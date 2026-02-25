Deportes

La decisión que tomó la UEFA con la sanción a Gianluca Prestianni a horas del Real Madrid-Benfica por Champions League

El máximo organismo del fútbol europeo rechazó el recurso del conjunto portugués y mantuvo la sanción

Prestianni no podrá jugar contra el Real Madrid (AP)

El Comité de Apelación de la UEFA confirmó este miércoles la sanción provisional contra Gianluca Prestianni, quien no podrá disputar el encuentro entre el SL Benfica y el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a la vuelta del playoff de la Champions League. Según informó EFE y replicaron diversos medios españoles como As, Marca y Sport, la medida deja al delantero argentino fuera de la convocatoria en uno de los partidos más determinantes de la temporada para el conjunto portugués.

La decisión de la UEFA se produjo tras analizar el recurso presentado por el Benfica. El organismo explicó: “El Comité de Apelación de la UEFA ha tomado hoy la siguiente decisión: se desestima el recurso interpuesto por el SL Benfica. En consecuencia, se confirma la decisión del Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA de 23 de febrero de 2026. El Sr. Gianluca Prestianni permanece suspendido provisionalmente para el próximo partido de competición de clubes de la UEFA para el que, de otro modo, sería elegible”, de acuerdo con el comunicado oficial citado por Efe.

La suspensión contra Prestianni responde a la denuncia hecha por Vinicius Júnior sobre un presunto insulto racista dirigido al delantero del Real Madrid, durante el partido de ida en Lisboa el 17 de febrero. El incidente se desencadenó cuando Vinicius marcó el único tanto del encuentro y celebró junto al banderín de córner. Instantes después, acusó que el argentino le dijo “mono”, pero nunca se pudo comprobar porque se había tapado la boca con la camiseta para dirigirse al brasileño.

Prestianni viajó a Madrid y se entrenó en la previa al encuentro (Efe)

El árbitro Francois Letexier aplicó el protocolo anti racismo de la UEFA y detuvo el partido durante aproximadamente ocho minutos. También se registró el lanzamiento de objetos desde la grada. La intervención arbitral y la aplicación del reglamento permitieron reanudar el juego, aunque el clima en el estadio resultó tenso hasta el final.

El Benfica intentó revertir la sanción provisional solicitando la inhibición de la medida y argumentando que su jugador no había cometido violación alguna al reglamento del máximo organismo europeo de fútbol. Sin embargo, la UEFA desestimó todos los argumentos del club portugués, que incluyó a Prestianni en la lista de convocados para viajar a Madrid a la espera de una posible resolución favorable. El comunicado del ente europeo fue concluyente.

De acuerdo con la información suministrada, la sanción se mantendrá hasta que concluyan las investigaciones en curso, desarrolladas por un inspector de ética y disciplina designado por la UEFA. El club lisboeta decidió agotar todas las vías legales para lograr la participación del jugador, cuya ausencia resulta sensible para el equipo con vistas a una posible remontada en Madrid.

Prestianni fue acusado de racismo

El entrenador del Benfica, José Mourinho, tampoco podrá estar presente en el banquillo del Bernabéu después de haber sido expulsado en el partido de ida por protestar la segunda tarjeta amarilla mostrada a Vinicius. La reglamentación de la UEFA permite que los entrenadores sancionados participen en la conferencia de prensa previa al partido o deleguen la tarea en sus asistentes. En esta ocasión, Joao Tralhao, ayudante de Mourinho, compareció ante los medios. “El club ha adoptado una posición. La UEFA ha tomado una decisión y nosotros la hemos recurrido. Tenemos que preparar todos los escenarios posibles”, explicaba Tralhão en esa instancia.

Durante la última sesión de entrenamiento previa al encuentro, Prestianni ingresó al césped acompañado por Lukebakio y realizó el calentamiento junto a Nicolás Otamendi, bajo la supervisión de Mourinho.

El futuro inmediato de Prestianni en la competición europea depende del avance de la investigación. Mientras tanto, el Benfica afronta el reto de revertir el resultado adverso de la ida, que finalizó 0-1 en favor del Real Madrid, sin contar con su delantero y sin la dirección técnica de su entrenador principal.

