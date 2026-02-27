El conmovedor discurso de Gallardo en su despedida como DT de River tras el triunfo ante Banfield: “Uno se va, pero no se va nunca”

Marcelo Gallardo tuvo su último contacto con la prensa como entrenador de River Plate en este segundo ciclo después de la buena victoria 3-1 frente a Banfield en el Monumental por la séptima fecha del Torneo Apertura, que dejó al Millonario en el quinto escalón de la Zona B con 10 puntos. El Muñeco dio un breve mensaje en la sala de conferencias del Monumental y no aceptó preguntas.

“Hola, voy a ser breve. Gracias a la gente por una noche más de amor incondicional. Retribuir todo ese cariño a veces es muy difícil, así que lo quiero transmitir desde acá. Gracias. Gracias a ustedes por el respeto que han tenido conmigo, sobre todo la mayoría que ha estado acompañándome durante tantos años en estos dos ciclos que hemos estado y algunos otros en mi época de jugador. Gracias por ese respeto”, inició su discurso en las entrañas del recinto.

A continuación, culminó su oratoria con una mirada optimista para el futuro: “A River le digo que mañana tal vez estaré buscando a mi hijo del colegio, así que no me voy a despedir, ja. Esas son las cosas que tiene este lugar mágico. Uno se va, pero no se va nunca. En ese sentido, voy a estar muy pendiente de lo que pase en este club durante el tiempo que yo esté afuera. Muchas gracias. Que tengan un buen año. Le deseo de todo el corazón al club, a este plantel y a esta dirigencia que se puedan reponer y volver a ponerse de pie para lo que viene".

El entrenador de 50 años abandonó el césped entre aplausos hacia él y silbidos a los futbolistas, que vivieron una jornada especial con los hinchas. Antes de que arranque el encuentro, se escuchó “Jugadores...”, una clara muestra de reprobación después de los malos resultados en los últimos meses.

La llegada de Gallardo al recinto incluyó un gesto de la Banda para su técnico saliente porque en su caminata rumbo al vestuario pasó al lado de diferentes gigantografías correspondientes a sus dos ciclos en el club. Ya en las tribunas, los fanáticos acompañaron con un aplauso unánime a partir de la mención de su nombre durante la lectura de la formación titular y le obsequiaron el cántico “Muñeco, Muñeco...”.

*El gesto de Marcelo Gallardo a los hinchas en el recibimiento

Ese canto se repitió en la salida de los equipos a la cancha y el destinatario de esas muestras de cariño saludó al público con un brazo levantado y el otro tocándose el pecho. También hizo el gesto de pedir disculpas a los aficionados con las manos. En el partido, Lucas Martínez Quarta y Sebastián Driussi lo respaldaron en la cancha con la anotación de los dos primeros goles y lo fueron a celebrar junto a él en el banco.

La reacción de pedir disculpas a los hinchas fue en consonancia a su discurso de despedida, que fue publicado por River Plate en redes sociales durante la noche del lunes pasado, cuando oficializó que este duelo frente a Banfield sería su adiós en el cargo: “Me invaden la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos. Simplemente, agradecer también a aquellos que realmente han creído en mí y en todo mi cuerpo técnico para representar a esta enorme institución, con lo que eso conlleva. Y tengo nada más que palabras de agradecimiento para con todos”.

La derrota 1-0 frente a Vélez en el estadio José Amalfitani anticipó el alejamiento del DT más ganador en la historia del cuadro de Núñez con 14 títulos. “No veo respuestas”, le confió a su entorno después de la última caída en Liniers. No asistió a la conferencia de prensa y se tomó unas horas para reflexionar su futuro. El lunes llegó al River Camp de Ezeiza y le transmitió su decisión al plantel y al presidente del club, Stefano Di Carlo.

*El guiño de los hinchas a Marcelo Gallardo durante el aplausómetro

Se va de River Plate después de acumular 38 victorias, 27 empates y 21 derrotas en sus 86 encuentros. No pudo quedarse con ninguno de los ocho trofeos que disputó desde su llegada en agosto de 2024 hasta finales de 2025 y dejó a la Banda en posición de playoffs en el Torneo Apertura y en 16avos de final de la Copa Argentina, después de su victoria contra Ciudad de Bolívar. Su nombre aparece en la carpeta de Vasco da Gama ante la salida de Fernando Diniz, según informó O Globo.

Se mencionaron diferentes nombres para ser el sucesor de Gallardo, entre ellos Ramón Díaz y Hernán Crespo, pero el máximo candidato es Eduardo Coudet. El Chacho tiene un pasado en el club como jugador y tiene trabajo en el Deportivo Alavés de España, pero las negociaciones para volver a la Argentina están en una instancia avanzada y el acuerdo de palabra estaría sellado. Más allá de esto, desde la directiva riverplatense insistieron en las horas previas al duelo contra el Taladro que esperarían al viernes para impulsar los trámites formales por respeto al ciclo de Gallardo.