La emoción y el recuerdo de Marcelo Araujo en la voz de sus colegas: “No habrá ninguno como él”

El histórico relator falleció a los 78 años

Marcelo Araujo, emblemático periodista argentino y referente indiscutido en la narración del fútbol, falleció a los 78 años durante la madrugada mientras se encontraba internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Su muerte, confirmada por su colega y amigo Fernando Pacini en radio La Red, pone fin a una de las voces más reconocibles y formadoras del periodismo deportivo.

“Lamentablemente a la madrugada llegó la noticia de la muerte de Marcelo”, expresó Pacini, subrayando la “nobleza y generosidad” del relator, especialmente con sus colegas más jóvenes. Durante el programa de la radio recordaron la vida de Araujo, con su típico estilo rupturista y por acuñar frases que superaron la pantalla y el tiempo.

El propio Fernando Pacini, reconoció: “Siempre mantuvo el deseo de ser periodista hasta el último día. Siempre preguntaba quién iba al Mundial, quién lo televisaba o iba. Qué pasaba en el fútbol argentino. Siempre con el deseo de seguir perteneciendo a los medios, aun con los días en su salud deteriorada”.

Fernando Niembro, histórico compañero de Marcelo Araujo, habló muy emocionado en la radio mientras lo recordaba. “Realmente no es un día feliz. Me aparecen mil imágenes en tantos lugares con Marcelo, que realmente lamento mucho lo que pasó. Te podes imaginar que fue una carrera de casi 30 o 40 años juntos. Se me hace un nudo en la garganta que ya no esté con nosotros”, afirmó el periodista.

Además de asegurar que “le puso la voz a la televisión”, Niembro recordó: “Nos unimos en el año 1960. Ninguno de ustedes había nacido. De ahí nació la afinidad para hacer cosas juntos. Más allá de ser un gran relator, quizá uno de los mejores de toda la Argentina porque ponía una impronta totalmente diferente, era una gran persona. Marcelo fue alguien que muy pocas veces escuché en mi vida criticar a otros”.

Sebastián Pollo Vignolo, quien también formó dupla con Niembro, le dedicó varios posteos en sus redes para homenajear a Marcelo Araujo. “Un distinto en los relatos, tuve la fortuna de conocerlo, tuvo la humildad de acompañarme con sus conocimientos. Maradona en los relatos. Su obra queda en miles de goles que tienen su humor su picardía y todo eso que lo transformó en el mejor”, escribió en cuenta de X (antes Twitter).

El histórico relator falleció a los 78 años

“Marcelo rompió con todas las reglas del periodismo estructurado. Fue el primer relator que pudo hacer todo ese tipo de cosas y la gente lo aceptaba. Yo tenía una relación muy cercana con él. Vivíamos arriba de los aviones”, comentó Walter Nelson en la radio, quien trabajó en su lado.

Uno de los reconocidos periodistas que se mostró más emocionado fue Elio Rossi. “Estoy un poco quebrado. Me pegó mal. Nosotros estábamos en contacto con él. Para nosotros, Marcelo va a ser el comandante”, comentó al borde de ponerse a llorar.

“No hubo ninguno igual a Marcelo. No habrá ninguno. El ‘estás crazy’ fue el primer asomo. No habrá ninguno igual. Fue maravilloso. Fue un tipo muy generoso”, continuó.

Por su parte, Titi Fernández, otro de los tantos periodistas que trabajó a su lado, indicó: “Él invento el relato en televisión. Hemos armado un show en la pantalla. Sus locuras armaban un show. Hay que recordarlo con una sonrisa”.

El histórico relator falleció a los 78 años

Marcelo Araujo formó una sociedad histórica con Enrique Macaya Márquez en el ciclo Fútbol de Primera, que desde el domingo 4 de agosto de 1985 narró cada fecha del campeonato argentino durante 25 años. Inicialmente emitido por ATC (hoy TV Pública), y luego por Canal 9 y ElTrece, este ciclo fue una creación de Carlos Ávila, fundador de la productora Torneos y Competencias junto a Luis Nofal, con la dirección general de Juan Cruz Ávila.

La innovadora impronta de Araujo quedó plasmada tanto en la estructura de sus transmisiones como en célebres frases que se volvieron parte del lenguaje futbolero argentino. Preguntas como: “¿Estás crazy, Macaya?” o exclamaciones como: “¡Si lo hacés me voy!” acompañaron una época y consolidaron su figura como referencia para toda una camada de relatores que, en la actualidad, lideran las principales transmisiones del fútbol local, torneos internacionales y partidos de la selección argentina.

*El recuerdo de ESPN a Marcelo Araujo

El periodista tuvo el privilegio de relatar momentos históricos, incluido el último gol de Diego Maradona en el Mundial de Estados Unidos 1994, durante el debut ante Grecia en la victoria por 4-0. Araujo también acompañó a la selección en los torneos de Italia 1990, Francia 1998 y Corea-Japón 2002. Entre los relatos más recordados por los fanáticos figura el gol de Martín Palermo en el superclásico entre Boca Juniors y River Plate jugado el 9 de mayo de 1999 por el Torneo Clausura. Su frase “776.420 la recaudación para una nueva edición del Superclásico del Fútbol Argentino... Marteeeeeeen...Gooooooooool” fue consagrada por quienes presenciaron ese encuentro y por generaciones de hinchas que la escucharon desde entonces.

En sus inicios, Araujo compartió la formación con Fernando Niembro —con quien estudió en el Círculo de Periodistas Deportivos y más tarde fundó una escuela para preparar a futuros periodistas— y formó parte de la producción Sport 80, espacio que congregó a figuras relevantes de su época.

La influencia de Araujo también se refleja en los motes que popularizó. Apodos como “El Burrito” para Ariel Ortega o “El Torero” para Juan Román Riquelme trascendieron el relato y se integraron al habla cotidiana de los aficionados. Su paso por Fútbol para Todos, donde fue convocado nuevamente como voz principal de la Primera División, ratificó su vigencia y la capacidad de conectar con públicos de diversas generaciones.

Marcelo Araujo, hincha confeso del club Atlanta y oriundo de Villa Crespo, deja una herencia que trasciende lo estrictamente profesional y que perdura en cada relato, cada apodo y cada expresión convertida en parte fundamental del folclore futbolero argentino.