Deportes

El ranking de la F1 con los mejores y peores equipos tras los test de pretemporada: qué posición ocupa Alpine

La escudería de Franco Colapinto mostró un salto de calidad y quedó bien ubicado de cara al Gran Premio de Australia

Guardar
Franco Colapinto en la pretemporada
Franco Colapinto en la pretemporada en Bahréin. Alpine pegó un salto de calidad (REUTERS/Hamad I Mohammed)

En dos semanas comenzará la temporada de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia (6-8 de marzo) y luego de los ensayos de pretemporada hay un panorama inicial. Un conocido medio especializado europeo hizo un análisis de cada escudería y armó un ranking en el que ubicó por orden a las once escuderías tomando como objeto de estudio lo que ocurrió en Barcelona y Bahréin.

Alpine figura como uno de los equipos más sólidos del bloque intermedio, ascendiendo varias posiciones respecto al año anterior. Esta mejora se vincula directamente con la decisión corporativa de frenar el desarrollo del coche 2025 y volcar todos los recursos hacia el nuevo monoplaza bajo las regulaciones de 2026. El programa de pruebas evidenció avances netos en la tracción y una notable estabilidad, tanto en tandas cortas como largas, permitiendo posicionarse como el tercer mejor conjunto con motorización Mercedes, por delante de Williams, según el informe del medio especializado The Race.

Los datos recogidos en Bahréin confirman que Alpine se mantiene firme en la zona media y es candidato a liderarla, resultado fundamental para la escudería ante el protagonismo del piloto argentino Franco Colapinto, figura de especial interés para el público local. Si bien el subviraje en el tren delantero limita todavía el potencial, las expectativas de progresión en las primeras carreras son altas, según las tendencias observadas en las prácticas.

George Russell en acción sobre
George Russell en acción sobre su Mercedes. El equipo alemán se muestra como favorito en la previa (REUTERS/Hamad I Mohammed)

En tanto que Mercedes emerge como el favorito inequívoco de la parrilla de F1 para la temporada 2026 tras las pruebas de pretemporada, donde el equipo acumuló la mayor cantidad de vueltas entre todos los competidores. Más allá de algunos contratiempos, como un cambio necesario en el grupo constructor de motores debido a una pérdida de presión neumática en la jornada final, el ritmo y la fiabilidad demostrada colocan a la escudería alemana en una posición dominante en la previa del GP de Australia el 8 de marzo.

El análisis del desempeño en Bahréin refleja que, pese a que la vuelta más rápida de Mercedes quedó a ocho décimas de Ferrari, la opinión generalizada en el paddock es que llegarán como líderes a Albert Park. El equipo no solo mostró capacidad de reacción ante problemas iniciales con las reducciones de marcha, sino que también logró acortar la brecha de despliegue energético frente a Red Bull, según reconoció George Russell.

Un dato clave que refuerza esta posición de privilegio es la distancia en el kilometraje acumulado, la confiabilidad y el rendimiento consistente, factores imprescindibles ante la exigencia técnica que impondrán los nuevos reglamentos de la categoría para 2026. Aunque persiste cierta cautela sobre el desafío extra que representa el circuito de Albert Park, el balance global otorga a Mercedes el liderazgo técnico y estratégico en el arranque del campeonato.

El nuevo Aston Martin no
El nuevo Aston Martin no respondió como se esperaba

La situación de Aston Martin es la más preocupante tras las pruebas de pretemporada. El conjunto británico terminó las jornadas con grandes interrogantes sobre fiabilidad y preparación, mostrándose como el equipo que menos logró avanzar en la adaptación a los nuevos requerimientos técnicos que regirán desde 2026.

Como explicó su director de pista, Mike Krack, “Aston Martin simplemente no ha podido completar todas las tareas habituales típicas de las pruebas de invierno”. Esta limitación se tradujo en un déficit en la gestión energética y fallas reiteradas en el motor Honda, lo que impidió desarrollar soluciones sobre la marcha.

Los resultados en pista reflejan una confiabilidad en entredicho y uno de los paquetes mecánicos menos competitivos. A pesar de ello, existe cierto optimismo respecto a la capacidad de recuperación: el equipo no parece disponer del coche más lento de la parrilla, lo que abre posibilidades para una mejora significativa entre las pruebas y la fecha inaugural de la temporada.

