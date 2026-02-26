Quiénes serán los pilotos de reserva de los equipos de Fórmula 1 en la temporada 2026: los corredores alternativos de Alpine

Paul Aron, junto a Kush Maini, será piloto de reserva de Alpine (REUTERS/Jeenah Moon)

Tras la finalización de los ensayos de pretemporada en Baréin, la temporada 2026 de la Fórmula 1 iniciará oficialmente el próximo 8 de marzo con el Gran Premio de Australia. En la antesala del arranque en Melbourne, la Máxima informó cómo está el panorama del mapa de pilotos respecto a los reservas de las once escuderías. Las características de los participantes escogidos por los equipos varían con experimentados corredores a rookies que anhelan su primera oportunidad en la categoría.

En el caso de Alpine, que tiene al argentino Franco Colapinto y Pierre Gasly como titulares, tendrá dos jóvenes pilotos como reserva. Paul Aron se posicionó como la primera opción de alternativa en los últimos meses. El estonio ya tuvo experiencia en entrenamientos libres tanto con el team con sede en Enstone como con Sauber (hoy Audi). Además, en 2024 quedó en el podio de la Fórmula 2. El indio Kush Maini completa la alineación: se integró como piloto de pruebas y reserva en 2025 y participa activamente en simulador, además de prepararse para su cuarta temporada en F2 con ART Grand Prix.

El piloto de reserva en la F1 desempeña un papel crucial dentro de los equipos, más allá de la posibilidad de reemplazar a un titular en caso de lesión o enfermedad para una carrera. Las escuderías deben contar con un corredor alternativo en cada ronda en caso de que los titulares no puedan competir. El rol también está enfocado esencialmente en el desarrollo del auto y la preparación estratégica, algo que abarca múltiples responsabilidades que son clave para el rendimiento del equipo en cada carrera.

En Red Bull, la escudería confió la posición de reserva a Yuki Tsunoda, luego de que en la campaña 2025 el japonés obtuviera tan solo 33 puntos y fuera reemplazado por Isack Hadjar. El piloto de 25 años, que también servirá como reserva de Racing Bulls -que además tiene a Ayumu Iwasa como alternativa-, es uno de los cinco pilotos en la lista de reservas que compitió previamente como titular.

Por su parte, Ferrari eligió nuevamente a Antonio Giovinazzi, quien posee experiencia en la F1 tras competir para Alfa Romeo entre 2019 y 2021. El italiano combina su función como piloto de reserva con su participación en el Campeonato Mundial de Resistencia, representando a Ferrari AF Corse.

La escudería McLaren apostó por Leonardo Fornaroli, último campeón de Fórmula 2, quien se unió al Programa de Desarrollo tras conquistar los títulos de F3 y F2 en campañas consecutivas. A su lado, Pato O’Ward —quien acumula múltiples victorias y podios en IndyCar desde 2020— cumplirá su tercera temporada en el puesto, priorizando su calendario en la serie estadounidense y colaborando con el equipo de la Máxima en fechas selectas.

En Mercedes, Frederik Vesti ocupa el rol de único piloto de reserva tras integrar el equipo júnior desde 2021 y participar en varias sesiones de entrenamientos y pruebas postemporada en Abu Dabi. El paraguayo Joshua Duerksen se unió en las últimas semanas para ser piloto de desarrollo.

Williams también sumó juventud con Lucas Browning, ascendido tras su buen desempeño en la Fórmula 2 y proveniente de la Academia de Pilotos del equipo con sede en Grove. El británico aportará datos técnicos para Alex Albon y Carlos Sainz y a la vez competirá en el Campeonato Japonés de Súper Fórmula, donde protagonizó un brutal accidente durante unos ensayos.

En Aston Martin, la vacante que dejó Felipe Drugovich, quien correrá en la Fórmula E, fue ocupada por el estadounidense Jak Crawford. Junto a él estará Stoffel Vandoorne, conocido por sus puntos conseguidos en el GP de Baréin de 2016, su consagración en la Fórmula E en la temporada 2021-22 y por su experiencia como piloto reserva en varios equipos, incluido Mercedes, Racing Point y McLaren.

Haas incorporó a Jack Doohan, que tras su etapa como reserva en Alpine y una breve titularidad en 2025 (sustituido tras seis carreras por Franco Colapinto), fue contratado por el equipo estadounidense para ser suplente. Lo acompaña Ryo Hirakawa, veterano de 31 años con historial en carreras de resistencia como las 24 Horas de Le Mans y el WEC, y con experiencia en pruebas con McLaren y Alpine.

El nuevo equipo Audi, que debutará en 2026 tras adquirir Sauber, aún no anunció quién ocupará la plaza de piloto de reserva. No obstante, confirmó a Freddie Slater, de 17 años, como el primer integrante de su Programa de Desarrollo de Pilotos, iniciativa a la que se sumó la piloto de F1 Academy, Emma Felbermayr.

Por último, Cadillac eligió a Zhou Guanyu como su principal hombre de reserva. El piloto chino, que acumuló 16 puntos en su paso por Sauber durante tres temporadas y que también ejerció estas funciones en Ferrari, se reunirá con Valtteri Bottas, regreso que marcará la incursión de Cadillac como el undécimo equipo en la grilla de 2026.

LA GRILLA DE PILOTOS PARA LA TEMPORADA 2026 DE LA FÓRMULA 1 Y LOS RESERVAS

McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri (titulares) / Pato O’Ward y Leonardo Fornaroli (reservas)

Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar (titulares) / Yuki Tsunoda (reserva)

Mercedes: George Russell y Andrea Kimi Antonelli (titulares) / Frederik Vesti (reserva)

Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton (titulares) / Antonio Giovinazzi (reserva)

Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto (titulares) / Paul Aron y Kush Maini (reservas)

Williams: Alex Albon y Carlos Sainz (titulares) / Luke Browning (reserva)

Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad (titulares) / Yuki Tsunoda y Ayumu Iwasa (reservas)

Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll (titulares) / Jak Crawford y Stoffel Vandoorne (reservas)

Haas: Oliver Bearman y Esteban Ocon (titulares) / Ryo Hirakawa y Jack Doohan (reservas)

Audi: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto (titulares)

Cadillac: Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas (titulares) / Zhou Guanyu (reserva) y Colton Herta (piloto de pruebas)

