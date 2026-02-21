A horas de jugar por la 6ª fecha del Torneo Apertura, Independiente anunció el arribo de su tercer refuerzo

El delantero chileno Maximiliano Gutiérrez fue presentado como flamante refuerzo del Rojo (Foto: @Independiente)

Mientras se prepara para salir a la cancha este sábado desde las 17 en Mendoza por la 6ª fecha del Torneo Apertura, Independiente sorprendió con un anuncio antes del partido: Maximiliano Gutiérrez, delantero chileno de 21 años, se convirtió en flamante refuerzo.

“Maximiliano Gutiérrez es de Independiente. El jugador chileno llega a préstamo por un año desde Huachipato, sin cargo y con una obligación de compra de USD 2.000.000 por el 50% del pase, a ejecutarse en enero de 2027. ¡Bienvenido al Rey de Copas, Maxi!”, fue el posteo que realizó la cuenta oficial del club de Avellaneda pasada las 12 del mediodía del sábado, apenas un par de horas antes del choque pautado para este mismo día por el certamen local. La foto de presentación incluso se llevó a cabo en las calles de Mendoza.

El extremo que surgió de Huachipato en 2022 desembarcó en las últimas horas a Mendoza, conoció a sus nuevos compañeros y, si bien ya está habilitado según pudo saber Infobae, no estará entre los citados por el entrenador Gustavo Quinteros para el partido contra Independiente Rivadavia que el Rojo disputará esta tarde en el Estadio Juan Bautista Gargantini.

Las negociaciones para cerrar el arribo de Gutiérrez se intensificaron en las últimas horas ante la salida de Javier Ruiz al fútbol mexicano –estaba en conflicto con la dirigencia y había sido separado– y de Diego Tarzia al Vitoria de Brasil. El club de Avellaneda sumó su tercer apellido en este mercado de pases tras los arribos de Ignacio Malcorra (libre de Rosario Central) y del lateral colombiano Santiago Arias (con el pase en su poder tras el paso por el Bahía de Brasil).

El Rojo llegó invicto a esta sexta fecha del Apertura luego de firmar tres empates consecutivos en el inicio del certamen (1-1 con Estudiantes de La Plata, 1-1 con Newell’s y 1-1 con Vélez) para luego hilvanar dos victorias sobre Platense (1-0) y Lanús (2-0).

El equipo de Quinteros iba a jugar el jueves contra Independiente Rivadavia en Mendoza, pero el partido fue reprogramado al sábado por el paro general en el país para ese día. La planificación marca que el plantel permanecerá en esa provincia, ya que el próximo martes 24 de febrero visitará también allí a Gimnasia de Mendoza por la 7ª fecha a partir de las 22. Allí podría producirse el debut del extremo.

El atacante chileno, que lucirá la 28, acumuló en el fútbol chileno 84 partidos: anotó 14 goles y repartió 4 asistencias. En la presente temporada, ya había sumado cinco apariciones en Huachipato entre las distintas competencias: anotó tres goles, contabilizando un doblete en el 3-0 sobre Everton del pasado 13 de febrero. Además, viene de sumar sus primeros minutos en la selección chilena.

En este contexto, los elegibles para el DT de cara al duelo contra la Lepra mendocina de este sábado son los arqueros Joaquín Blázquez, Rodrigo Rey y Mateo Morro, los defensores Milton Valenzuela, Arias, Nicolás Freire, Juan Manuel Fedorco, Facundo Zabala, Kevin Lomónaco, Leonardo Godoy y Sebastián Valdéz, los mediocampistas Rodrigo Fernández Cedrés, Lautaro Millán, Federico Mancuello, Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Tomás Pamo y Nacho Malcorra; además de los delanteros Gabriel Ávalos, Walter Mazzantti, Matías Abaldo, Josías Palais, Ignacio Pussetto y Mathías De Las Carreras.

