Tras el conflicto, Independiente vendió a Javier Ruiz y cerró la salida de otra promesa: la lista con todos los jugadores que dejaron el club

Javier Ruiz dejó Independiente tras su conflicto y firmó en Necaxa de México

La gran novela que tuvo Independiente en el mercado de pases llegó a su fin en las últimas horas. El club confirmó que vendió al fútbol mexicano a Javier Ruiz, el delantero surgido de inferiores que había sido repescado de Barracas Central pero se negó a ser parte del plantel. Además, Diego Tarzia se despidió en sus redes sociales y en las próximas horas concretará su desembarco al Vitoria de Brasil.

“Javier Ruiz seguirá su carrera en el Necaxa de México. La transacción se realizó por USD 1.650.000 netos por el 60% del pase, con opción de compra de USD 800.000 por un 20% más”, fue el escueto informe que difundió la entidad de Avellaneda para oficializar la salida del extremo de 21 años que había tenido una buena temporada cedido en el Guapo y el DT Gustavo Quinteros había pedido expresamente por su regreso. Sin embargo, Ruiz se negó a entrenar y forzó su salida.

“Si no viene una oferta que le interese a Independiente, que le sirva a Independiente, el chico no se va a ir. Nosotros, como defendemos los intereses de Independiente, tampoco es bueno que el jugador se quede cuatro años sentado en un banco. Porque tiene contrato por cuatro años. Hoy Néstor (Grindetti), con la buena predisposición habló con el chico, y el chico le dijo que no, que la idea de él es irse”, había detallado la semana pasada el Secretario General, Daniel Seoane, en una nota con Radio La Red.

Ante la postura inflexible del jugador formado en las inferiores del Rojo, se terminó aceptando la propuesta desde la Liga de México. Según había asegurado el directivo de Avellaneda, Ruiz quería irse porque "le ofrecen salarios altos afuera", que eran impagables por Independiente. “Es la presión del jugador con el club, pero tiene un contrato firmado con Independiente de cuatro años. Acá para que el jugador se vaya tienen que estar todas las partes conformes”, había dicho días atrás Seoane.

El otro gran tema del mercado de pases rojo por estas horas pasa por la despedida que realizó el delantero Tarzia en sus redes: “Solo agradecer al club que me formó como profesional, a toda la gente que estuvo a mi lado estos años y en especial al hincha. Hasta pronto”. Según los informes, el extremo de 22 años protagonizará una curiosa transacción para cumplir con las reglamentaciones de cantidad de cedidos al exterior: el club venderá el 5% de su ficha por 200 mil dólares y una opción de compra por el 75% de 2 millones y medio de dólares, dejando el 20% en Avellaneda. Si la entidad brasileña no ejecuta ese cláusula para adquirirlo, Tarzia deberá retornar a inicios del próximo año a Avellaneda. El cuadro de situación marca también que el Melli Ortíz firmará con Los Andes y que el ecuatoriano Jhonny Quiñonez permanecerá cedido en Barcelona de Ecuador.

Entre futbolistas que se marcharon y los que seguirán afuera de la institución tras estar cedidos en el último semestre, el Rojo contabilizó más de 20 movimientos.

LA LISTA DE SALIDAS DE INDEPENDIENTE EN EL MERCADO DE PASES

Felipe Loyola emigró al Pisa de Italia: estará 6 meses a préstamo con un cargo de 1 millón 300 mil euros y un bono de 200 mil euros por objetivos. Tiene una obligación de compra de 5 millones y medio de euros por el 70% del pase si participa en 5 partidos. Por último, se acordó una opción de compra por el 30% restante en 4 millones 250 mil euros

El chileno Pablo Galdames dejó libre Independiente y firmó con Burgos de España (Foto: @Burgos_CF)

El lateral Federico Vera firmó en Huracán a préstamo por un año con un cargo de 100 mil dólares y una opción de compra de 1 millón 200 mil dólares por el 90% de su pase

El extremo de 19 años Santi López, tras estar cedido en Rosario Central, emigró a préstamo a Tigre por un año y con opción de compra

El extremo de 20 años Enzo Taborda, con 4 partidos en el Rojo, firmó a préstamo en Barracas Central

El defensor Franco Paredes (26 años), sin muchos minutos en Independiente, se fue a Argentinos Juniors a préstamo hasta diciembre de 2026 con opción de compra

Ignacio Maestro Puch, delantero de 22 años que estuvo cedido en San Martín de San Juan se marchó a préstamo con opción de compra a Puebla de México

A los 23 años, Rodrigo Chila Márquez jugará cedido un año en Aldosivi de Mar del Plata tras su préstamo en Platense

Tras su préstamo en Liverpool de Uruguay, Nicolás Vallejos fue vendido al León de México por 875 mil dólares netos, el 10% de plusvalía de una futura venta y la deuda de más 1 millón de dólares que el Rojo tenía por Luciano Cabral

Santiago Salle, que estuvo cedido en San Martín de San Juan, se marchó otra vez a préstamo: firmó en Sarmiento de Junín

Tras su préstamo en Tigre, Brian Chaco Martínez se marchó al Everton de Chile

El uruguayo Baltasar Barcia, cedido el año pasado a Boston River, fue comprado por Nacional

Tras la polémica con Colón e Instituto, el mediocampista Kevin López firmó a préstamo en San Martín de Tucumán tras jugar cedido la temporada pasada en Atlético Tucumán

El delantero Alan Laprida (21 años) se sumó a Central Córdoba de Santiago del Estero a préstamo por un año

El arquero Diego el Pocho Segovia renovó contrato con Independiente hasta 2027 y extendió su préstamo en Deportivo Maldonado de Uruguay

El defensor Patricio Ostachuk, tras su cesión en Tristán Suárez, se sumó a préstamo a Atlanta por un año

El defensor Agustín Quiroga, de 23 años, firmó a préstamo por una temporada en Central Córdoba de Santiago del Estero tras sus cesiones en Platense y Chacarita Juniors

Luego de sus préstamos en Alvarado de Mar del Plata y Los Andes, el delantero Tomás Rambert pasó a Club Ciudad Bolívar que militará en la Primera B Nacional

El defensor Axel Poza, surgido de las inferiores, rescindió contrato y se marchó a Argentino de Quilmes

Luego de sus préstamos en Nueva Chicago y Dock Sud, el delantero Joel González (23 años) firmó por un año en San Telmo

Davis Sayago, delantero de 25 años surgido de las inferiores que apenas alcanzó a sumar unos minutos en el Rojo, rescindió finalmente con el club tras varios préstamos: firmó en Real Club Deportivo España de Honduras