El informe de la Fórmula 1 que ubica a Alpine como el más fuerte en la pelea por ser “el mejor del resto”: sus dos rivales principales

Alpine estaría dentro de la pelea por los puntos en las primeras carreras de la temporada 2026 (Prensa Alpine F1 Team)

Las expectativas que rodean a Alpine de cara a la nueva temporada de la Fórmula 1 son altas. El equipo francés, que tiene a Franco Colapinto y Pierre Gasly como sus pilotos titulares, volcó todos sus esfuerzos en el desarrollo del monoplaza del 2026. La escudería completó un fuerte programa durante las pruebas de pretemporada y su rendimiento lo ubicó como uno de los candidatos a ser “el mejor del resto”, únicamente por debajo de las cuatro potencias de la categoría (Ferrari, Mercedes, Red Bull y McLaren).

La página oficial de la F1 realizó un extenso informe preguntándose “¿qué equipos están en la mezcla para ser los mejores del resto en 2026?” y ubicó al team con sede en Enstone como el “más fuerte al frente del mediocampo”. El artículo, que lleva la firma del corresponsal especializado Lawrence Barretto, hizo hincapié en que los rivales directos para sumar puntos serían Haas y Racing Bulls. Todo esto está en base a las sensaciones que dejaron los equipos en los ensayos previos al arranque oficial el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.

“El equipo de Enstone ha recibido la última versión del motor Mercedes, al igual que todos los clientes de las Flechas Plateadas para Melbourne. Haas le sigue de cerca y Racing Bulls podría no estar tan lejos, lo que significa que podría haber una lucha muy reñida por entrar en la Q3 y luchar por los puntos entre el trío en las primeras carreras”, menciona la Máxima.

La Fórmula 1 ubicó a Alpine como el equipo "más fuerte" de la mitad de tabla (Prensa Alpine F1 Team)

El análisis de la F1 pone en evidencia el “riesgo enorme” que asumió Alpine al dejar de lado el desarrollo de su monoplaza del 2025 para centrarse en la nueva era técnica. “Fue una apuesta bastante grande dado que terminar último en el Campeonato de Equipos significa la menor cantidad de dinero en premios, mientras que el dolor de estar fuera de ritmo es difícil de asimilar mentalmente”, resaltó Barreto.

Aunque la decisión más importante que se tomó en Enstone, según el informe de la F1, se centró en cerrar su división de motores para tener a Mercedes como proveedor, algo que “representa un paso gigante para Alpine”.

“En el lado de la unidad de potencia hay una clara aceptación de que Alpine está en una posición mucho mejor. Era bien sabido que el motor Renault tenía menos potencia que sus rivales en el último ciclo reglamentario, con un déficit que se creía que era de varias décimas de segundo en ciertos circuitos del calendario”, señalan.

Más allá de que la F1 puntualizó en que hay “optimismo” dentro de Alpine, Steve Nielsen, director general del equipo, intentó ser cauto con las expectativas. “Tenemos un paquete razonable y una buena base sobre la que trabajar, al menos para las primeras carreras de la temporada. En Australia, el sábado por la tarde, sabremos realmente dónde nos encontramos en el orden competitivo”, reconoció en sus últimas declaraciones en los test de Baréin.

Por su parte, en una rueda de prensa de la FIA, Franco Colapinto mencionó: “En cuanto al rendimiento, es difícil decirlo. Creo que hay cuatro equipos bastante por delante y luego está el resto de los equipos, donde también estamos todos muy apretados entre nosotros. Tendremos que esperar y ver en la primera carrera dónde estamos realmente”.

Haas fue una de las grandes sorpresas de la pretemporada y podría meterse en la pelea por ser el "mejor del resto" (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Ayao Komatsu, team principal de Haas, habló del presente de su equipo y señaló que hay un claro pelotón del medio para las primeras carreras. “Es muy difícil ser preciso, pero creo que al menos estamos en la pelea de la zona media, luchando contra Alpine, Racing Bulls y Audi. Esto es realmente alentador porque el año pasado no pudimos mantener el ritmo”, comentó en diálogo con la F1.

Uno de los ítems en los que Alpine logró destacarse fue en el ritmo a una sola vuelta. Más allá de que eran ensayos de pretemporada y no se sabe a ciencia cierta si las escuderías estaban rodando a su máxima potencia, el monoplaza francés A526 fue el que marcó el tiempo más rápido por fuera de las cuatro potencias. En el último día de los test, Gasly consiguió frenar el cronómetro en 1:33.421, mientras que Colapinto hizo lo propio un día atrás con un registro de 1:33.818.

Los únicos participantes que lograron meterse entre ellos fueron Oliver Bearman de Haas (1:33.457) y Gabriel Bortoleto de Audi (1:33.755), ambas marcas conseguidas en la última tanda de actividad en pista. El tiempo más rápido de todas las pruebas en Baréin fue registrado por Charles Leclerc de Ferrari (1:31.992).

Racing Bulls mostró un firme rendimiento durante sus pruebas con ritmo de carrera y podría meterse en la lucha del pelotón del medio (@F1)

“Si bien los tiempos en las pruebas son notoriamente difíciles de interpretar, es evidente que Alpine está en mejor forma que el año pasado y parece estar en una reñida lucha en la parte alta de la zona media”, remarcó la nota periodística de la F1.

A pesar de que Alpine se llevó grandes elogios, la Máxima hizo foco en que “Haas representa una gran amenaza”. En el análisis, destacaron que la escudería estadounidense “ha sido prácticamente infalible” durante las pruebas de pretemporada y que se recuperaron rápidamente cuando surgieron problemas. “Al igual que sus rivales, no quieren adelantarse, pero sienten que estarán en el centro de la lucha por la zona media desde el principio”, aseguran.

El otro contendiente que se podría meter en la pelea es Racing Bulls, que tiene a su dupla de pilotos conformada por Liam Lawson y el rookie Arvid Lindblad. “Su ritmo final es una incógnita, pero su ritmo de carrera según nuestros datos está en el mismo nivel que el de Haas y Alpine, lo que sugiere que no pueden ser descartados en esa pelea en Melbourne”, completó el informe de la F1.

Con este panorama de paridad en la grilla, la temporada 2026 comenzará el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia. La carrera principal está pactada para iniciar a las 01:00 (hora argentina).