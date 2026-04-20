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Héctor Paletta, el polémico árbitro del VAR en el Superclásico, habría recibido pagos irregulares a través de criptomonedas en 2024

Luego de quedar apuntado por su actuación en el partido entre River y Boca se conoció una investigación judicial que lo tiene como protagonista

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Primer plano de Héctor Paletta, árbitro de fútbol, con camiseta verde fluorescente y micrófono, sosteniendo un balón Adidas. Fondo borroso de público
Paletta pasó de ser árbitro de campo a especializarse en el VAR

La polémica arbitral del último Superclásico que Boca Juniors le ganó 1-0 a River Plate sumó en las últimas horas un nuevo capítulo que trasciende lo deportivo y se adentra en el terreno judicial y fiscal. Según fuentes a las que pudo acceder Infobae, la Justicia estaría investigando la existencia de movimientos financieros sospechosos, presuntamente vinculados a pagos en criptomonedas dirigidos a Héctor Paletta, árbitro a cargo del VAR en el Monumental, y cuestionado por no haber llamado al juez Darío Herrera a revisar el empujón dentro del área a Lucas Martínez Quarta en el final del encuentro.

A Paletta, de 49 años, se lo asocia a operaciones con activos digitales por montos que presuntamente superarían de forma significativa sus ingresos declarados. Según la investigación en curso, durante 2024 habría recibido acreditaciones en billeteras virtuales por más de 130 millones de pesos, pese a haber declarado ingresos por mucho menos.

Las sospechas se profundizan al analizar la trazabilidad de esos fondos. Ante la consulta de este medio, la plataforma intermediaria indicó que las operaciones correspondían a compras de criptomonedas, pero se negó hasta el momento a brindar documentación respaldatoria de la que se presume habría serias inconsistencias.

En este contexto, la investigación apunta a analizar si parte de esos flujos financieros podrían estar relacionados con pagos indebidos vinculados a su actividad arbitral, aunque por el momento no hay confirmación oficial sobre esa conexión.

Fuentes oficiales de ARCA se negaron a brindar cualquier información sobre el contribuyente amparándose en el secreto fiscal.

La decisión en el Superclásico que lo puso en el ojo de la tormenta

Los focos de la controversia apuntaron directamente a Héctor Paletta, responsable del VAR, quien no llamó al árbitro Darío Herrera a revisar un posible penal de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta en los minutos decisivos del encuentro.

El episodio que desató la crítica se produjo a los 48 minutos. Herrera consideró que no hubo falta y el VAR, a cargo de Paletta, y con Sebastián Habib como AVAR, no intervino. Paradójicamente, el árbitro sí juzgó como infracción una secuencia similar en un cabezazo de Maxi Salas que fue anulado

Javier Castrilli, exárbitro internacional, se sumó al debate desde sus redes sociales, donde fue tajante: “Hubo un claro desplazamiento con el brazo... PENAL..!!!”. Además, argumentó que no se requiere una fuerza determinante para sancionar la falta: “Un empujón no requiere que sea realizado con fuerza tal que haga caer al adversario, sino que resulte suficiente para desestabilizarlo. Blanco sorprende a un Martínez Quarta con ambos pies apoyados en la misma línea notándose claramente el impacto en los movimientos”.

El historial de decisiones cuestionadas de Héctor Paletta con River Plate

Las críticas dirigidas a Paletta desde Núñez no emergen solo de este partido. En noviembre de 2025, durante otro Superclásico, en el mundo River plantearon que omitió una infracción de Milton Giménez sobre Paulo Díaz en la previa al gol de Changuito Zeballos, que tampoco fue advertida ni revisada por el VAR.

  • La secuencia de la gran polémica del Superclásico

En septiembre de 2024, en el triunfo por 1-0 de River en La Bombonera con un once alternativo, en el millonario reclamaron porque Marcos Rojo evitó la expulsión en dos oportunidades: primero por una falta sobre Colidio y luego por un escupitajo. En ambos casos, el árbitro Nicolás Ramírez tampoco fue convocado por Paletta para reconsiderar las acciones a través del monitor.

Si se retrocede hasta el inicio del torneo, Paletta estuvo a cargo de la tecnología en la victoria riverplatense ante Barracas Central en Parque Patricios, el club que preside Claudio Tapia. Allí, Fausto Vera disparó al arco y el defensor Gastón Campi intervino con la mano para impedir el gol. Aunque la jugada era sancionable y notoria, Paletta no llamó al árbitro a revisar la infracción. El resultado final favoreció a River por 1-0 gracias a un tanto de Gonzalo Montiel, atenuando la gravedad del error.

La designación de Paletta no fue bien recibida en el entorno de River Plate ni en el River Camp, influida por antecedentes y vínculos personales. Gabriel Paletta, hermano de Héctor, jugó en Boca Juniors entre 2007 y 2010 y llegó a declarar: “Toda mi familia es hincha de Boca, y yo a veces lo iba a ver”.

No solo ex árbitros y analistas objetaron el accionar del VAR. Dentro del campo, la protesta de Martínez Quarta fue textual y pública. “Me extraña de vos, vas al Mundial, es penal, no me deja jugar la pelota”, le dijo a Herrera apenas finalizó la jugada conflictiva. En conferencia de prensa, el entrenador Eduardo Coudet reflexionó sobre la lógica del fallo arbitral: “Si vas a la que cobra de Salas, esa era penal, pero sinceramente te podría decir que las dos jugadas son finas. La del cabezazo de Maxi Salas, cobró infracción, y la de Martínez Quarta, no. Cuando perdés, tenés que apretar los dientes y seguir”.

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