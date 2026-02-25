Patada a destiempo y topetazo: los cruces de Otamendi con Vinícius en la derrota del Benfica ante Real Madrid

La ausencia de Gianluca Prestianni sobre el césped del estadio Santiago Bernabéu no impidió que el cruce entre Real Madrid y Benfica esté marcado por el enfrentamiento entre Vinícius Júnior y un argentino porque Nicolás Otamendi registró dos jugadas puntuales que motivaron el enojo del extremo. Sin embargo, el 7 de la Casa Blanca sacó pecho sobre el terreno de juego y marcó el gol que definió la historia para la victoria 2-1 en España y el 3-1 global en los 180 minutos.

Una de las primeras quejas al árbitro Slavko Vincic sucedió a los cinco minutos del partido disputado en el estadio Santiago Bernabéu y tuvo como protagonista a Otamendi y Vini. El brasileño se asoció con Arda Güler, pisó el área y llegó a sacar un derechazo que se fue por encima del travesaño en medio de la barrida del argentino para incomodar su remate. Acto seguido, Vinícius tuvo una aparatosa caída y le reclamó al juez un penal inexistente del campeón del mundo. Finalmente, Vincic dio continuidad al juego.

Más tarde, el enfrentamiento entre ambos volvió a repetirse, pero lejos del área. Cerca de la mitad de la cancha, Nicolás Otamendi trabó una pelota con fiereza ante Vinícius Júnior, la pelota quedó larga y se estiró para mantener la posesión, pero su entrada derribó a Aurélien Tchouaméni a los cinco minutos del segundo tiempo y esa infracción fue castigada con la tarjeta amarilla.

*La amarilla mostrada a Nicolás Otamendi

Toda la eliminatoria se vio salpicada por lo que sucedió en el primer duelo acontecido en Portugal. La victoria 1-0 del Real Madrid gracias al único gol de Vinícius se vio opacada por la denuncia del extremo, quien acusó a Gianluca Prestianni de haberlo llamado “mono”. El encuentro demoró 10 minutos en reanudarse y el ex hombre de Vélez siguió en cancha porque ninguna cámara pudo comprobar el relato del brasileño debido a que Prestianni se había tapado la cara con su camiseta.

“Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie”, escribió el joven subcampeón del mundo Sub 20 con la selección argentina en su cuenta oficial de Instagram. Recibió el respaldo de su representante, Gastón Fernández, y del Benfica, pero la UEFA le aplicó una sanción provisional de una fecha y rechazó la apelación de Las Águilas. Debido a esto, no fue de la partida en la revancha de los playoffs.

Thibaut Courtois se refirió a esta situación en la conferencia de prensa previa al duelo en Madrid: “Estamos ante un gran momento para acabar con esas cosas en el fútbol. Nosotros en el vestuario sabemos lo que nos ha contado Vinícius. Tampoco quiero banalizar, yo creo que ha pasado en muchos momentos en el fútbol, no solo en el campo, también en estadios, y yo creo que hay que acabar ya con eso”.

Por lo pronto, Real Madrid deberá esperar a este viernes para conocer a su próximo rival en los octavos de final de la UEFA Champions League. Desde las 8 (hora argentina), se sortearán los emparejamientos con la posibilidad de que se pueda medir a Sporting Lisboa o Manchester City, según lo que determine el bolillero.