Deportes

Con Real Madrid-Benfica como el duelo estelar, se definen los últimos clasificados en los playoffs de la Champions League: la agenda de partidos

Con el Santiago Bernabéu como escenario central, PSG, Juventus y Dortmund también lucharán por un lugar en octavos de final

Guardar
Se definen quiénes avanzarán a
Se definen quiénes avanzarán a octavos de final

La etapa de playoffs concluye con encuentros de alta intensidad. Tras la eliminación del Inter frente al Bodo Glimt, las victorias de Atlético Madrid y Leverkusen, y la amplia diferencia conseguida por el Newcastle con un 9-3 ante Qarabag, queda por disputarse la última serie de partidos. El enfrentamiento destacado será entre Real Madrid y Benfica en el estadio Santiago Bernabéu.

El equipo español se impuso 1-0, aunque el foco estuvo en el incidente entre el argentino Gianluca Prestianni y el brasileño Vinicius Jr. La UEFA decidió suspender al futbolista argentino para el partido de vuelta tras una acusación de racismo, lo que generó un ambiente tenso en Madrid.

El PSG, actual campeón, buscará asegurar su pase a octavos de final ante el Mónaco, tras la victoria por 3-2 en el primer encuentro. En el Parque de los Príncipes, el equipo dirigido por Luis Enrique intentará mantener la ventaja y evitar errores.

Juventus recibirá al Galatasaray en Turín, con la intención de revertir la derrota 5-2 sufrida en la ida. Por su parte, el Dortmund visitará a Atalanta en Italia, llevando una diferencia de 2-0 a su favor.

Todos los partidos de la jornada

Atalanta vs Borussia Dortmund

Atalanta recibe al Borussia Dortmund
Atalanta recibe al Borussia Dortmund (Reuters)

Hora: 11.45 Ciudad de México / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 13.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 14.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Fox Sports / DGO / Disney +

Estadio: New Balance Arena

Juventus vs Galatasaray

Juventus deberá revertir el resultado
Juventus deberá revertir el resultado (Reuters)

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: ESPN 3 / DGO / Disney +

Estadio: Juventus Stadium

Real Madrid vs Benfica

Prestianni y Vinicius protagonizaron un
Prestianni y Vinicius protagonizaron un polémico cruce (Efe)

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: ESPN / DGO / Disney +

Estadio: Santiago Bernabéu

PSG vs Mónaco

PSG deberá mantener la ventaja
PSG deberá mantener la ventaja sobre Mónaco

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: ESPN + / DGO / Disney +

Estadio: Parque de los Príncipes

Temas Relacionados

deportes-internacionalReal MadridBenficaVinicius JrGianluca PrestianniJuventusPSGUEFAChampions League

Últimas Noticias

“Minuto médico obligatorio”: en qué consiste la nueva regla que estudia la FIFA para agilizar el juego

La medida apunta a evitar pérdidas de tiempo cuando un futbolista requiera atención médica. Busca poner un freno a la simulación o la exageración de lesiones

“Minuto médico obligatorio”: en qué

Prohibieron el ingreso a las canchas a tres hinchas de Huracán por las agresiones a los jugadores de San Lorenzo

Los simpatizantes fueron identificados por las imágenes que circularon en las redes sociales y medios de comunicación

Prohibieron el ingreso a las

7 frases de Úbeda tras la victoria de Boca Juniors por Copa Argentina: del soñado debut de Bareiro al gesto de Paredes con el plantel

El entrenador valoró la actitud grupal y la competencia interna luego de que el delantero paraguayo resultó clave en la victoria frente a Gimnasia de Chivilcoy

7 frases de Úbeda tras

La emoción de Adam Bareiro tras debutar con Boca con dos goles: dedicatoria a Riquelme, mensaje a los hinchas y un dato histórico

El Príncipe brilló en Salta con la autoría del doblete ante Gimnasia de Chivilcoy y le mete presión a Úbeda para ser titular el próximo fin de semana

La emoción de Adam Bareiro

Los mejores memes del triunfo de Boca Juniors ante Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina: Bareiro, Janson y burlas a River Plate

El paraguayo convirtió los dos goles en su debut y el ex Vélez dio una gran asistencia. Así reaccionaron en las redes sociales

Los mejores memes del triunfo
DEPORTES
“Minuto médico obligatorio”: en qué

“Minuto médico obligatorio”: en qué consiste la nueva regla que estudia la FIFA para agilizar el juego

Prohibieron el ingreso a las canchas a tres hinchas de Huracán por las agresiones a los jugadores de San Lorenzo

7 frases de Úbeda tras la victoria de Boca Juniors por Copa Argentina: del soñado debut de Bareiro al gesto de Paredes con el plantel

La emoción de Adam Bareiro tras debutar con Boca con dos goles: dedicatoria a Riquelme, mensaje a los hinchas y un dato histórico

Los mejores memes del triunfo de Boca Juniors ante Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina: Bareiro, Janson y burlas a River Plate

TELESHOW
Así será la primera placa

Así será la primera placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: “Dentro de la casa ellos no lo van a saber”

El desgarrador relato de Jenny Mavinga, la congoleña que ingresó a Gran Hermano: “Fui secuestrada por mi tía”

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los nuevos participantes que ingresaron en el segundo día

50 fotos: Ricky Sarkany presentó su libro, “Memorias de un zapatero. Una parte de mí”

La indirecta de Maxi López luego de que Wanda Nara pidiera que le prepare sushi: “¿Sabés quién me lo hace?”

INFOBAE AMÉRICA

Un emperador caído, una prisión

Un emperador caído, una prisión sin barrotes y una isla donde el tiempo se detuvo: así es Longwood House, la última morada de Napoleón

El día que Jim Morrison dijo no: la historia detrás de “Touch Me”, el hit inesperado de The Doors

Narendra Modi se reunirá con Netanyahu durante su visita a Israel para fortalecer la cooperación en seguridad y tecnológica

Japón denunció el arresto de un nipón en Teherán y exigió su liberación al régimen iraní

Washington prometió “continuar presionando” al régimen cubano a 30 años del ataque de La Habana a dos aviones