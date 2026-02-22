El ranking de la F1 con los mejores y peores equipos tras los test de pretemporada: qué posición ocupa Alpine

Franco Colapinto en la pretemporada en Bahréin. Alpine pegó un salto de calidad (REUTERS/Hamad I Mohammed)

En dos semanas comenzará la temporada de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia (6-8 de marzo) y luego de los ensayos de pretemporada hay un panorama inicial. Un conocido medio especializado europeo hizo un análisis de cada escudería y armó un ranking en el que ubicó por orden a las once escuderías tomando como objeto de estudio lo que ocurrió en Barcelona y Bahréin.

Alpine figura como uno de los equipos más sólidos del bloque intermedio, ascendiendo varias posiciones respecto al año anterior. Esta mejora se vincula directamente con la decisión corporativa de frenar el desarrollo del coche 2025 y volcar todos los recursos hacia el nuevo monoplaza bajo las regulaciones de 2026. El programa de pruebas evidenció avances netos en la tracción y una notable estabilidad, tanto en tandas cortas como largas, permitiendo posicionarse como el tercer mejor conjunto con motorización Mercedes, por delante de Williams, según el informe del medio especializado The Race.

Los datos recogidos en Bahréin confirman que Alpine se mantiene firme en la zona media y es candidato a liderarla, resultado fundamental para la escudería ante el protagonismo del piloto argentino Franco Colapinto, figura de especial interés para el público local. Si bien el subviraje en el tren delantero limita todavía el potencial, las expectativas de progresión en las primeras carreras son altas, según las tendencias observadas en las prácticas.

George Russell en acción sobre su Mercedes. El equipo alemán se muestra como favorito en la previa (REUTERS/Hamad I Mohammed)

En tanto que Mercedes emerge como el favorito inequívoco de la parrilla de F1 para la temporada 2026 tras las pruebas de pretemporada, donde el equipo acumuló la mayor cantidad de vueltas entre todos los competidores. Más allá de algunos contratiempos, como un cambio necesario en el grupo constructor de motores debido a una pérdida de presión neumática en la jornada final, el ritmo y la fiabilidad demostrada colocan a la escudería alemana en una posición dominante en la previa del GP de Australia el 8 de marzo.

El análisis del desempeño en Bahréin refleja que, pese a que la vuelta más rápida de Mercedes quedó a ocho décimas de Ferrari, la opinión generalizada en el paddock es que llegarán como líderes a Albert Park. El equipo no solo mostró capacidad de reacción ante problemas iniciales con las reducciones de marcha, sino que también logró acortar la brecha de despliegue energético frente a Red Bull, según reconoció George Russell.

Un dato clave que refuerza esta posición de privilegio es la distancia en el kilometraje acumulado, la confiabilidad y el rendimiento consistente, factores imprescindibles ante la exigencia técnica que impondrán los nuevos reglamentos de la categoría para 2026. Aunque persiste cierta cautela sobre el desafío extra que representa el circuito de Albert Park, el balance global otorga a Mercedes el liderazgo técnico y estratégico en el arranque del campeonato.

El nuevo Aston Martin no respondió como se esperaba

La situación de Aston Martin es la más preocupante tras las pruebas de pretemporada. El conjunto británico terminó las jornadas con grandes interrogantes sobre fiabilidad y preparación, mostrándose como el equipo que menos logró avanzar en la adaptación a los nuevos requerimientos técnicos que regirán desde 2026.

Como explicó su director de pista, Mike Krack, “Aston Martin simplemente no ha podido completar todas las tareas habituales típicas de las pruebas de invierno”. Esta limitación se tradujo en un déficit en la gestión energética y fallas reiteradas en el motor Honda, lo que impidió desarrollar soluciones sobre la marcha.

Los resultados en pista reflejan una confiabilidad en entredicho y uno de los paquetes mecánicos menos competitivos. A pesar de ello, existe cierto optimismo respecto a la capacidad de recuperación: el equipo no parece disponer del coche más lento de la parrilla, lo que abre posibilidades para una mejora significativa entre las pruebas y la fecha inaugural de la temporada.

Honda, se comprometió a llevar un impulsor con mejoras para Australia. No obstante, Aston Martin se enfrenta a la urgencia de superar un aprendizaje rezagado respecto a la gestión de energía, elemento central en el nuevo orden técnico de la Fórmula 1. El sedimento que deja esta pretemporada, sin embargo, ubica a la escudería en el último lugar del ranking, ante la falta de rodaje efectivo y preparación frente a sus rivales.

EL RANKING DE LAS ESCUDERÍAS TRAS LA PRETEMPORADA:

1. Mercedes

2. Ferrari

3. McLaren

4. Red Bull

5 Haas

6. Alpine

7. Racing Bulls

8. Audi

9. Williams

10. Cadillac

11. Aston Martin