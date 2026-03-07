“No hay dónde esconderse”: la fuerte autocrítica del jefe de Alpine tras la mala clasificación de Colapinto y Gasly en el GP de Australia de la F1

El jefe del equipo habló sobre la clasificación que condenó a la parte baja de la grilla a Colapinto y Gasly

El jefe de Alpine, Steve Nielsen, dio un panorama sin anestesia después de que se hayan confirmado las malas sensaciones del fin de semana con Franco Colapinto y Pierre Gasly, quienes largarán 16° y 14°, respectivamente, producto de una mala clasificación en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1.

El propio Flavio Briatore había dicho en la previa que el objetivo era sumar puntos, pero ambos pilotos deberán luchar desde atrás para esa meta y Nielsen emitió su opinión en un video difundido por las redes sociales de la escudería francesa: “Fue un día difícil para el equipo aquí. Antes de Melbourne dijimos que no estábamos seguros de nuestra posición. En la Fórmula 1 no hay dónde esconderse, así que ahora sabemos dónde estamos, y no es donde pensábamos o esperábamos estar“.

“Salimos de Bahréin confiados en que íbamos a ser los mejores del resto, fuera del top cuatro. Está claro que no es así después de dos días de actividad y, en particular, tras la clasificación de hoy”, señaló sobre el rendimiento en la preparación, que había arrojado buenos augurios porque Pierre Gasly cosechó el octavo mejor tiempo entre los seis días de preparación (1:33.421), mientras que Franco Colapinto se posicionó con el 11° mejor cronómetro (1:33.818). Esto llevó a que muchos especialistas de la categoría los proyecten como el mejor equipo por detrás de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull. Sin embargo, Racing Bulls, Audi y Haas clasificaron a sus dos pilotos por encima de Alpine en Australia.

Steve Nielsen intentó ser cauto en sus expresiones previas al inicio de la temporada oficial para esperar a lo que sucediese este fin de semana y, a la luz de los resultados oficiales, aseguró conocer qué deben mejorar: “Sabemos cuáles son los problemas. Sabemos en qué áreas debemos trabajar más. Ya estamos ocupándonos de eso. Los aspectos positivos son que nuestro ritmo de carrera es mejor que el ritmo a una vuelta y que la fiabilidad del coche es buena“.

*Las declaraciones de Franco Colapinto

“Tenemos motivos para ser optimistas y pensar que mañana podremos luchar por los puntos. De nuevo, será complicado y muchos de nuestros rivales han mejorado sus coches de una manera que nosotros aún no, pero eso no es una excusa, es un problema que debemos resolver. Mañana todo está por jugarse y esperamos poder llevar los dos autos a la meta y sumar puntos con ambos”, concluyó.

El ex director deportivo de la Fórmula 1 también dejó su testimonio en un comunicado de prensa del team: “Claramente, no es el comienzo de temporada que esperábamos con ambos coches fuera en la Q2. Nos hemos enfrentado a algunos desafíos este fin de semana mientras seguimos familiarizándonos con el nuevo coche y comprendiendo a fondo cómo aprovechar al máximo este reglamento tan particular”.

A continuación, realizó un balance sobre el trabajo colectivo: “Pierre (Gasly) se quedó a un par de décimas de alcanzar la Q3 tras una vuelta decente, que distó mucho de maximizar la preparación de neumáticos y el uso de energía, así que sin duda tenemos algunas cosas y trucos que aprender para la próxima vez. Franco (Colapinto) quedó un poco más atrás tras no poder lograr una vuelta completamente limpia a pesar de mostrar un ritmo prometedor al principio”.

El británico de 61 años mantuvo sus esperanzas con la carrera de este domingo, que iniciará a la 1 AM (hora argentina): “Tenemos muchas posibilidades de puntuar, dada la incertidumbre que pueden presentar algunos aspectos de la competición con las nuevas tácticas y habilidades que tanto pilotos como equipos podrán desplegar. Espero que mañana ofrezcamos una buena pelea y veremos dónde nos deja eso al final de la carrera”.

*El resumen de la clasificación en Australia

Los dos pilotos de Alpine avanzaron de la Q1 a la Q2 en medio de un extraño comienzo porque tres de los seis pilotos eliminados no marcaron tiempos, entre ellos Max Verstappen (comenzará 20°) por un fuerte accidente en la curva 1. Por otro lado, los mecánicos de Mercedes repararon a contrarreloj el monoplaza de Kimi Antonelli, quien había chocado en la tercera práctica libre, salió a clasificar y largará segundo, por detrás de su compañero George Russell.

Al término de la Qualy, Colapinto comparó las buenas sensaciones de Bahréin con lo mostrado en Oceanía en diálogo con la prensa: “Es totalmente distinto. Va a haber que trabajar para entender todas las diferencias. Creo que vamos por buen camino. No es donde queríamos estar. Hay que laburar”.

En el mismo sentido, Pierre Gasly dejó un crudo análisis en charla con Canal+ de Francia: “Hay decepción. Esperaba más que esto, todos esperábamos más que esto. Estamos a cuatro puestos de los puntos. Intentaremos dar lo mejor para alcanzarlos”.