Honda, se comprometió a llevar un impulsor con mejoras para Australia. No obstante, Aston Martin se enfrenta a la urgencia de superar un aprendizaje rezagado respecto a la gestión de energía, elemento central en el nuevo orden técnico de la Fórmula 1. El sedimento que deja esta pretemporada, sin embargo, ubica a la escudería en el último lugar del ranking, ante la falta de rodaje efectivo y preparación frente a sus rivales.

EL RANKING DE LAS ESCUDERÍAS TRAS LA PRETEMPORADA:

1. Mercedes

2. Ferrari

3. McLaren

4. Red Bull

5 Haas

6. Alpine

7. Racing Bulls

8. Audi

9. Williams

10. Cadillac

11. Aston Martin

Temas Relacionados

deportes-internacionalFórmula 1MercedesFranco ColapintoF1AlpineFerrariMcLarenRed Bull

Últimas Noticias

La pelea que dio que hablar en la NBA entre el hijo de una leyenda y un rival: “Me golpeó desde un lugar donde no podía verlo”

Scotty Pippen Jr habló del episodio que protagonizo con Myron Gardner en el duelo entre Grizzlies y Heat

La pelea que dio que

La trágica historia de amor y muerte que sacudió a los Juegos Olímpicos de Invierno: “Siempre serás mi sol”

El italiano Federico Tomasoni ganó una medalla y se la dedicó a su ex pareja Matilde Lorenzi, quien falleció en un misterioso accidente mientras entrenaba en Italia

La trágica historia de amor

El drama que vivió un piloto de Fórmula 1: su auto se prendió fuego durante una exhibición

El japonés Yuki Tsunoda tuvo que salir rápidamente de un viejo monoplaza Red Bull en medio de un show en la ciudad de San Francisco

El drama que vivió un

La furia de Messi contra el árbitro tras la dura derrota del Inter Miami en el estreno de la MLS

El número 10 de Las Garzas mostró todo su enojo contra el juez luego del 3-0 en contra ante LAFC. Luis Suárez lo contuvo en el ingreso a los vestuarios

La furia de Messi contra

Paola Suárez inició su ciclo como capitana argentina en la Billie Jean King Cup: “Es un desafío enorme”

La ex número 1 del mundo en dobles encabezó su primera jornada oficial en el Club Náutico Hacoaj, donde compartió cancha con las jugadoras. “Hay muchas ganas y mucho potencial”, evaluó en una entrevista con Infobae

Paola Suárez inició su ciclo
DEPORTES
La pelea que dio que

La pelea que dio que hablar en la NBA entre el hijo de una leyenda y un rival: “Me golpeó desde un lugar donde no podía verlo”

La trágica historia de amor y muerte que sacudió a los Juegos Olímpicos de Invierno: “Siempre serás mi sol”

El drama que vivió un piloto de Fórmula 1: su auto se prendió fuego durante una exhibición

La furia de Messi contra el árbitro tras la dura derrota del Inter Miami en el estreno de la MLS

Paola Suárez inició su ciclo como capitana argentina en la Billie Jean King Cup: “Es un desafío enorme”

TELESHOW
Mirtha Legrand contó su secreto

Mirtha Legrand contó su secreto para llegar a los 99 años con buena salud: “Soy entusiasta”

De la infancia creativa al escenario, el vínculo de Minerva y Alfredo Casero: “Está conociéndome como adulta, mujer y cantante”

El rotundo cambio de Ginette Reynal que rompió con el perfeccionismo de las redes: “La persona real detrás del perfil”

La fuerte decisión que tomó Tiago PZK de cara a su futuro en la música: “Mi sufrimiento nunca me lo sanó la fama”

Jimena Monteverde se emocionó hasta las lágrimas al reencontrarse con Mirtha Legrand al aire: cuál será el futuro de la cocinera

INFOBAE AMÉRICA

A pocos días de su

A pocos días de su viaje para reunirse con Trump, Lula aseguró que Brasil no quiere una “nueva Guerra Fría”

Segregación escolar en Panamá: el Museo del Canal reconstruye la memoria afrocaribeña excluida del relato oficial

La argentina Valentina Carrasco regresa a la ópera de París

El papa León XIV dijo que “la paz en Ucrania no puede posponerse” y volvió a pedir un alto el fuego inmediato

EEUU alertó que Irán podría estar a una semana de enriquecer uranio para armas nucleares: “Es muy peligroso”