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Murió Marcelo Araujo, el histórico periodista de Fútbol de Primera que revolucionó la forma de relatar en TV

El periodista, que marcó una época en los relatos de la mano de Fútbol de Primera, falleció a los 78 años

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Murió Marcelo Araujo
Murió Marcelo Araujo

Una noticia generó tristeza en el mundo del fútbol argentino. Marcelo Araujo, histórico relator y periodista, murió a los 78 años. La confirmación llegó a través de su amigo Fernando Pacini en radio La Red. “Lamentablemente a la madrugada llegó la noticia de la muerte de Marcelo”, dijo quien fue su comentarista en la etapa de Fútbol para Todos en la TV Pública.

“Marcelo siempre tuvo una nobleza y una gran generosidad con nosotros”, agregó Pacini sobre el perfil del icónico relator que marcó una época en la forma de cómo contar los partidos de Primera División. Araujo murió durante la madrugada internado en el Hospital Italiano.

Araujo formó una dupla histórica con Enrique Macaya Márquez en el mítico ciclo Fútbol de Primera, que nació el domingo 4 de agosto de 1985 y contó las alternativas de cada fecha del fútbol argentino durante 25 años, primero en ATC (hoy TV Pública), luego en Canal 9 y finalmente en ElTrece. El ciclo fue una creación de Carlos Ávila, fundador de la productora deportiva Torneos y Competencias junto con Luis Nofal, mientras que la producción general, la dirección y la realización estaban a cargo de Juan Cruz Ávila.

Dio sus primeros pasos en la comunicación junto a Fernando Niembro, con el que se conoció estudiando en el Círculo de Periodistas Deportivos, y con el que luego creó una escuela para formar periodistas. Trabajó en la histórica tira deportiva “Sport 80″ junto a grandes colegas de su generación, lo mismo que en radio La Red.

Aquella impronta rupturista que marcó a fuego la carrera de Araujo se reflejó en frases que trascendieron la pantalla y popularizaron las transmisiones: “¿Estás crazy, Macaya?” y “¡Si lo hacés me voy!”, sos algunos de los momentos que sobresalen de la carrera periodistica de un hombre que supo ser el faro para una camada de relatores que, en la actualidad, son los que están a cargo de las grandes transmisiones de los partidos del fútbol local como asó también de los encuentros de torneos internacionales y la selección argentina.

Araujo revolucionó la forma de
Araujo revolucionó la forma de relatar en la TV (NA)

Luego de su salida de la productora Torneos y Competencias, el relator retornó a la TV como la voz principal de Fútbol para Todos en la Televisión Pública, narrando nuevamente los encuentros de la Primera División para distintas generaciones de fanáticos.

“Es muy triste, a mí me toca muy de cerca por todo lo que vivimos con él, con Macaya, con Fabbri y con toda una banda maravillosa en una época de oro del fútbol”, fue el recuerdo de Walter Nelson, compañero y amigo del histórico relator.

Muchos de sus relatos quedaron en la memoria de los fanáticos. Tuvo el placer de relatar el último gol de Diego Maradona en los Mundiales, en aquella enorme jugada en el estreno de la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994 ante Grecia en el recordado 4-0. Acompañó a la selección argentina en Italia 1990, el torneo en norteamérica, Francia 98 y Corea-Japón 2002.

Entre sus gritos de gol más recordadoos por los hinchas de todos los equipos está el de Martín Palermo en un superclásico entre Boca Juniors y River Plate que se jugó el 9 de mayo de 1999 por el Torneo Clausura de ese año. “776.420 la recaudación para una nueva edición del Superclásico del Fútbol Argentino... Marteeeeeeen...Gooooooooool”, fue la frase que quedó en la memoria colectiva de los aficionados del fútbol.

Apodos como “El Burrito” para Ariel Ortega, leyenda del Millonario, o “El Torero” dedicado a Juan Román Riquelme también fueron varios de las menciones que se viralizaron con el tiempo gracias a la voz de este fanático de Atlanta que nació en Villa Crespo y este lunes 16 de marzo murió tras una carrera profesional al micrófono que marcó una época para el relato deportivo.

Marcelo Araujo junto a Enrique
Marcelo Araujo junto a Enrique Macaya Marquez (ElTrece)

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