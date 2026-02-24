Fuerte respaldo del presidente del Benfica a Prestianni tras la denuncia de Vinícius y la suspensión de la UEFA

El presidente del Benfica, Rui Costa, impulsó un fuerte respaldo a Gianluca Prestianni, luego de que haya sido suspendido de manera provisional por la UEFA para la revancha del playoff de la Champions League ante Real Madrid por “comportamiento discriminatorio” contra Vinícius Júnior.

Costa concedió varias declaraciones desde el aeropuerto de Lisboa antes de salir rumbo a Madrid. “No estuve en el campo para saber qué se dijo o no. Creemos en la palabra de nuestro jugador. Conocemos a los jugadores que tenemos en casa. Prestianni es todo, menos racista. Defendemos al jugador. La sentencia no se ha dictado; es solo una suspensión”, esbozó en expresiones divulgadas por los periódicos A Bola, AS y Mundo Deportivo.

Más adelante, continuó con su defensa al atacante argentino de 20 años: “Creemos en nuestro jugador. Sería el primero en señalarlo si Prestianni fuera racista. El Benfica está protegiendo a su jugador, que se ha sentido muy ofendido en los últimos días. Benfica apoyará a Prestianni. ¡No hay nada probado! ¡Prestianni no es racista, lo garantizo! No es racista y está siendo condenado por racista cuando no lo es. Por eso mismo merece nuestro apoyo. Si no, no representaría al Benfica”.

“Está claro que todos hablamos. Está claro que hubo una conversación con todos. Está claro que esta situación es incómoda para todos. Incómoda para el club e incómoda para el jugador”, analizó sobre las horas posteriores a la denuncia pública de Vinícius Júnior, quien acusó a Prestianni de haberlo llamado “mono”.

Además, se refirió al descargo que realizó el futbolista de Las Águilas en redes sociales. De hecho, se aseguró que Gianluca había brindado su testimonio ante la UEFA, donde había negado haber llamado ”mono" a Vini. Sin embargo, su representante, Gastón Fernández, negó lo informado: “No es cierto todo lo que se publicó sobre lo que dijo Gianluca Prestianni en la investigación con la UEFA”. En medio de estas versiones, el presidente de Benfica manifestó: “Prestianni hizo su defensa. Prestianni habló sobre su defensa y después se protege al jugador que está siendo atacado por todos”.

Más allá de la suspensión provisional, Gianluca Prestianni viajó con la delegación lisboeta rumbo a la capital madrileña y el club ya presentó su apelación a la UEFA tras la suspensión provisional de una fecha basada en la inexistencia de pruebas para acusarlo. Cabe remarcar que ninguna cámara de la transmisión oficial del partido captó lo que dijo porque él se había tapado la boca con su camiseta. “Tenemos el caso Prestianni en medio de todo. Presentamos este recurso porque no se ha probado nada y no hay justificación para que no se utilice”, contó Rui Costa a la prensa.

El diario AS citó una de sus frases sobre si le había incomodado a Costa que el Benfica sea tildado como un “club racista”, según escribió el periodista Jorge Muñoz en el periódico español. La respuesta del máximo dirigente incluyó una mención a Eusébio, máximo ídolo de la entidad que nació en Mozambique: “El Benfica no participó en ninguna campaña racista. ¿Hubo alguna situación que mostrara al mundo que existía racismo? ¡Todo lo contrario! Toda su historia demuestra precisamente lo contrario. Por lo tanto, el Benfica no se siente afectado por esto, y es una grave ofensa hablar de racismo en el Benfica. El Benfica nunca ha sufrido un acto de racismo, nunca ha tenido una situación que pueda juzgarse como tal. Todo lo contrario. Y no uso esta expresión porque suene bien, pero el mayor símbolo del Benfica es un jugador africano. Creo que eso lo dice todo”.

Por otro lado, se refirió a la situación de Federico Valverde, luego de que la UEFA desestimara una denuncia del Benfica contra el volante del Real Madrid por una clara agresión sin pelota sobre Samuel Dahl que no fue castigada en campo: “Estamos hablando de dos casos diferentes. No queremos usar los demás incidentes del partido para invalidar la situación de Prestianni, pero hubo una clara agresión por parte de Valverde”.

Rui Costa junto a José Mourinho en la presentación del entrenador en Benfica (Crédito: Reuters/Pedro Nunes)

“No hace falta decir lo difícil que será este partido. Nuestra ambición y convicción son inquebrantables. Jugaremos este partido con todas nuestras fuerzas y ambición”, sentenció.

En distinto sentido, habló sobre las versiones que indicaban una discusión o pelea con miembros del staff de la Casa Blanca en las entrañas del Estadio Da Luz después del pitazo final en el cruce de ida: “Mi principal preocupación era no perder a ningún jugador más para el partido de vuelta... Y, de hecho, no ocurrió absolutamente nada. Porque si hubiera ocurrido algo, en medio de toda la gente que estaba allí en el túnel, no habría sido una sola persona la que lo determinara. Y estaban los delegados de la UEFA, que podrían haber escrito algo, pero no escribieron porque no pasó absolutamente nada“, concluyó.

Real Madrid ganó el primer encuentro de la llave por 1-0 en Portugal y todo se definirá este miércoles en España. El ganador avanzará a los octavos de final.

La denuncia de Vinícius no se pudo comprobar en la cancha porque Prestianni tenía la boca tapada por su camiseta