LA LISTA DE SALIDAS DE INDEPENDIENTE EN EL MERCADO DE PASES

Felipe Loyola emigró al Pisa de Italia: estará 6 meses a préstamo con un cargo de 1 millón 300 mil euros y un bono de 200 mil euros por objetivos. Tiene una obligación de compra de 5 millones y medio de euros por el 70% del pase si participa en 5 partidos. Por último, se acordó una opción de compra por el 30% restante en 4 millones 250 mil euros

Javier Ruiz emigró al Necaxa de México: el club informó que la transacción se realizó por USD 1.650.000 netos por el 60% del pase, con opción de compra de USD 800.000 por un 20% más

Diego Tarzia emigró al Vitória de Brasil: la operación incluye la venta del 10% de la ficha por USD 200.00 netos con una obligación de compra de USD 2.300.000 netos por el 70%, según informó el club

El chileno Pablo Galdames dejó libre Independiente y firmó con Burgos de España (Foto: @Burgos_CF)

El lateral Federico Vera firmó en Huracán a préstamo por un año con un cargo de 100 mil dólares y una opción de compra de 1 millón 200 mil dólares por el 90% de su pase

El extremo de 19 años Santi López, tras estar cedido en Rosario Central, emigró a préstamo a Tigre por un año y con opción de compra

El extremo de 20 años Enzo Taborda, con 4 partidos en el Rojo, firmó a préstamo en Barracas Central

El defensor Franco Paredes (26 años), sin muchos minutos en Independiente, se fue a Argentinos Juniors a préstamo hasta diciembre de 2026 con opción de compra

Ignacio Maestro Puch, delantero de 22 años que estuvo cedido en San Martín de San Juan se marchó a préstamo con opción de compra a Puebla de México

A los 23 años, Rodrigo Chila Márquez jugará cedido un año en Aldosivi de Mar del Plata tras su préstamo en Platense

Tras su préstamo en Liverpool de Uruguay, Nicolás Vallejos fue vendido al León de México por 875 mil dólares netos, el 10% de plusvalía de una futura venta y la deuda de más 1 millón de dólares que el Rojo tenía por Luciano Cabral

Santiago Salle, que estuvo cedido en San Martín de San Juan, se marchó otra vez a préstamo: firmó en Sarmiento de Junín

Tras su préstamo en Tigre, Brian Chaco Martínez se marchó al Everton de Chile

El uruguayo Baltasar Barcia, cedido el año pasado a Boston River, fue comprado por Nacional

Tras la polémica con Colón e Instituto, el mediocampista Kevin López firmó a préstamo en San Martín de Tucumán tras jugar cedido la temporada pasada en Atlético Tucumán

El delantero Alan Laprida (21 años) se sumó a Central Córdoba de Santiago del Estero a préstamo por un año

El arquero Diego el Pocho Segovia renovó contrato con Independiente hasta 2027 y extendió su préstamo en Deportivo Maldonado de Uruguay

El defensor Patricio Ostachuk, tras su cesión en Tristán Suárez, se sumó a préstamo a Atlanta por un año

El defensor Agustín Quiroga, de 23 años, firmó a préstamo por una temporada en Central Córdoba de Santiago del Estero tras sus cesiones en Platense y Chacarita Juniors

Luego de sus préstamos en Alvarado de Mar del Plata y Los Andes, el delantero Tomás Rambert pasó a Club Ciudad Bolívar que militará en la Primera B Nacional

El defensor Axel Poza, surgido de las inferiores, rescindió contrato y se marchó a Argentino de Quilmes

Luego de sus préstamos en Nueva Chicago y Dock Sud, el delantero Joel González (23 años) firmó por un año en San Telmo

Davis Sayago, delantero de 25 años surgido de las inferiores que apenas alcanzó a sumar unos minutos en el Rojo, rescindió finalmente con el club tras varios préstamos: firmó en Real Club Deportivo España de Honduras