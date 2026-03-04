Tras las novelas con McLaren y Red Bull, Alpine confirmó el fichaje de una de las promesas de la Fórmula 2: “Tiene mucho talento”

Alex Dunne, piloto de la Academia BWT Alpine, posa con los brazos cruzados frente a un fondo oscuro con el logotipo de su equipo.

El nutrido equipo de pilotos de relevo que tiene Alpine para la Fórmula 1 sumó en las últimas horas a una de las promesas destacadas de la última temporada: el irlandés Alex Dunne, que viene de dejar las filas de McLaren y estuvo a un paso de Red Bull Racing, se sumó a la Alpine Academy, el programa de jóvenes pilotos del equipo.

Con Franco Colapinto y Pierre Gasly como titulares, el equipo con sede en Enstone tiene al estonio Paul Aron como corredor principal de Reserva pero detrás de él ahora hay varios apellidos que rápidamente podrían dar un paso adelante en su lugar o sumar en este 2026 kilómetros importantes para la Superlicencia en el A526 durante algunas de las prácticas libres de los 24 Grandes Premios de Fórmula 1 del calendario.

Dunne tiene 20 años, nació en Clonbullogue (República de Irlanda) y este año tendrá su segunda estadía en la Fórmula 2 con el team de Rodin Motorsport, en una categoría con apellidos interesantes como el argentino Nicolás Varrone o el paraguayo Joshua Durksen. El irlandés peleará en la Fórmula 2 contra otros corredores de la Academia de Pilotos Alpine como el indio Kush Maini (correrá ART Grand Prix) y el italiano Gabriele Mini (será parte de MP Motorsport).

“Nos complace dar la bienvenida a Alex a Alpine como miembro de nuestra Academia. Sus actuaciones en la Fórmula 2 y también en las sesiones de entrenamientos libres de Fórmula 1 del año pasado fueron impresionantes, y está claro que es un joven piloto con mucho talento y una velocidad pura y natural”, expresó Flavio Briatore en su presentación. La referencia está vinculada a que Dunne sorprendió al mundo en su debut al mando de un F1 durante la práctica libre 1 del Gran Premio de Austria 2025 al mando de un McLaren: finalizó cuarto, a solo 0,069 segundos de Oscar Piastri, uno de los aspirantes al título.

“Contamos con un grupo de pilotos con mucho talento en la Fórmula 2, como Gabriele Mini y Kush Maini. Estamos deseando ver a los tres competir en la Fórmula 2 de la FIA en 2026, donde el objetivo es muy claro: ganar el Campeonato de Pilotos”, le puso como objetivo Briatore.

Su estilo agresivo y osado le dieron un nombre en el segundo escalafón rumbo a la Máxima, pero también se hizo conocido por quedar envuelto en una particular novela. Tras aparecer por segunda vez en un McLaren durante la FP1 del Gran Premio de Italia (quedó 15° a casi medio segundo de Norris), anunció su salida de programa de desarrollo de pilotos de la escudería campeona del mundo.

En ese marco, y mientras Red Bull Racing iniciaba un profundo proceso de reestructuración con las salidas de Christian Horner y Helmut Marko, se difundió que Dunne tenía todo cerrado para unirse a la poderosa Academia de pilotos de la escudería del energizante.

Se especuló con su posible llegada a Red Bull como tercer corredor, especialmente después de que el asesor Helmut Marko lo describiera como “muy parecido a un piloto de Red Bull”. Finalmente, el director del equipo, Laurent Mekies, descartó su incorporación, y la estructura de Milton Keynes optó por poner a Arvid Lindblad en Racing Bulls. Incluso, las especulaciones indican que la salida del histórico asesor estaría relacionada con la contratación de Dunne, quien habría firmado un contrato por pedido del austriaco de 82 años, a pesar de la negativa del resto de la directiva.

Cuando ya su arribo a Alpine sonaba allanado, Dunne dio una nota en su país y explicó por qué optó por marcharse de McLaren: “Para mí, hay un objetivo y un plan establecido y es ser piloto de Fórmula Uno. De las opciones que sabía que tenía, la decisión que tomamos era la que teníamos que tomar para estar en la F1. Pienso que, de cara al futuro, estaremos en un buen lugar”.

Alex Dunne dejó la Academia de Pilotos de McLaren de forma sorpresiva (Foto: @alexdunneracing)

Al fin de cuentas, Dunne ahora será parte de Alpine a horas de primer Gran Premio de la F2: “Estoy muy contento de unirme a la Alpine Academy y dar este nuevo paso en mi carrera como piloto. Estoy muy agradecido por la confianza que el equipo ha depositado en mí para representar al equipo y a la marca en el escenario mundial de la FIA Fórmula 2, que ha demostrado ser el lugar perfecto para que los jóvenes pilotos progresen hacia puestos profesionales en el mundo del automovilismo”.

“Naturalmente, tras una temporada competitiva en 2025, el objetivo de este año es luchar por el Campeonato de Pilotos. El año pasado fue una gran experiencia en muchos aspectos. Aprendí mucho, gané mucho, tuve algunos retos por el camino, pero todo ello me ha convertido en un mejor piloto, en una mejor persona, y mi objetivo es darlo todo por Alpine y hacer lo mejor posible como piloto de la Alpine Academy. Sería estupendo recompensar al equipo por su confianza con victorias y podios, y estoy deseando trabajar con todos en esta nueva etapa de mi carrera”, agregó.

La temporada de F2 comenzará este fin de semana también en el Gran Premio de Australia como telonera de la F1. El irlandés se inició en las citas de karting de su país antes de competir a nivel continental en Europa y luego a nivel mundial. Ganó la WSK Champions Cup 2019 en la categoría OK-J y, ya en monoplazas, se quedó con el Campeonato Británico de F4 de 2022 tras conquistar 11 carreras y terminó segundo en el Campeonato Italiano de F4 ese mismo año.

Luego de ser subcampeón en el Campeonato GB3 de 2023, Alex dio el salto a la escalera de la Máxima para debutar en 2024 en la Fórmula 3 para MP Motorsport. Si bien quedó 14°, a 30 puntos de su compañero alemán Tim Tramnitz, dió el salto a la F2 al año siguiente donde mostró sus credenciales: finalizó 5° con Rodin Motorsport, con dos victorias, dos poles y ocho podios en total.