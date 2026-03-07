El crudo análisis de Pierre Gasly tras la floja clasificación de Alpine en el GP de Australia de la F1: “Hay decepción”

“Estar constantemente entre los seis o siete primeros”. Ese era el objetivo de Alpine para esta temporada en palabras de Flavio Briatore, pero el rendimiento en la primera clasificación del año en la Fórmula 1 se pareció a lo que fue todo el 2025. Franco Colapinto largará desde el 16° lugar en el Gran Premio de Australia, mientras que su compañero Pierre Gasly lo hará desde la 14° colocación, luego de que ambos hayan avanzado a la Q2.

En declaraciones al Canal+ de Francia, Gasly se sinceró con el medio de su país a través de un crudo análisis sobre lo que sucedió en el circuito oceánico de Albert Park: “Hay decepción. Esperaba más que esto, todos esperábamos más que esto. Estamos a cuatro puestos de los puntos. Intentaremos dar lo mejor para alcanzarlos”. Vale remarcar que los dos hombres de Alpine avanzaron a la Q2 después de una accidentada Q1, en la que tres de los seis eliminados no registraron tiempos, entre ellos Max Verstappen por un duro accidente en la curva 1.

“Hay muchísimo trabajo por delante, en todos los niveles. Debemos comprender mejor la gestión de la energía, los neumáticos y el auto. Sinceramente, he hecho muy buenas vueltas; pude aprovechar todo el agarre que tenemos”, manifestó en declaraciones también difundidas por el sitio especializado AUTOhebdo.

A continuación, el ex piloto de Red Bull se refirió a las ambiciosas aspiraciones de Alpine para este nuevo año: “Por ahora, todavía nos falta mucho. Ese es el punto de partida, lo sabíamos, habrá mucho trabajo. Estamos más atrás de lo que esperábamos”.

Por último, buscó ser optimista para la carrera de este domingo, que iniciará a la 1 AM (hora argentina): “Creo que será diferente en la carrera, así que no tuve un fin de semana muy limpio; no pude hacer tandas largas. Durante las pruebas vimos que el rendimiento era mejor con más combustible en el auto”.

En este sentido, el jefe de Alpine, Steve Nielsen, reconoció el mal arranque del curso: “Claramente, no es el comienzo de temporada que esperábamos con ambos coches fuera en la Q2. Nos hemos enfrentado a algunos desafíos este fin de semana mientras seguimos familiarizándonos con el nuevo coche y comprendiendo a fondo cómo aprovechar al máximo este reglamento tan particular”.

Nielsen hizo un balance sobre la labor de sus dos conductores en dichos divulgados por las redes oficiales de Alpine: “Pierre (Gasly) se quedó a un par de décimas de alcanzar la Q3 tras una vuelta decente, que distó mucho de maximizar la preparación de neumáticos y el uso de energía, así que sin duda tenemos algunas cosas y trucos que aprender para la próxima vez. Franco (Colapinto) quedó un poco más atrás tras no poder lograr una vuelta completamente limpia a pesar de mostrar un ritmo prometedor al principio”.

El británico de 61 años, quien llegó a ser tiempo atrás director deportivo de la Fórmula 1, se esperanzó con lo que pueda suceder este domingo: “Tenemos muchas posibilidades de puntuar, dada la incertidumbre que pueden presentar algunos aspectos de la competición con las nuevas tácticas y habilidades que tanto pilotos como equipos podrán desplegar. Espero que mañana ofrezcamos una buena pelea y veremos dónde nos deja eso al final de la carrera”.

Pierre Gasly también dejó su testimonio para los canales oficiales de la escudería francesa, y continuó con su crítica mirada: “Creo que todos estamos decepcionados con el resultado final de hoy y, sin duda, esperábamos mucho más. Ha sido un fin de semana complicado hasta ahora, con rodajes limitados en ocasiones, y el coche no se ha comportado tan bien como en las pruebas de pretemporada, así que es importante que entendamos por qué y encontremos mejoras rápidamente”. Ninguno de los autos pudo meterse entre los diez primeros durante el fin de semana: Colapinto finalizó 16°, 18° y 16° en las tres prácticas libres y el rendimiento de Gasly tampoco fue el mejor (18°, 16° y 15°).

“No es como queríamos empezar el año y hay más coches delante de nosotros de los que nos gustaría. Mañana tenemos la carrera, que presenta muchas incertidumbres. Sabemos que la salida será importante y estoy centrado en hacer todo lo posible para mejorar el resultado de hoy y ver qué podemos conseguir”, aseguró Pierre Gasly.

En este sentido, subrayó la necesidad de seguir conociendo este nuevo monoplaza en medio de las profundas modificaciones reglamentarias: “En cuanto a mis vueltas en la clasificación, me sentí al límite y quedé satisfecho con mi velocidad y dedicación en cada vuelta rápida. Por supuesto, estamos gestionando cambios importantes este año en la preparación de neumáticos y la gestión de la energía, y todavía hay muchas cosas que aprender”.

En consonancia, Franco Colapinto no ocultó su molestia, luego de quedarse con el peor tiempo de la Q2 con su vuelta de 1:21.270 (en Q1 incluso fue un poco más veloz), que lo ubicó a 0.769 del registro de su compañero: “Va a haber que trabajar para entender todas las diferencias. Creo que vamos por buen camino. No es donde queríamos estar. Hay que laburar”.

También habló del buen rendimiento de Alpine durante la pretemporada y el sinsabor de lo que viene siendo este fin de semana en Oceanía en declaraciones divulgadas por el medio especializado Motorsport: “Mirando lo que pasó en Bahréin esperábamos ser mucho más fuertes acá y, en general, luchar por estar muy cerca de la Q3 o dentro de la Q3, y aquí realmente no pudimos encontrar ese ritmo que habíamos tenido allá. Vemos a otros equipos que están muy fuertes, Racing Bulls, Audi, y no esperábamos verlos tan arriba”.

George Russell se quedó con la pole position y largará desde el primer lugar en Australia. Lo escoltará su compañero de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, y un escalón por detrás estará Isack Hadjar, quien se metió en el tercer escalón en su estreno como piloto de Red Bull a partir de esta temporada. En Racing Bulls, equipo satélite de la bebida energizante, el debutante Arvin Lindblad confirmó las buenas sensaciones con un auspicioso noveno lugar. Lando Norris, vigente campeón, largará en la 6° ubicación y Verstappen saldrá 20° producto de su choque en la Q1.

