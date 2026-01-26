Independiente presentó como nuevo refuerzo a un lateral de la selección de Colombia

Independiente oficializó a Santiago Arias como nuevo refuerzo

Santiago Arias llegó a Argentina para comenzar una nueva etapa en el fútbol argentino. El lateral derecho colombiano se convirtió en el nuevo refuerzo de Independiente de Avellaneda: durante la mañana se realizó la revisión médica y luego firmó un contrato hasta diciembre de 2027.

El futbolista de 34 años arribó como agente libre, tras su reciente paso por Bahía de Brasil, donde disputó 35 partidos la última temporada en el Brasileirao. “¡Santiago Arias es jugador de Independiente! El lateral colombiano, de último paso por Bahía de Brasil, llega en condición de jugador libre y firmó su contrato hasta diciembre de 2027″, lo presentó el Rojo en redes.

Antes de someterse a la revisión médica previa a la firma de su contrato, Santiago Arias expresó su entusiasmo por sumarse al equipo de Avellaneda: "Contento de estar en este país tan futbolero, ya veremos qué sucede a continuación. Trabajaremos para que sea lo mejor para el club“, dijo el lateral ante las cámaras de ESPN.

El propio jugador aseguró que aportará entrega y compromiso en cada partido, convencido de que puede contribuir al objetivo colectivo: "Siempre dejé todo por el equipo que confía en mí, lo he hecho en todo club donde he estado y esta vez no será la excepción“. Arias agregó que sigue de cerca el fútbol argentino y valoró el crecimiento del torneo local. “Está empezando un torneo, se está mejorando, que es lo más importante, para alcanzar esos objetivos que fueron trazados“, concluyó el futbolista, que mantendrá su enfoque en los nuevos retos que afronta en su carrera.

La trayectoria de Santiago Arias se distingue por su experiencia en dos ediciones de la Copa del Mundo: participó en Brasil 2014 y Rusia 2018. Acumuló un total de siete partidos en la máxima competencia de selecciones, ambos ciclos bajo la conducción de José Pékerman. Su formación futbolística se inició en La Equidad de Bogotá, desde donde saltó al fútbol europeo en 2011 para sumarse al Sporting de Lisboa.

Sin embargo, en el PSV Eindhoven consolidó su nombre en el Viejo Continente, logró alcanzar cinco títulos y afianzó su presencia en la Selección de Colombia. El recorrido de Arias por el fútbol internacional incluyó etapas por Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y Granada. Además, tuvo un paso por la MLS con el FC Cincinnati, antes de su regreso a Sudamérica como refuerzo del Bahía de Brasil en 2024.

Arias sigue siendo parte de la selección cafetera e incluso sumó minutos como titular en el reciente amistoso con triunfo 2-1 ante Nueva Zelanda que se desarrolló a fines de noviembre.

Santiago Arias busca ganarse un lugar en su selección para el Mundial 2026 (Colprensa/Diego Pineda)

Santiago Arias se sumó a Independiente de Avellaneda como segundo refuerzo tras la incorporación de Ignacio Malcorra. El técnico Gustavo Quinteros dispondrá ahora de una alternativa más en la banda derecha, donde ya cuenta con Leonardo Godoy y el juvenil Luciano Barros Ayala.

El entrenador resaltó el valor de sumar a un jugador con recorrido internacional y presencia en selecciones nacionales. En palabras de Quinteros: “Tiene experiencia, es un jugador de selección, que jugó en equipos grandes y espero que le vaya bien”.

El cuerpo técnico confía en que la jerarquía de Arias aporte solidez y liderazgo en una zona clave del campo. Mientras tanto, la directiva del club continúa con la búsqueda de un centrodelantero, una pieza que consideran fundamental para completar el plantel y ofrecer nuevas variantes ofensivas al entrenador. Aunque deberán finalizar las negociaciones antes de este martes a las 17 horas cuando cierre el mercado de pases.

Independiente inició su semestre de manera oficial con un empate 1-1 de local ante el flamante campeón Estudiantes de La Plata y este martes disputará su segunda fecha en Rosario contra Newell’s desde las 22.15.