Franco Colapinto se mostró optimista para la nueva temporada de la F1 y puntualizó en dónde se ubicará Alpine respecto a sus rivales

Franco Colapinto participó por primera vez en su carrera de una pretemporada completa de la Fórmula 1. El argentino de Alpine registró más de 350 vueltas en los ensayos de Baréin, algo fundamental para su adaptación a la nueva era técnica de la categoría. El pilarense formó parte de la conferencia de prensa del día viernes y, además de hacer hincapié en su trabajo, se refirió a las fuerzas de todos los equipos y dónde se ubica la escudería francesa respecto a sus rivales.

“En cuanto al rendimiento, es difícil decirlo. Creo que hay cuatro equipos bastante por delante y luego está el resto de los equipos, donde también estamos todos muy apretados entre nosotros. Y tendremos que esperar y ver en la primera carrera dónde estamos realmente”, comentó Colapinto respecto a la paridad en la grilla, según difundió el portal especializado Motorsport.

El argentino profundizó en el trabajo de Alpine durante los ensayos de pretemporada y puntualizó en que completaron un excelente trabajo para aumentar el optimismo dentro del equipo: “Creo que todavía estamos aprendiendo mucho del auto, del motor y de la unidad de potencia. Es todo diferente al año pasado. Así que es muy pronto para decirlo, pero por el momento vamos bien, estamos completando todos los elementos de prueba que planeamos. Va maso menos como queríamos. Así que en este momento va bien y sin problemas. Ahora está casi terminado acá, casi listos para Australia”.

Franco Colapinto registró 352 vueltas en los ensayos de pretemporada de Baréin (Prensa Alpine F1 Team)

En esta misma línea, Colapinto se mostró confiado respecto a la nueva temporada y dejó entrever que las sensaciones son notablemente mejores a los del 2025. “Se siente diferente al año pasado, pero creo que el progreso es notorio. De un día a otro las cosas cambian y el auto es más rápido, se siente mejor. De nuevo, creo que en algunas carreras nos sentiremos aún mejor que ahora y empezaremos a estar más acostumbrados, más cómodos y especialmente más rápidos. Creo que es muy pronto para comparar respecto al año pasado, pero definitivamente hay mejoras”, describió.

Durante las pruebas privadas en Barcelona, el piloto argentino ya había acumulado 549 kilómetros, y la actividad en Sakhir le permitió alcanzar un total de 2.452 kilómetros recorridos entre ambos circuitos al sumar 352 giros en las dos semanas de pretemporada.

Cuando fue consultado en conferencia de prensa sobre la importancia de su participación en una pretemporada, resaltó que fue trascendental para su actualidad en la F1: “Sí, realmente ayudó. Creo que llegar a la primera carrera con todo este kilometraje es muy útil. Al menos estoy mucho más cerca de lo que los otros chicos han estado aprendiendo. Creo que ya es como haber disputado ocho carreras en términos de kilometraje. Así que ayuda mucho. Y eso es algo que me faltó el año pasado y el anterior. Así que es un gran paso”.

Colapinto participó por primera vez de una pretemporada en la Fórmula 1 (REUTERS/Hamad I Mohammed)

“La adaptación será una de las claves en esta primera parte de la temporada. Cambiar de circuito en circuito, todo cambia: la forma de manejar, el despliegue de la energía. También necesitaremos aprender mucho en el simulador antes de que llegue la carrera”, comentó Colapinto respecto a las nuevas características de los monoplazas.

En esta misma línea, sobre la conducción del vehículo, sumó: “Se siente diferente, por supuesto, al año pasado. Pero creo que el progreso es muy pronunciado. Y de un día para otro, las cosas cambian y el coche se vuelve más rápido y se siente mejor”.

Una vez finalizados los ensayos en Baréin, que tuvieron a Pierre Gasly rodando con Alpine durante toda la jornada del viernes, la temporada 2026 de la Fórmula 1 iniciará de manera oficial con el Gran Premio de Australia. La actividad en Melbourne comenzará con las primeras prácticas libres el viernes 5 de marzo a las 22:30 (hora de Argentina). La carrera principal está pautada para el domingo 8 de marzo desde la 1:00 de la mañana.