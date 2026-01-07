Tras su salida de Rosario Central, Ignacio Malcorra firmó como refuerzo de Independiente

Malcorra firmó contrato con Independiente por un año (Foto: @Independiente)

Independiente hizo oficial este miércoles el arribo de su primer refuerzo para la temporada 2026: Ignacio Malcorra pasó la revisión médica y firmó contrato como flamante incorporación por un año.

“¡Ignacio Malcorra es nuevo jugador de Independiente! El volante ofensivo, de último paso por Rosario Central, llegó libre al Rey de Copas con un contrato por un año ¡Bienvenido, Nacho!“, detalló la cuenta oficial del club.

Nacho, de 38 años, acaba de quedar libre de Rosario Central luego de una estadía que se extendió por tres años y medio donde fue parte de dos títulos (incluyendo la Copa de Liga que se entregó tras el torneo), pero fundamentalmente fue actor central de la seguidilla de cinco triunfos ante Newell’s en el clásico de forma consecutiva con injerencia clave en cada uno de ellos.

El Rojo, que hasta el momento no contabilizó ninguna baja formal más allá de los múltiples préstamos de juveniles que firmó, tiene la chance de vender principalmente a tres apellidos: Santiago Montiel (quien extendió el contrato ayer hasta 2028), Kevin Lomónaco y Felipe Loyola.

En ese contexto, Malcorra se convierte en el primer refuerzo formal para un calendario que será escueto para los de Avellaneda ya que no clasificaron a torneos internacionales y afrontarán solamente la competencia local.

Surgido de la CAI de Comodoro Rivadavia, el talentoso mediocampista pasó por Aldosivi de Mar del Plata y Unión de Santa Fe antes de empezar una extensa trayectoria en el fútbol mexicano con las camisetas de Tijuana, Pumas y Atlas. Retornó al país para defender los colores de Lanús, el paso previo a su desembarco en el Canalla de Rosario.

Malcorra es uno de los jugadores que le interesaban sumar a Gustavo Quinteros, aunque el DT tuvo que afrontar un inesperado problema con otro de los futbolistas que quería sumar al plantel. El juvenil Javier Ruiz fue repescado de su cesión en Barracas Central por pedido del entrenador, pero faltó a un día de la pretemporada alegando un conflicto con la dirigencia y ahora no viajará a la pretemporada en Uruguay que comenzará este jueves.

Independiente disputará la Serie Río de La Plata con tres amistosos internacionales en el Parque Viera. El equipo se medirá el sábado 10 de enero frente a Alianza Lima de Perú, el martes 13 ante Everton de Chile y el viernes 16 contra Montevideo Wanderers de Uruguay, todos los encuentros comenzarán a las 21 horas.

Tras la gira por Uruguay, el plantel de Independiente regresará a Argentina el sábado 17 para completar la etapa final de la pretemporada antes del inicio oficial. El debut en el Torneo Apertura, donde enfrentará a Estudiantes de La Plata en el Estadio Libertadores de América, se jugará el viernes 23 de enero desde las 20. Cabe destacar que la Liga Profesional confirmó el cronograma de encuentros de los primeros 12 partidos del año.

Además, el cuadro de Avellaneda tiene programado su cruce de 32avos de final de la Copa Argentina contra Atenas Río Cuarto de Córdoba. Este partido se disputará el viernes 27 de marzo, con horario y estadio aún pendientes de confirmación.

El club viene de formalizar siete renovaciones de contrato en los últimos días con el juvenil Tomás Parmo, Federico Mancuello, Rodrigo Fernández Cedrés, Nicolás Freire, Joaquín Blázquez, Juan Fedorco y el mencionado Montiel.