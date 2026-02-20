El jefe de Alpine elogió el trabajo de Colapinto y Gasly en la pretemporada, pero dejó una advertencia para el debut de la Fórmula 1

El director general de Alpine, Steve Nielsen, se refirió al programa de trabajo en la pretemporada de Fórmula 1

Steve Nielsen, director general de Alpine, expresó su satisfacción por el desempeño de Pierre Gasly y Franco Colapinto tras el cierre de la pretemporada de la Fórmula 1 en Baréin.

“Con más de 1000 vueltas completadas en tres circuitos diferentes, hoy finalizan nuestros preparativos de pretemporada. Estos últimos meses han sido muy singulares en términos de la Fórmula 1 moderna, con los coches en pista ya en enero y muchos hitos clave alcanzados semanas, si no meses, antes de lo que habíamos experimentado en los últimos años”, señaló en declaraciones que replicó la prensa oficial de Alpine tras la última jornada de entrenamiento en el Circuito Internacional de Baréin.

Uno de los máximos directivos del equipo elogió las tareas que llevaron a cabo el argentino y el francés en Baréin, Barcelona y Silverstone: “En este momento estamos satisfechos con nuestros esfuerzos de las últimas semanas. Tenemos un paquete razonable y una buena base sobre la que trabajar, al menos para las primeras carreras de la temporada. Pierre y Franco han hecho un gran trabajo ejecutando los planes de carrera y proporcionándonos muchos datos para evaluar, así que hay que felicitarles por sus continuos esfuerzos”.

“Ambos están emocionados por volver a competir, al igual que yo y todo el equipo, y nos dirigiremos a Melbourne dispuestos a darlo todo y empezar”, advirtió ya rumbo al debut oficial. El campeonato iniciará en Australia con actividades desde el viernes 5 de marzo y carrera principal el domingo 8. Durante los ensayos en Baréin, Gasly consiguió su vuelta más rápida en 1:33.421, mientras Colapinto registró un 1:33.818 el jueves. La diferencia entre ambos fue de solo 0,397 segundos, una cifra que refleja la paridad interna y el progreso constante del monoplaza en Sakhir.

Según Nielsen, las tareas de preparación llevaron al equipo a superar numerosos retos bajo plazos ajustados. Subrayó que la “carrera por el desarrollo” es constante y anticipó que la competitividad seguirá siendo un desafío a lo largo de la temporada. “Esta semana en Baréin nos hemos centrado realmente en llevar el coche cada vez más lejos en una serie de condiciones, a medida que nos acercamos a volver a competir. Solo entonces, en Australia, el sábado por la tarde, sabremos realmente dónde nos encontramos en el orden competitivo”, reconoció.

* La mejor vuelta de Pierre Gasly durante la sesión de pretemporada del viernes

El directivo destacó la labor conjunta de los pilotos, quienes ofrecieron datos fundamentales para el desarrollo del A526 durante semanas de pruebas intensas. También puso en valor el esfuerzo colectivo de los ingenieros de Enstone y la colaboración técnica con Mercedes en Brixworth: “Estoy muy orgulloso del arduo trabajo realizado por todo el equipo de Enstone en el diseño, la creación y el desarrollo del A526, junto con nuestros nuevos compañeros de Brixworth en Mercedes. No ha sido fácil y, en ocasiones, nos hemos enfrentado a enormes retos. Esos retos no desaparecerán, ya que la carrera por el desarrollo está en marcha para llevar este paquete en la mejor dirección posible y ser competitivos”.

Gasly completó 118 vueltas el sexto día, contabilizando en total 325 giros a lo largo de las dos semanas en Baréin. Colapinto completó 352 vueltas a lo largo de la pretemporada. “Ha sido un mes muy ajetreado para nosotros, algo bastante inusual en febrero en cualquier temporada de Fórmula 1. Ya hemos tenido 10 días de pista con el A526 repartidos entre Silverstone, Barcelona y Baréin, y sin duda me siento preparado y emocionado por volver a competir”, planteó Gasly. Y agregó: “Normalmente, en esta fase de la temporada, tenemos un día y medio en el coche para prepararnos y luego nos lanzamos a la carrera. Esta vez, hemos tenido cuatro días y medio, lo cual es muy importante con un coche nuevo, ya que hay mucho que aprender y comprender”.

“Estoy satisfecho con nuestro trabajo durante el último mes y ha sido un esfuerzo increíble por parte de todo el equipo. Tenemos mucho que analizar y, sin duda, hay una serie de aspectos en los que debemos trabajar duro para encontrar mejoras. Me siento positivo, satisfecho con todo el trabajo duro que hemos realizado hasta ahora y la semana que viene pasaré dos días en Enstone con el simulador y con el equipo para prepararme para el regreso a la competición. Es un momento emocionante y estoy deseando dedicarle muchas horas antes de Australia”, señaló el francés.

* La mejor vuelta de Franco Colapinto durante la sesión del jueves en Baréin

En el cierre de los ensayos, Ferrari dominó claramente, y Alpine se posicionó como la escudería más rápida detrás de las potencias Ferrari, Mercedes, Red Bull y McLaren. Los problemas técnicos limitaron a Aston Martin, que solo dio seis vueltas en la jornada final.