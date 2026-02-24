Courtois repudió los dichos de Chilavert contra Vinicius Jr. y Mbappé en medio de la acusación por racismo a Prestianni

El arquero de Real Madrid criticó al ex arquero, quien había tenido un exabrupto contra Mbappé en medio de su defensa al argentino

“Yo me solidarizo con Prestianni. Vinicius es el primero que va e insulta a todos. Uno mira la cámara donde le dice a Prestianni y le repite ‘cagón, cagón’. Y otra cosa, ¿quién se solidariza con Vinicius? Mbappé. ¿Mbappé qué puede decir? Él habla de valores y vive con un travesti, no es normal. Cada uno puede hacer de su vida lo que quiere, pero un hombre no es normal que viva con un travesti, para eso hay una mujer”.

Las declaraciones de José Luis Félix Chilavert en el medio argentino Radio Rivadavia en medio del escándalo entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior sumaron un nuevo capítulo en la jornada de este martes, ya que el arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, criticó en duros términos las afirmaciones contra dos de sus compañeros en la conferencia de prensa previa a enfrentarse a Benfica por el cruce de vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League.

El intercambio con los periodistas giró en torno a la acusación de Vini Jr. al argentino por racismo y, en la cuarta pregunta, hicieron foco en los recientes dichos de Chilavert. Courtois se mostró enterado de las palabras del ex arquero y opinó: “Sí, eso es lamentable también. Yo creo que al final no se pueden decir cosas así. Es otro tipo de insulto, y yo creo que esas cosas no caben en el mundo de hoy y ni en cualquier lugar, y menos viniendo de otro ex compañero de profesión”.

En esa entrevista, Chilavert rememoró diferentes hechos de su carrera como futbolista en Europa: “Cuando jugué en Zaragoza me gritaban ‘indio’, ‘sudaca’, ‘espalda mojada’ y yo seguía jugando... Ves el video de Vinícius corriendo a decirle al árbitro como si fuera ‘profesora, ese chico me dijo que soy un maricón o hdp’; ahí te das cuenta que se rompieron todos los moldes, por culpa de la FIFA que ha utilizado mal todo ese mensaje”.

Además, le apuntó a los brasileños: “Son los primeros racistas que existen en Sudamérica. Cuando yo estaba en actividad, lo primero que te decían era que Paraguay era una aldea de Brasil, el pueblo pobre de Brasil. Me decían de todo”.

“Ya que Vinicius lucha tanto contra el racismo y la discriminación... ¿por qué no sale en la TV brasileña a decir por qué la policía brasileña los mata a palos a los hinchas argentinos, paraguayos o uruguayos cada vez que van a Brasil? ¿El racismo y la discriminación son sólo cuando es contra él?”, cuestionó el campeón del mundo con Vélez en 1994.

Por otro lado, Thibaut Courtois dejó la puerta abierta a que no saluden a Prestianni si la UEFA levanta la suspensión provisional tras la apelación de Benfica y José Mourinho lo alinea este miércoles en la formación titular: “Bueno, es algo que no hemos hablado con los jugadores. Ya veremos lo que decidiremos como equipo”.

El arquero belga se refirió a las versiones que indican que Prestianni le dijo “maricón” a Vinicius y no “mono” como indicó el brasileño en un primer momento: “Es verdad que después del partido, por ejemplo, Aurélien (Tchouaméni, lo dijo en base a lo que alegó Prestianni) lo ha comentado, que parece el jugador hubiera dicho eso, pero para mí me parece igual de grave porque son insultos homofóbicos. Tanto racismo como homofobia, no podemos aceptar nunca y es igual de fuerte el insulto“.

“Estamos ante un gran momento para acabar con esas cosas en el fútbol. Nosotros en el vestuario sabemos lo que nos ha contado Vinícius. Tampoco quiero banalizar, yo creo que ha pasado en muchos momentos en el fútbol, no solo en el campo, también en estadios, y yo creo que hay que acabar ya con eso”, sentenció.

En este sentido, expresó si está de acuerdo con la prohibición de que los jugadores se tapen la boca para decir cualquier cosa en la cancha: “Es difícil porque a veces querés comentar algo con tu compañero y te tapás la boca para que los otros no lo puedan escuchar. Pero si es para acabar con los insultos racistas o todo tipo de insultos, para mí no hay ningún problema”.

*El momento que Vinícius acusa a Prestianni de racismo

En distinto sentido, fue consultado por las declaraciones del presidente de Benfica, Rui Costa, quien le dio un fuerte respaldo a Gianluca Prestianni apoyándose en la inexistencia de pruebas fílmicas para acusarlo de un insulto racial: “Al final es difícil. Siempre va a ser palabra contra palabra. Ellos van a creer en lo que dice su jugador y nosotros estamos al cien por ciento con Vini, porque él se ha enfrentado a muchos rivales y jamás ha dicho algo así. Entonces, como se ha tapado la boca con la camiseta, nunca podemos saber eso. Benfica va a defender a su jugador y ya está. Mucho más no podemos hacer nosotros”.

Por último, puntualizó en las declaraciones de José Mourinho, después de que el DT de Benfica deslizara que Vinícius Júnior había provocado a la afición local después de marcar el 1-0 final de la ida en Portugal: “Al final, Mourinho es Mourinho. Como entrenador, vas a defender a tu club. Lo único que a mí me decepciona un poco es haber usado el festejo. No hizo nada malo. Ha festejado como han festejado muchos rivales en nuestra casa. No podemos justificar un presunto acto de racismo con una celebración”.