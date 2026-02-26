El gesto de Martínez Quarta con Gallardo luego de marcarle un gol a Banfield en la despedida del técnico de River Plate

*El gol de Martínez Quarta y su abrazo con Gallardo

En un marco emotivo por la despedida de Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate, uno de los jugadores que fue promovido a Primera por el propio DT, Lucas Martínez Quarta, le ofrendó un reconocimiento tras abrir el marcador en el encuentro ante Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura en el Estadio Monumental.

Fue a los 13 minutos. Luego de un tiro libre ejecutado por Ian Subiabre, Martínez Quarta conectó de cabeza y alcanzó así su noveno tanto en 152 partidos con la camiseta del club de Núñez. De inmediato, el zaguero se fue corriendo hacia el banco de suplentes para abrazar Gallardo. Luego, repitió el gesto con el ayudante de campo, Matías Biscay.

El defensor y capitán es uno de los futbolistas más experimentados del plantel y su gesto hacia el estratega fue una señal de reconocimiento por su debut hace diez años en River Plate, antes de su paso a la Fiorentina de Italia.

Más tarde Mauro Méndez marcó la igualdad para Banfield, aunque en el segundo tiempo, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas ampliaron las ventajas para el elenco local.

El conjunto millonario viene de perder sus últimos tres partidos en el campeonato por la mínima diferencia ante Argentinos Juniors en La Paternal y Vélez en Villa Luro; y una dura goleada 4-1 con Tigre en el Monumental.

Luego de la caída ante el Fortín del pasado domingo, al otro día, un emocionado Gallardo en el River Camp, anunció que dejaba su cargo y que su último partido iba a ser este jueves ante Banfield.

El elenco riverplatense arrancó las tres primeras fechas con dos victorias y un empate, pero luego llegaron los malos resultados indicados y el conjunto tampoco dio señales de recuperación en cuanto a su juego.

El abrazo de Lucas Martínez Quarta a Marcelo Gallardo (REUTERS/Agustín Marcarían)

Como suele ocurrir en cada partido de local, unas 85.000 almas acompañaron a su equipo en el Monumental y los hinchas le brindaron su despedida al entrenador más exitoso en la historia del club.

Sobre su posible reemplazante, el que más suena es Eduardo Coudet, que está dirigiendo al Alavés de España y manifestó que “es un orgullo que me pongan en la lista de candidatos”. Sin embargo, el Chacho esgrimió que “nadie se ha comunicado conmigo ni con mi representante” y planteó estar “al margen del ruido que se ha formado”.

En tanto que Gallardo no se quedaría sin trabajo ya que suena como postulante a dirigir al Vasco Da Gama de Brasil. El club carioca intensificó su búsqueda de DT tras la reciente salida de Fernando Diniz, campeón de la Copa Libertadores con Fluminense y ex seleccionador de la Verdeamarela. Entre los candidatos principales se destaca justamente el saliente entrenador de River Plate, según informó O Globo.

River Plate ocupa la sexta posición entre 15 equipos en la Zona B. Con esta victoria parcial llega a los 10 puntos y está a 6 del líder, Independiente Rivadavia de Mendoza, que este jueves, pese a tener un hombre de más, igualó 1-1 con Racing en Avellaneda.

En la próxima fecha, River Plate visitará el mencionado elenco mendocino en el encuentro que se disputará desde las 21.30. Al unísono, Banfield recibirá a Aldosivi.