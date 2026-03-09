La “lesión aerodinámica” que afecta a Alpine en las primeras carreras de la F1: por qué la solución aparecía en el GP de Japón

Alpine participó en Australia con un problema aerodinámica que mermó su rendimiento (EFE/EPA/JOEL CARRETT)

Alpine tuvo un debut agridulce en la temporada 2026 de la Fórmula 1. La escudería francesa logró sumar un punto en el Gran Premio de Australia gracias al décimo puesto de Pierre Gasly. No obstante, además del grave error que arruinó la carrera de Franco Colapinto (14°), el rendimiento del monoplaza A526 estuvo considerablemente lejos del esperado. Los problemas, en gran medida, se relacionan con una “lesión aerodinámica”, según especificó Steve Nielsen. El director afirmó que esperan encontrar una solución en el próximo GP de Japón.

El team con sede en Enstone tuvo que afrontar grandes dificultades en Melbourne y ambos pilotos dejaron en claro que el vehículo no había dado un paso adelante respecto a la pretemporada en Baréin. A partir de las declaraciones del director del equipo, el portal especializado The Race hizo hincapié en que “el A526 presenta una debilidad en las curvas a alta velocidad, lo que provoca subviraje”.

Dicho medio puntualizó que “esta característica indica que el alerón delantero quizás no funciona como debería al aumentar la velocidad”. Aunque el defecto aerodinámico no fue el único problema que tuvieron que soportar Gasly y Colapinto en la primera carrera de la temporada.

El problema aerodinámico influyó principalmente en las curvas de alta velocudad (REUTERS/Hollie Adams)

“Alpine también tendrá que trabajar en su estrategia de distribución de energía, dado que perdió mucho frente al equipo líder del mediocampo, Racing Bulls, en varias rectas de la clasificación, pero la debilidad a alta velocidad fue evidente en las curvas 9 y 10”, destacó The Race. Vale recalcar que, en la nueva normativa, la gestión de energía se asentó como un aspecto vital para el rendimiento del monoplaza en la pista.

Steve Nielsen dejó entrever que el equipo está cerca de solucionar los problemas que golpearon al equipo en Australia y “la esperanza” para dar un salto en el rendimiento llegaría en Suzuka con el Gran Premio de Japón, previsto para el fin de semana del 27 al 29 de marzo. “Significa que Alpine solo necesita sobrevivir a China, que de todos modos está compuesta principalmente por curvas de velocidad lenta y media”, destacó el medio citado.

La carrera de Franco Colapinto quedó afectada por un grave error del equipo en el procedimiento previo a la largada (@fracolapinto)

“Sabemos cuáles son los problemas. Sabemos en qué áreas debemos trabajar más. Ya estamos ocupándonos de eso. Los aspectos positivos son que nuestro ritmo de carrera es mejor que el ritmo a una vuelta y que la fiabilidad del coche es buena. Salimos de Bahréin confiados en que íbamos a ser los mejores del resto, fuera del top cuatro. Está claro que no es así después de dos días de actividad y, en particular, tras la clasificación de hoy”, destacó el director de Alpine durante Australia.

Más allá de que terminó sumando un punto al final del fin de semana de actividad, Pierre Gasly se mostró muy disconforme del rendimiento del monoplaza luego de la sesión de clasificación. “Hay decepción. Esperaba más que esto, todos esperábamos más que esto. Estamos a cuatro puestos de los puntos. Intentaremos dar lo mejor para alcanzarlos”, comentó en diálogo con Canal+. Vale destacar que la carrera en el Albert Park Circuit hubo seis abandonos, entre ellos los de Isack Hadjar de Red Bull y Oscar Piastri de McLaren.

Colapinto, por su parte, el mismo día aseguró tener “una idea” sobre los problemas de rendimiento del A526, aunque reconoció: “Pero es muy difícil solucionarlo tan rápido. Lleva semanas de proceso diseñar una parte de un auto, que al final te vas dando cuenta de las cosas que le faltan o de los problemas que tiene, de lo que no. Capaz se correlaciona algo en el simulador, pero después llevarlo a la práctica y la realidad en pista es difícil. Pero meses y semanas de diseño, después de elaboración en la fábrica. Entonces lleva tiempo mejorar estas cosas”.

“Un punto en Melbourne. Buen trabajo hoy por parte de Alpine F1 Team al comenzar la temporada con un punto. Sabemos cuáles son nuestras limitaciones y seguiremos trabajando para solucionarlas. Estamos deseando afrontar el reto en China”, soltó Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder de Alpine, mediante una publicación en su Instagram después del GP de Australia.

Alpine buscará cambiar la imagen que dejó en Melbourne y buscará meterse de lleno en la pelea de la mitad de tabla desde el inicio del fin de semana. El Circuito Internacional de Shanghái albergará el Gran Premio de China del 13 al 15 de marzo y contará con carrera Sprint. Franco Colapinto ya aterrizó en el país de Asia y generó un furor en el aeropuerto.