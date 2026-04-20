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La crítica de Ruggeri por el penal no sancionado en el final del Superclásico: su llamativo consejo a los jugadores de River

El exdefensor analizó el triunfo de Boca en el Monumental: fustigó al arbitraje de Darío Herrera y al rol de Héctor Paletta en el VAR, pero también subrayó el bajo nivel de River: “Hoy no tiene líderes”

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El Superclásico entre River Plate y Boca Juniors dejó mucho más que un resultado ajustado en el Monumental. La voz de Oscar Ruggeri resonó con fuerza tras la victoria del Xeneize por 1-0, aportando un análisis sin concesiones sobre el desarrollo del partido y, especialmente, sobre la jugada que desató la polémica en el cierre.

En el programa F90 de ESPN, Ruggeri sorprendió al opinar qué postura debían tomar los jugadores de River durante el momento más tenso del encuentro tras el penal no sancionado contra Lucas Martínez Quarta dentro del área. “Los jugadores no tenían que seguir el partido...”, sostuvo el exdefensor.No es que lo gana bien Boca. Si cobran el penal, no gana. Boca ganó por Paredes solamente. Los jugadores lo tienen que llevar al árbitro a ver la jugada al VAR. ‘Andá a verla, andá a verla’. Que después diga que no fue penal de última. Que los eche a todos si quiere por ir a protestarle, pero los jugadores lo tendrían que haber llevado”, insistió el Cabezón.

  • El análisis de los errores defensivos de River

La jugada en cuestión ocurrió en los minutos finales, cuando un empujón de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta dentro del área provocó el reclamo masivo de penal por parte de los futbolistas locales. El árbitro Darío Herrera no sancionó la infracción y, en una decisión que generó controversia, tampoco fue llamado por el VAR, a cargo de Héctor Paletta, para revisar la acción.

Más allá del resultado, Ruggeri profundizó en la dinámica interna del Millonario y apuntó a una cuestión estructural: “River no tiene líderes. En el error defensivo en el penal se ve que no se hablan. No pudo reemplazar a Enzo Pérez. Montiel es un fenómeno, de Selección, pero no es el líder, no es Paredes, no es Jonatan Maidana. River no tiene ese jugador que, cuando habla, lo escuchás y te ubica bien”, analizó el campeón del mundo.

Durante el programa, junto al conductor Sebastián Vignolo, Ruggeri revisó también el planteo defensivo de River en la jugada que definió el penal sancionado a favor de Boca. En ese episodio, la mano de Lautaro Rivero fue detectada tras la intervención del VAR y el árbitro sancionó la pena máxima, que Leandro Paredes convirtió en gol y selló el resultado.

En cuanto al funcionamiento colectivo, Ruggeri identificó errores puntuales en la última línea de River y subrayó la falta de comunicación entre los defensores, lo que facilitó la definición del visitante. Esta visión crítica sobre la falta de liderazgo fue compartida en parte por otros panelistas.

Además, el análisis contó también con la participación de Leonardo Astrada, quien apenas finalizada la transmisión del partido este domingo, había aportado una mirada irónica y crítica sobre el desempeño del VAR bajo la responsabilidad de Héctor Paletta. El extécnico del Millonario no dudó en lanzar una frase que rápidamente se replicó en redes y medios: “Estaba durmiendo, estaba tomando café tranquilo”, expresó al referirse al momento en que se esperaba la revisión de la jugada polémica sobre el final del encuentro.

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