

Entre sus gritos de gol más recordados por los hinchas del Xeneize está el de Martín Palermo en el duelo que se jugó en La Bombonera el 9 de mayo de 1999 por el Torneo Clausura de ese año. Mientras estaba diciendo cuánto había sido el ingreso por venta de tickets, a Araujo lo sorprendió una media vuelta del número 9 que venció al arquero de los Millonarios Roberto Bonano. “776.420 la recaudación para una nueva edición del Superclásico del Fútbol Argentino... Marteeeeeeen...Gooooooooool”, fue la frase que quedó en la memoria colectiva de los aficionados del fútbol.

Otro sucedió años antes, en el marco de la definición del Apertura 1996, que celebró River de la mano de Ramón Díaz como entrenador gracias a una gran definición del chileno Marcelo Salas. “Salas y River campeón, River campeón, River campeón, gooooool”, dijo Marcelo en el duelo ante Vélez que coronó al conjunto de Núñez en el torneo local.

El 21 de junio
El 21 de junio de 1994 Argentina venció 4-0 a Grecia en el Mundial con tres goles de Batistuta y uno de Maradona, el último del 10 en una Copa del Mundo

Sin dudas, uno de los gritos que más compartieron los argentinos de Araujo fue el que Diego Maradona le convirtió a Grecia por el estreno del Mundial USA 94 en Boston. “Estaba anotando acá que tenía todo borroneado”, comenzó diciendo en el relato. “Pegale Diego, Diego, Diego, golazo… Goooool…. Gracias por darme bola, Diego. Grande tanque, el más grande”, concluyó en su relato al frente de la transmisión de Canal 13. Sumado a ese, uno que también quedó para la memoria fue el de Claudio Caniggia a Brasil en los octavos de final de la Copa del Mundo en Italia 90. “Ahora o nunca, bebé”, fue la frase que impuso el periodista que se crió siguiendo al club de sus amores, Atlanta, y que se formó en el Círculo de Periodistas Deportivos antes de comenzar a trabajar en el medio.

Por último, otras dos ocurrencias marcaron su trayectoria y la historia del fútbol argentino: el día que dejó de relatar por el increíble gol de Medero ante Platense para el triunfo de Boca en la cancha de Independiente. “Si lo hace me voy”, dijo mientras el número 2 del Xeneize iba sorteando rivales del Calamar y dejó en soledad a Macaya. Sumado a eso, los de River también se acuerdan del famoso “Sharaaappp que se viene el gol de River” durante la final de la Copa Libertadores 1996 previa al tanto de Hernán Crespo que decretó la victoria del equipo de Ramón en el Monumental.

El recordado gol de Crespo
El recordado gol de Crespo en la final de la Copa Libertadores 96 ante América de Cali

Temas Relacionados

Marcelo AraujoDiego MaradonaMartín PalermoHernán CrespoBoca JuniorsRiver PlateSelección Argentina

Últimas Noticias

De la histórica tanda contra Holanda a los penales con Boca en la Libertadores: las mejores atajadas de Chiquito Romero

El arquero de 39 años dejará de jugar para convertirse en entrenador. Lo hace como el guardameta con más partidos con el buzo de la selección argentina

De la histórica tanda contra

La emoción y el recuerdo de Marcelo Araujo en la voz de sus colegas: “No habrá ninguno como él”

El periodista, que marcó una época en los relatos, falleció a los 78 años. Walter Nelson, Fernando Niebro, Tití Fernández y otros periodistas lo recordaron

La emoción y el recuerdo

Murió Marcelo Araujo, el histórico periodista de Fútbol de Primera que revolucionó la forma de relatar en TV

El periodista, que marcó una época en los relatos de la mano de Fútbol de Primera, falleció a los 78 años

Murió Marcelo Araujo, el histórico

El cruce entre Verstappen y el jefe de Mercedes que encendió la Fórmula 1 tras el GP de China: “Está en un espectáculo de terror”

El piloto neerlandés se mostró muy descontento con el nuevo reglamento y Toto Wolff apuntó que su enojo se relaciona con los problemas de Red Bull

El cruce entre Verstappen y

Intentó saludar al técnico rival, pero se confundió de persona y su reacción se hizo viral: “Momento incómodo”

Igor Tudor, DT del Tottenham, buscó a Arne Slot en la previa del duelo ante Liverpool y su error recorrió el mundo del fútbol

Intentó saludar al técnico rival,
DEPORTES
De la histórica tanda contra

De la histórica tanda contra Holanda a los penales con Boca en la Libertadores: las mejores atajadas de Chiquito Romero

La emoción y el recuerdo de Marcelo Araujo en la voz de sus colegas: “No habrá ninguno como él”

Murió Marcelo Araujo, el histórico periodista de Fútbol de Primera que revolucionó la forma de relatar en TV

El cruce entre Verstappen y el jefe de Mercedes que encendió la Fórmula 1 tras el GP de China: “Está en un espectáculo de terror”

Intentó saludar al técnico rival, pero se confundió de persona y su reacción se hizo viral: “Momento incómodo”

TELESHOW
Carmiña Masi contó cómo la

Carmiña Masi contó cómo la trata la gente por la calle tras su expulsión de Gran Hermano: “Es muy loco todo”

Cris Morena saludó a Luciano Castro por su cumpleaños con un emotivo video tras su separación de Griselda Siciliani

La sorprendente habilidad de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, a sus 7 años: “El país que amo”

Andrés Ciro Martínez y su novia bajista, juntos en Lollapalooza 2026: “En el Lula con la Luli”

“Cerrar esa puerta para siempre”: la sugestiva publicación de Wanda Nara a días de su divorcio de Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

Magnicidio de Fernando Villavicencio: apoyo

Magnicidio de Fernando Villavicencio: apoyo del buró de RC y de su exesposa a la tesis de que el caso fue “armado”

Salman Rushdie: “Los ataques contra la libertad de expresión siempre han venido de los ricos y de los religiosos”

Señales de alivio en Ormuz: un petrolero completó un tránsito exitoso por el estrecho y baja el precio del crudo

El clúster SMODA consolida a diseñadores salvadoreños en mercados internacionales

Una señal casi invisible permitió anticipar erupciones y revolucionó la vigilancia volcánica