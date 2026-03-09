Furor por Franco Colapinto en China para la carrera de Fórmula 1: de la gorra de Boca a los regalos de los fanáticos

El piloto argentino desembarcó en Shanghai para la carrera

Franco Colapinto fue noticia en el paddock de la Fórmula 1 por su increíble maniobra en la largada del Gran Premio de Australia. El piloto argentino, que terminó en el puesto 14 en la primera carrera de la temporada, logró evitar un accidente masivo en la salida al no golpear contra el Racing Bulls de Liam Lawson, que se quedó detenido en la salida. Más allá de su actuación en el circuito urbano de Albert Park, el oriundo de Pilar ya desembarcó en China de cara a la segunda fecha del calendario y su llegada causó furor.

Una vez que Colapinto desembarcó en el aeropuerto internacional de Shanghai, lo primero que se notó fue un detalle en su vestimenta. Al igual que sucedió el pasado jueves cuando arribó al circuito de Melbourne, se lo vio un una gorra de Boca Juniors, equipo del cual el número 43 es fanático. En este caso, utilizó un piluso con los colores del Xeneize y una leyenda que decía “Nunca hicimos amistad”, identificatoria de La 12, la barra de Boca.

Ni bien apareció en la zona de salida tras su vuelo, Franco se encontró con varios fanáticos que le pidieron autógrafos. Pero se destacó una, que le hizo un regalo especial al piloto de Alpine. “¿Quieres que lo firme?”, fue la consulta del ex Williams. “Es para ti”, le respondió Colapinto a la fan que le entregó un oso panda de peluche. “¿Es para mí? Muchas gracias”, agregó el argentino.

El piloto argentino Franco Colapinto llega a China para el Gran Premio de F1, luciendo un sombrero de Boca Juniors y un peluche de panda mientras es recibido por aficionados.

Acto seguido, la aficionada del pilarense le dio un muñeco con su imagen. “Eres tú. Eres tú”, le dijo. “¿Soy yo?”, respondió Franco, a lo que la fanático contestó: “Sí. Sí. Sí, moda china. Es una versión pequeña tuya”, mencionó. Antes de seguir firmando autógrafos, se escuchó una voz de otro fan que dijo “es muy bueno verte de nuevo”.

Una vez que terminó el Gran Premio en territorio australiano, Colapinto analizó la primera competencia del 2026. Habló de cómo vivió la situación en la largada y la complicación de haber recibido una sanción porque un mecánico tocó su auto. “Me pusieron un Stop and Go, es una locura”, afirmó. “Creo que el equipo tocó el auto 15 segundos antes de largar. Cosas para trabajar y mejorar”, explicó sobre lo ocurrido.

“Me podría haber quedado tirado en la largada ya que no sé qué le pasó a Lawson. Por suerte terminamos la carrera, que fue muy larga. Hay que laburar para mejorar. Ojalá que tengamos un poco más de performance y podamos pelear un poco más adelante”, agregó. “En carrera tuvimos un poco más de ritmo que en la clasificación. Estuvimos más competitivos, más cerca de los Haas y de los Audi. Fue un día largo y difícil en general. Hice una buena largada, pero después nos complicamos con todo eso. Creo que pronto vamos a estar más fuerte”, concluyó el argentino de 22 años.

Colapintoo junto a una fanática en su llegada a China (X)

El que también habló sobre el incidente en la largada fue Steve Nielsen, director de Alpine. “Vi las imágenes. En realidad no lo vi en el momento. (Franco) habló por la radio y dijo algo que no pude entender muy bien. Así que supe que algo había pasado y luego, después de la carrera, vi la repetición y fue aterrador. Me recordó a algo que ocurrió en una carrera de F2 en Mónaco en 2024”, comentó sobre la maniobra de Colapinto, la cual comparó con una de Isack Hadjar en las calles del Principado.

Sin embargo, el director de Alpine bromeó sobre el momento y puso el foco en que, en caso de estrellarse, la escudería habría quedado en un serio problema con las piezas para reconstruir el monoplaza. “Afortunadamente, es un joven con buenos reflejos, por su propia seguridad y porque no tenemos suficientes piezas”, destacó entre risas Nielsen en diálogo con el portal especializado Motorsport.

Además, Nielsen fue el responsable de aclarar el grave error que cometió el equipo que derivó en la fuerte penalización que sufrió Colapinto, algo que influyó en su actuación. “Desafortunadamente, un error operativo obligó a Franco a cumplir una sanción que acabó con cualquier posibilidad de puntuar. Esto es algo que nosotros, como equipo, asumimos con responsabilidad y solo podemos disculparnos con Franco, ya que estuvo fuera de su control. Habría adquirido mucha experiencia en la carrera de hoy y estoy seguro de que pasará mucho tiempo con el equipo y con Pierre, desarrollando algunas de esas nuevas habilidades que los pilotos ahora deben desplegar en las carreras”, analizó.

