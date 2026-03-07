Deportes

La sincera confesión de Franco Colapinto tras el mal arranque de Alpine en la Fórmula 1: “Lleva tiempo mejorar estas cosas”

Tras una clasificación con mal desempeño del A526 que dejó al argentino 16° y a Pierre Gasly 14°, el piloto afirmó: “Es muy difícil solucionarlo tan rápido”

La esperada temporada 2026 de la Fórmula 1 afrontó su primera sesión de clasificación en el Gran Premio de Australia. En el Albert Park Circuit, Franco Colapinto largará 16° después de meterse a la Q2. Pierre Gasly, su compañero en la escudería francesa, logró superarlo, pero el rendimiento del Alpine no fue suficiente e iniciará la carrera en Melbourne en el 14° puesto. Una vez finalizada la actividad en pista, el pilarense brindó sus sensaciones en conferencia de prensa.

Tras quedar con el peor tiempo de la Q2 con su vuelta de 1:21.270 (en Q1 incluso fue levemente más veloz), que lo ubicó a a 0.769 del registro de su compañero Pierre Gasly, Franco se sinceró ante los medios. Aseguró tener “una idea” sobre los problemas de rendimiento del A526, aunque reconoció: “Pero es muy difícil solucionarlo tan rápido. Lleva semanas de proceso diseñar una parte de un auto, que al final te vas dando cuenta de las cosas que le faltan o de los problemas que tiene, de lo que no. Capaz se correlaciona algo en el simulador, pero después llevarlo a la práctica y la realidad en pista es difícil”.

“Lleva muchos años...”, largó antes de reírse de su fallido. “¡Años espero que no! Pero meses y semanas de diseño, después de elaboración en la fábrica. Entonces lleva tiempo mejorar estas cosas. Creo que lo más importante es entender de dónde vienen un par de los problemas grandes del auto y trabajar en eso", aclaró.

En relación al buen rendimiento en la pretemporada de Baréin y este mal comienzo, el argentino reflexionó: “Es totalmente distinto. Va a haber que trabajar para entender todas las diferencias. Creo que vamos por buen camino. No es donde queríamos estar. Hay que laburar. En Baréin esperamos estar peleando por entrar a Q3 y ahora vemos otros equipos como Visa Cash App (Racing Bulls), Audi, hay un par que están muy fuertes comparados con nosotros. Hay que entender el porqué e intentar mejorar esos temitas que nos faltan. Va a ser importante traer las mejoras rápido, porque es un campeonato largo. Para progresar, es importante evolucionar rápido”.

Cuando le contaron que Sergio Checo Pérez avisó que iba a ser una carrera un tanto caótica, el argentino planteó: “Ojalá que haya un poquito de lío. Para que haya un poco de emoción. Veremos que pasa. Creo que hay mucho por entender todavía”.

En el cierre, al ser consultado sobre la nueva modalidad de gestión de la batería, Colapinto sentenció: “Es difícil, especialmente cuando no tenes la gente de Mercedes, que es la gente que está haciendo el motor en tu equipo. Es un poquito más complicado encontrar la información que queres. Creo que, dentro de todo, trabajando bien y empujando con el equipo. Va a llevar tiempo progresar hasta donde queremos. Creo que tenemos buen ritmo en carrera”.

Franco Colapinto largará en la
Franco Colapinto largará en la 16° posición el Gran Premio de Australia (AP Photo/Scott Barbour)

En su primera salida durante la Q1, Colapinto se fue levemente en la curva 7 y perdió bastante tiempo: frenó el cronómetro en 1:23.393, aunque su vuelta fue anulada por superar los límites de pista. Pierre Gasly, por su parte, registró una marca de 1:22.674. Ambos pilotos de Alpine realizaron un giro rápido más antes de entrar a los box: el francés computó 1:21.431 y el argentino 1:22.247.

Luego de la bandera roja por el accidente de Max Verstappen, los dos Alpine lograron meterse en la Q2. Gasly lo hizo con una vuelta de 1:21.138, mientras que Colapinto hizo lo propio con un giro de 1:21.200.

Sin embargo, ninguno de los pilotos del team con sede en Enstone logró pasar el corte de la segunda tanda. Colapinto registró un tiempo de 1:21.852 en su primer intento, mientras que Gasly cerró su vuelta en 1:20.501. Para el cierre de la Q2, el francés no pudo mejorar su marca y quedó en la 14° posición, mientras que el argentino únicamente mejoró a 1:21.270 y largará 16°.

Franco Colapinto afrontó la primera
Franco Colapinto afrontó la primera clasificación de la temporada 2026 con el Alpine A526 (REUTERS/Mark Peterson)

La actividad de Alpine en el inicio de la temporada 2026 no empezó de la manera esperada. Después de plantarse como uno de los equipos fuertes de la zona media en la pretemporada, los monoplazas de la escudería francesa se ubicaron en la parte baja de la tabla durante las prácticas libres.

Colapinto finalizó 16° en la FP1 con un tiempo de 1:23.325, donde quedó por delante de su compañero Gasly (1:24.035). Para las segundas pruebas, el francés superó al argentino con un tiempo de 1:22.167 contra el registro de 1:22.619 del pilarense. No obstante, finalizaron 16° y 18°, respectivamente. “Hay que entender por qué estamos tan mal comparados con Baréin. Es una pregunta que por ahora no tiene respuestas”, comentó Franco en el cierre del viernes.

Sin embargo, el sábado empezó de la misma manera. En un entrenamiento que estuvo marcado por el brutal accidente de Andrea Kimi Antonelli con Mercedes, la vuelta más rápida de Colapinto fue de 1:21.413, aunque solo le valió para ubicarse 16°. Gasly, que quedó 15°, le sacó una ventaja de 0.342 segundos al registrar un giro de 1:21.071.

El telón en el Gran Premio de Australia se bajará con la carrera principal del domingo 8 de marzo. La competición en el Albert Park Circuit de Melbourne dará inicio a las 01:00 (hora argentina) y contará con un total de 58 vueltas.

Franco Colapinto quedó 16° en

El accidente de Max Verstappen

Qué significa el título de

Tomás Etcheverry batalló ante Denis

El paraguayo Joshua Dürksen ganó
DEPORTES
Franco Colapinto quedó 16° en

Hernán Lirio arranca una nueva

Rafael Grossi: "Irán acumuló una

